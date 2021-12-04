«Челси» приготовил 100 млн евро на покупку Кьезы

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вчера, 18:13

Лондонский «Челси» нацелился на покупку будущим летом из «Ювентуса». В стане «синих» высоко ценят талант итальянца. Туринский «Ювентус» неоднократно заявлял о нежелании продавать Кьезу.

«Аристократы» собираются предложить за игрока 100 млн евро, эта сумма может заставить итальянский коллектив задуматься. Рыночная стоимость Кьезы равняется 70 млн евро.