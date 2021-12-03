Генич: «Выигрывать чемпионат России „Зенит“ мог бы и без Семака».

Известный комментатор Константин Генич оценил перспективы на посту главного тренера «Зенита».

Я сомневаюсь, что решение «Зенита» продлить контракт с Семаком – правильное. Понятно, что в руководстве хотят видеть российского специалиста у руля команды, но я не вижу прогресса в международных матчах. Бывают вспышки, приятные отрезки, но они остаются вспышками без стабильности.

Да, он выигрывает в России, но к этому все уже привыкли. Еще бы он этого не делал с таким составом и приобретениями в лице Вендела, Клаудиньо, Малкома. Выигрывать чемпионат России «Зенит» мог бы и без Семака. Безусловно, команда стала разнообразнее в этом сезоне, но если тренер за 3 сезона в еврокубках лишь 1 раз выходит в весну (в Лигу Европы), то очевидно, что это не тот результат, который ждет руководство.