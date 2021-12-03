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Генич: «Выигрывать чемпионат России „Зенит“ мог бы и без Семака»

вчера, 17:28

Известный комментатор Константин Генич оценил перспективы Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

Я сомневаюсь, что решение «Зенита» продлить контракт с Семаком – правильное. Понятно, что в руководстве хотят видеть российского специалиста у руля команды, но я не вижу прогресса в международных матчах. Бывают вспышки, приятные отрезки, но они остаются вспышками без стабильности.

Да, он выигрывает в России, но к этому все уже привыкли. Еще бы он этого не делал с таким составом и приобретениями в лице Вендела, Клаудиньо, Малкома. Выигрывать чемпионат России «Зенит» мог бы и без Семака. Безусловно, команда стала разнообразнее в этом сезоне, но если тренер за 3 сезона в еврокубках лишь 1 раз выходит в весну (в Лигу Европы), то очевидно, что это не тот результат, который ждет руководство.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:20
Тренером Семака считает Боярский.
Впрочем он и свою дочь видит актрисой.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
Достаточно того, что они в болотном РПЛ выше на голову большинства игроков. Хотя тот же Вендел был абсолютно средним игроком в Спортинге. Мировые звёзды решают в топ чемпионатах, а не в го... Здесь достаточно и игроков чуть выше среднего уровня.
И на заметку, Халк и близко не мировая звезда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Лучше бы вообще ни Спартака, ни Локомотива, ни Динамо. Зенит - вечно первый.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
Но не без Миллера...
beefs
beefs
вчера в 18:22
все правильно, его роль не так значима...
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 18:13, ред.
Бред,Вендел,Малком и Клаудинью не мировые звезды типа Халка что бы считать что с ними легко побеждать без тренера это раз,если Семак уйдет его сразу же заберут себе Московские клубы Цска в первых рядах и говорить о том что Семак где то неуспешен вдруг перестанут, это два,будут петь дефирамбы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Генич: «Выигрывать чемпионат России „Зенит“ мог бы и без Семака».
Чистая правда .
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:58
"но я не вижу прогресса в международных матчах." Да как бы у всех наших клубов третий год прогресса в международных матчах особо не наблюдается. Скорее наоборот, вошли в крутое пике. Следующий сезон вообще начнем выпав из десятки ( а может и из 15) лучших в ТК УЕФА. Одно дело в РПЛ пешком по полю бродить, другое в ЕК играть. К сожалению последние годы наши клубы стали...
ДСА
ДСА
вчера в 17:58
Там тренер вообще не нужен.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:56
Пока Газьпром у руля, Зенит чемпионство будет брать регулярно что с тренером, что без.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:51, ред.
...даже с Геничем во главе. Это как говорить о великой роли мэра Москвы и москвичей в процветании столицы, в сравнении с судьбой провинциальных столиц. Достаточно пересчитать бюджет субъектов на душу населения и источники его,бюджета пополнения. Судя по исходным данным на различные виды продукции, всё добывается в столице, от урановой руды до камчатского краба.
Хотя, с другой стороны, умудрялись же другие тренеры потенциал профукать! В пример можно привести нынешнего гения футбольной сборной Италии - Манчини.
Futurista
Futurista
вчера в 17:48, ред.
Семак веганским лицом торгует во главе Зенита...фасадное остекление...
Как тренер пока очень слаб...ни одной выигранной битвы с превосходящим по силам противником...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:45
Костя рискует, говоря вслух такие вещи.
санек002
санек002 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 17:43
главное деньги а не тренер!пока ер у власти и вова ,зениту обеспечено благоденствие!
протон
протон
вчера в 17:41
До Семака Зенит РПЛ выиграл только 1 раз за 6 сезонов. Так что даже для этой задачи нужен более или менее неплохой мотивированный специалист
particular
particular
вчера в 17:37, ред.
Как пятое колесо - вид не портит, может иногда выручить, но движению вперёд не способствует...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:33
Выиграть Чемпионат России Зенит мог бы вообще без тренера.
Cat01
Cat01
вчера в 17:30
Главное игроки а не тренер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:29
И без Дзюбы и без Семака
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