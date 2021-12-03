Шунин: «Такое выступление „Динамо“ — заслуга Шварца».

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об успешном выступлении своей команды. Напомним, московский клуб завершил первую половину чемпионата России на втором месте в турнирной таблице впервые с 2008 года.
В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца, он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.
Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью, из них три или четыре подряд — 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках, но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол, когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят, много моментов как в одни ворота, так и в другие, здесь важно преследовать не личные интересы, а командные — главное, чтобы мы побеждали.
Конечно же меня, как болельщика Динамо, не может не радовать турнирное положение которое сейчас занимает мой любимый клуб, но принимать всерьёз слова Шунина о том что это заслуга главного тренера москвичей не стоит. Достаточно сравнить положение команд в турнирной таблице прошедшего чемпионата и нынешнего после первого круга, чтобы прийти к выводу что нынешнее второе место и отрыв от преследователей это следствие слабой игры конкурентов не добирающих в среднем от восьми до двенадцати очков по сравнению с прошлым годом. А сам фк Динамо и лидер последних лет в нашем футболе, клуб из Питера практически остались на прежнем уровне, добавив лишь по два очка к прошлогодним показателям. С одной стороны, повторюсь, меня, как болельщика, устраивает положение Динамо, но с другой стороны не может не огорчать падение уровня игры российских команд и отсутствие должной конкуренции в РПЛ. Болейте за своих, а не протиив чужих!
Конечно же меня, как болельщика Динамо, не может не радовать турнирное положение которое сейчас занимает мой любимый клуб, но принимать всерьёз слова Шунина о том что это заслуга главного тренера москвичей не стоит. Достаточно сравнить положение команд в турнирной таблице прошедшего чемпионата и нынешнего после первого круга, чтобы прийти к выводу что нынешнее второе место и отрыв от преследователей это следствие слабой игры конкурентов не добирающих в среднем от восьми до двенадцати очков по сравнению с прошлым годом. А сам фк Динамо и лидер последних лет в нашем футболе, клуб из Питера практически остались на прежнем уровне, добавив лишь по два очка к прошлогодним показателям. С одной стороны, повторюсь, меня, как болельщика, устраивает положение Динамо, но с другой стороны не может не огорчать падение уровня игры российских команд и отсутствие должной конкуренции в РПЛ. Болейте за своих, а не протиив чужих!
Я скорее всего соглашусь с мнением вратаря Шунина .
Действительно всё то что сейчас происходит с Динамо и на каком сейчас месте команда, явно прослеживается почерк Шварца. И в первую очередь его огромная заслуга в том что он не побоялся заигрывать в основной состав молодёжь, а не требовать как некоторые наши тренера от руководства клубов, покупать готовых футболистов и легионеров для того чтобы быть здесь и сейчас конкурентно способным коллективом и бороться за медали. Шварц как мы видим пошёл совсем другой дорогой, более трудной и трудоёмкой . Он сделал ставку на молодёжь и как мы с вами наблюдаем это даёт положительные результаты. И эта молодёжь играет сейчас не только за Динамо, но и привлекается в сборной своей страны. И разве ни это показатель успешности тренерского штаба во главе Сандро Шварца. Команда которая тринадцать лет не могла сделать то что сейчас добился главный тренер Динамо , подчеркну ещё раз, - с молодёжью, заняв второе место перед зимней паузой . И я думаю это только начало пути Динамо, молодёжь растёт и прибавляет в мастерстве , а вместе сними и вся команда. Будем надеяться что Динамо в следующем сезоне будет бороться уже и за чемпионство.
Хочется пожелать Удачи Динамикам и больших Успехов ! Всем Добра !!!
Я скорее всего соглашусь с мнением вратаря Шунина .
Действительно всё то что сейчас происходит с Динамо и на каком сейчас месте команда, явно прослеживается почерк Шварца. И в первую очередь его огромная заслуга в том что он не побоялся заигрывать в основной состав молодёжь, а не требовать как некоторые наши тренера от руководства клубов, покупать готовых футболистов и легионеров для того чтобы быть здесь и сейчас конкурентно способным коллективом и бороться за медали. Шварц как мы видим пошёл совсем другой дорогой, более трудной и трудоёмкой . Он сделал ставку на молодёжь и как мы с вами наблюдаем это даёт положительные результаты. И эта молодёжь играет сейчас не только за Динамо, но и привлекается в сборной своей страны. И разве ни это показатель успешности тренерского штаба во главе Сандро Шварца. Команда которая тринадцать лет не могла сделать то что сейчас добился главный тренер Динамо , подчеркну ещё раз, - с молодёжью, заняв второе место перед зимней паузой . И я думаю это только начало пути Динамо, молодёжь растёт и прибавляет в мастерстве , а вместе сними и вся команда. Будем надеяться что Динамо в следующем сезоне будет бороться уже и за чемпионство.
Хочется пожелать Удачи Динамикам и больших Успехов ! Всем Добра !!!