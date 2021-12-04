«Челси» приготовил 100 млн евро на покупку Кьезы

Лондонский «Челси» нацелился на покупку будущим летом Федерико Кьезы из «Ювентуса». В стане «синих» высоко ценят талант итальянца. Туринский «Ювентус» неоднократно заявлял о нежелании продавать Кьезу.
«Аристократы» собираются предложить за игрока 100 млн евро, эта сумма может заставить итальянский коллектив задуматься. Рыночная стоимость Кьезы равняется 70 млн евро.
У нас крайние защитники Чиллуэл (3+1) и Джеймс (4+4) в разы больше забили и отдали.
У нас крайние защитники Чиллуэл (3+1) и Джеймс (4+4) в разы больше забили и отдали.
Аньелли: "деньги просто очень нужны"
ахахаха
Аньелли: "деньги просто очень нужны"
ахахаха