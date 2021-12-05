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Спортдир «Сассуоло» — о трансфере Миранчука: «Это новости жёлтых газет»

вчера, 18:08

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алексей Миранчук может стать частью сделки по переходу в клуб из Бергамо вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

Это новости желтых газет. Мы не ведем никаких переговоров с «Аталантой». Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 21:37
"Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения." Если бы был совсем неинтересен, то так бы и сказал, значит какие-то мысли по поводу Миранчука у них все же есть
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:29
Алексею нужно уходить из Аталанты. Равно как и Аталанте нет смысла держать Алексея.
Важно не ошибиться с командой - ещё одна ошибка может стать фатальной для карьеры Миранчука. Важно понимать, что ему не в коем случае не стоит возвращаться в РПЛ - это приведёт к стагнации и последующей деградации Алексея как футболиста. Хочется верить, что Алексей ещё может прибавить. Возможно, есть смысл сменить чемпионат - попробовать себя в Испании или во Франции, но главное чтобы тренер на него рассчитывал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:27
Так и останется горемычный до конца контракта лавку "Аталанты" полировать. Кто там еще на примете, "Торино", что ли?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:02
Зачем он Аталанте?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:02
Деньги все отмыли,а Лёху загубили,а сейчас все готовы запустить по этому порочному пути ещё пяток других.Бизнес...
beefs
beefs
вчера в 18:39
короче кердык Алексею, закончилась его европейская авантюра...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:31
Эх не нужен Лёха
FruttyPups
FruttyPups ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 18:20
Исправили.
ДСА
ДСА
вчера в 18:17
Значит слухи не безпочвенны.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:16
У вас в заголовке указан спортдир Аталанты, а в тексте Сассуоло.
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