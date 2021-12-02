«Ювентус» предложил Бернардески новый контракт с понижением оклада

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вчера, 18:24

Туринский «Ювентус» готов продлить контракт с полузащитником . Текущее трудовое соглашение истекает летом 2022 года. «Зебры» готовы подписать новый контракт с игроком на 3 сезона. Отмечается, что Бернардески хочет остаться в Турине.

Заработная плата снизится на 30%. Сейчас футболист сборной Италии получает 4,2 млн евро в год.