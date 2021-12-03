Петржела: «Дзюба вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ».

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Ростовом».
Уверен, сегодня «Зенит» спокойно обыграет «Ростов» дома, победа гарантирована. Возможно, это не будет разгром, но «Зенит» способен забить больше трех голов сегодня — «Ростов» им не соперник. Сейчас ни одна команда в РПЛ не может навязать «Зениту» достойную конкуренцию.
Если Дзюба выйдет в старте, он сто процентов забьет пару голов: Артем самый лучший и результативный нападающий России. Почему он не регулярно играет в основе? Не знаю, возможно, он пока не в лучшей форме, но уверен, что он вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ.
А как же Агаларов ???
А как же Агаларов ???