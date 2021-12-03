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Шунин: «Такое выступление „Динамо“ — заслуга Шварца»

вчера, 17:30

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об успешном выступлении своей команды. Напомним, московский клуб завершил первую половину чемпионата России на втором месте в турнирной таблице впервые с 2008 года.

В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца, он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.

Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью, из них три или четыре подряд — 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках, но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол, когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят, много моментов как в одни ворота, так и в другие, здесь важно преследовать не личные интересы, а командные — главное, чтобы мы побеждали.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:19, ред.
Шварц, три года сидел без работы в Германии, и сидел бы еще столько же, не затащи его кореш в Динамо. Такой футбол не имеет будущего, тем-более в Европе. Он легко читается, он примитивен. Но, я понимаю, что для любителей длинных и нудных тирад, Шварц- самое то.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:13
Иван Иванович, Дружище- моё Почтение!!!!!!!
Ваня, полностью с тобой согласен!!!!!!! Достаточно взглянуть на то, как выглядят конкуренты, и станет всё ясно, это, и есть главная причина успеха Шварца. У болельщиков уважающих себя, другого мнения быть не может, нельзя не видеть очевидного. Естественно, Шунина можно понять, скажи он иначе, и тогда, первым, в столовую, будет заходить уже не он... Пару слов о Шварце. Почему он, работая в скромном Майнце, занимал 12-13 места. Почему, его никуда не приглашали? Причина одна- в Германии, как в России, в футбол не играют.....
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:28
Здесь Шунин прав, Шварц меняет футбольную философию Динамо, опираясь прежде всего на молодых, незапрограммированных (испорченных), моментально впитывающих все его идеи и мысли, игроков. И в этом и есть большая разница европейских тренеров, доверяющих молодым, ещё не забитым ненужным хламом головам, от наших, как всегда, надеющихся на старых и опытных. Кудряшов им в помощь!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25, ред.
Шунин: «Такое выступление „Динамо“ — заслуга Шварца».
Я скорее всего соглашусь с мнением вратаря Шунина .
Действительно всё то что сейчас происходит с Динамо и на каком сейчас месте команда, явно прослеживается почерк Шварца. И в первую очередь его огромная заслуга в том что он не побоялся заигрывать в основной состав молодёжь, а не требовать как некоторые наши тренера от руководства клубов, покупать готовых футболистов и легионеров для того чтобы быть здесь и сейчас конкурентно способным коллективом и бороться за медали. Шварц как мы видим пошёл совсем другой дорогой, более трудной и трудоёмкой . Он сделал ставку на молодёжь и как мы с вами наблюдаем это даёт положительные результаты. И эта молодёжь играет сейчас не только за Динамо, но и привлекается в сборной своей страны. И разве ни это показатель успешности тренерского штаба во главе Сандро Шварца. Команда которая тринадцать лет не могла сделать то что сейчас добился главный тренер Динамо , подчеркну ещё раз, - с молодёжью, заняв второе место перед зимней паузой . И я думаю это только начало пути Динамо, молодёжь растёт и прибавляет в мастерстве , а вместе сними и вся команда. Будем надеяться что Динамо в следующем сезоне будет бороться уже и за чемпионство.
Хочется пожелать Удачи Динамикам и больших Успехов ! Всем Добра !!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:42
Ухудшение в игре Спартака, Локо и прочих лидеров.
А может улучшение в игре остальных команд?
И эти остальные команды кстати и у "Динамо" Москва тоже нормально очков отобрали, больше чем топы.

Имеет право такое объяснение?

Ладно, поживем - увидим.
баск
баск
вчера в 20:05
Сделана интересная и шустрая команда, крепнущая день ото дня и уже вмешавшаяся в споры грандов РПЛ последних лет.

И разумеется, это заслуга тренерского штаба и лично Шварца, в этом нет ни малейших сомнений.
Или, может быть, само всё происходит, в молодой-то команде?)

А у хейтеров "аргументы" всё смешнее..))
1bear
1bear
вчера в 19:12
заслуга тренера - согласен,но не вратаря шуни
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40, ред.
Как говорится, очередное бла-бла-бла!(((
Конечно же меня, как болельщика Динамо, не может не радовать турнирное положение которое сейчас занимает мой любимый клуб, но принимать всерьёз слова Шунина о том что это заслуга главного тренера москвичей не стоит. Достаточно сравнить положение команд в турнирной таблице прошедшего чемпионата и нынешнего после первого круга, чтобы прийти к выводу что нынешнее второе место и отрыв от преследователей это следствие слабой игры конкурентов не добирающих в среднем от восьми до двенадцати очков по сравнению с прошлым годом. А сам фк Динамо и лидер последних лет в нашем футболе, клуб из Питера практически остались на прежнем уровне, добавив лишь по два очка к прошлогодним показателям. С одной стороны, повторюсь, меня, как болельщика, устраивает положение Динамо, но с другой стороны не может не огорчать падение уровня игры российских команд и отсутствие должной конкуренции в РПЛ. Болейте за своих, а не протиив чужих!
cska1948
cska1948 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:39
Послать Шварца динамовцы всегда успеют...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:50
А может Шварца в сборную послать ?
Пусть ищет молодых перспективных , что то на Карпина или Семака надежд нет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:44
Соглашусь с Антоном. Динамо в этом сезоне радует. При этом, что радует ещё больше - то что в клубе доверяют молодым российским футболистам. Если в ближайшие два-три года удастся сохранить костяк - динамовцы смогут бросить вызов питерским...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:41
Высказываниям действующих игроков веры нет.Со стороны всегда виднее,но в данном случае мнения сторон совпадают,наверное.
drug01
drug01
вчера в 17:31
Совсем так
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