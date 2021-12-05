Спортдир «Сассуоло» — о трансфере Миранчука: «Это новости жёлтых газет»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алексей Миранчук может стать частью сделки по переходу в клуб из Бергамо вингера «Сассуоло» Жереми Бога.
Это новости желтых газет. Мы не ведем никаких переговоров с «Аталантой». Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро.
Важно не ошибиться с командой - ещё одна ошибка может стать фатальной для карьеры Миранчука. Важно понимать, что ему не в коем случае не стоит возвращаться в РПЛ - это приведёт к стагнации и последующей деградации Алексея как футболиста. Хочется верить, что Алексей ещё может прибавить. Возможно, есть смысл сменить чемпионат - попробовать себя в Испании или во Франции, но главное чтобы тренер на него рассчитывал.
Важно не ошибиться с командой - ещё одна ошибка может стать фатальной для карьеры Миранчука. Важно понимать, что ему не в коем случае не стоит возвращаться в РПЛ - это приведёт к стагнации и последующей деградации Алексея как футболиста. Хочется верить, что Алексей ещё может прибавить. Возможно, есть смысл сменить чемпионат - попробовать себя в Испании или во Франции, но главное чтобы тренер на него рассчитывал.