ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» предложил Бернардески новый контракт с понижением оклада

вчера, 18:24

Туринский «Ювентус» готов продлить контракт с полузащитником Федерико Бернардески. Текущее трудовое соглашение истекает летом 2022 года. «Зебры» готовы подписать новый контракт с игроком на 3 сезона. Отмечается, что Бернардески хочет остаться в Турине.

Заработная плата снизится на 30%. Сейчас футболист сборной Италии получает 4,2 млн евро в год.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:28
Я, к сожалению, не Абрамович, у меня нет своего клуба
Baggio R.
Baggio R. ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 20:27
Да не, он в Юве за четыре сезона только десять во всех турнирах забил. Ну и не думаю, что останется он после понижения.
juvenale
juvenale ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
фанофливерпуль а ты чего так переживаешь?
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:17
смотри чтобы там твой клуб не оказался
juvenale
juvenale
вчера в 20:16
этот бесполезный большем чем на 2 не играет
Bensurr
Bensurr ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:06
Станет там лучшим бомбардиром как дель пьеро свое время.
wj8f3az9tkqx
wj8f3az9tkqx
вчера в 19:05
Вон оно как
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:46
А если Ювентус в Серию Б отправят, то все равно останется?
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:41
Он будет получать меньше Кокорина смысл ему продлевать контракт?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Если уж сам хочет остаться, то останется.
А уж если срочно нужны деньги 💰 💰 💰, то все эти разговоры о любви к клубу рстворятся в запахе бабла !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:35
Давно пора проводить в клубах такую политику, особенно в российских.
shlomo
shlomo
вчера в 18:32
Ну особо много не потеряет, если останется...
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