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«Челси» приготовил 100 млн евро на покупку Кьезы

вчера, 18:13

Лондонский «Челси» нацелился на покупку будущим летом Федерико Кьезы из «Ювентуса». В стане «синих» высоко ценят талант итальянца. Туринский «Ювентус» неоднократно заявлял о нежелании продавать Кьезу.

«Аристократы» собираются предложить за игрока 100 млн евро, эта сумма может заставить итальянский коллектив задуматься. Рыночная стоимость Кьезы равняется 70 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:13
Челси сами виноваты, что упустили так бездарно 1 место в турнирной таблице АПЛ
Van Vanovich
Van Vanovich ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:12
Грилиш и Санчо это Пузыри)). Надо на Кьезу еще сезон посмотреть, тогда и может дороже будет выглядеть.)
Землянин
Землянин
вчера в 21:48
Цены слишком завышены непомерно
протон
протон
вчера в 20:48
Чет сомневаюсь. Абрамович сейчас за Холландом охотиться, а ту еще и за Кьезу 100 лямов. Похоже на фейк.
Romeo 777
Romeo 777 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:29
Это самое главное
juvenale
juvenale ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:27
ну я думаю ему лучше будет
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:25, ред.
С его нынешней статой в СериАле для игрока его позиции 1 гол и 1 голевая передача - надолго останется в нынешнем клубе. Даже рыночная его стоимость в 70 млн завышена при текущей игре.
У нас крайние защитники Чиллуэл (3+1) и Джеймс (4+4) в разы больше забили и отдали.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:19
ктото: "но позвольте, а почему же так дорого"
Аньелли: "деньги просто очень нужны"

ахахаха
juvenale
juvenale ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:33
видимо те же журналисты,которые эти утки вбрасывают
juvenale
juvenale ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
да-да а за грилиша 120 само то хахаха и за санчо 100ка))по сравнению с ними Кьеза должен в два раза больше стоить
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:34
Ну это дорого за него. максимум 50 лямов
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:15
А кто в Юве будет играть?
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