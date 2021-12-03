Шунин: «Такое выступление „Динамо“ — заслуга Шварца».

Вратарь «Динамо» поделился мнением об успешном выступлении своей команды. Напомним, московский клуб завершил первую половину чемпионата России на втором месте в турнирной таблице впервые с 2008 года.

В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца, он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.

Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью, из них три или четыре подряд — 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках, но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол, когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят, много моментов как в одни ворота, так и в другие, здесь важно преследовать не личные интересы, а командные — главное, чтобы мы побеждали.