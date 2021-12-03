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Петржела: «Дзюба вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ»

вчера, 17:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Ростовом».

Уверен, сегодня «Зенит» спокойно обыграет «Ростов» дома, победа гарантирована. Возможно, это не будет разгром, но «Зенит» способен забить больше трех голов сегодня — «Ростов» им не соперник. Сейчас ни одна команда в РПЛ не может навязать «Зениту» достойную конкуренцию.

Если Дзюба выйдет в старте, он сто процентов забьет пару голов: Артем самый лучший и результативный нападающий России. Почему он не регулярно играет в основе? Не знаю, возможно, он пока не в лучшей форме, но уверен, что он вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:06
пан слишком высокого мнения о нем...
4RT
4RT
вчера в 22:34
Хреновый из тебя предсказатель
YVG
YVG
вчера в 18:58
Может и Чалов еще наберет обороты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:34
Ваще фиолетово на дзюбу!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:33
Агаларов, вперед! Не дай хамоватому Артемке тебя опередить, хоть и партнеры по атаке у Дзюбы, прямо скажем, получше.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:30
Дзюбу лучшим бомбардиром не сделают.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:17
Дерзкая молодёжь в этом году обойдёт Дзюбу в гонке бомбардиров.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:07
Петржела: «Дзюба вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ».
А как же Агаларов ???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:01
Смелое заявление.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:53, ред.
Только уважение к нему не растёт пропорционально спортивным достижениям.Вот и интеллигентнейший Непомнящий говорит,что Дзюба-ХАМЛО.
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