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Газизов: «Говорить, что „Спартак“ выиграл суд, абсолютно неверно»

вчера, 19:59

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Московского арбитражного суда, который принял апелляцию компании «Капитальные активы», одного из акционеров красно-белых.

Говорить, что «Спартак» выиграл суд, абсолютно неверно, верно сказать, что «Спартак» и «Капитальные активы» отказались от претензий к Газизову Шамилю и решили, что это внутрикорпоративный спор, без акционеров. Я никакого отношения к спорам внутри не имею.

Есть дополнительное соглашение о вышеназванной сумме, оно законно, всё будет решать суд. Я не участвую в суде, только «Спартак» и «Капитальные активы», я удовлетворён этим решением, что не участвую в этих делах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:57
да какая разница
thky4st86k4n
thky4st86k4n
сегодня в 03:23
Теперь всё ясно
ABir
ABir
вчера в 22:56
Похоже этим людям до футбола, а тем более до Спартака вообще нет дела. На первом месте -срубить бабла не напрягаяммм
ол
ол
вчера в 22:48
По вашему, это главная новость, которую нужно обсудить? Где про футбол? Поэтому мы так и рассуждаем: условно- Юве стоит столько, Зеня столько. Так почему бы и не проиграть? Где сам футбол? Надоели новости о суммах зарплат, лимитах и нелепых оправданий. Где спорт? Ели хочешь играть , добиваться результатов, то совершенствуемся, стремись в более сильную команду или лигу. Пока у нас не так. Неужели не интересно играть против сильных и с сильными партнёрами? Где самоуважение?
протон
протон
вчера в 21:38
на тот свет ничто не унесем.
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:37
Кому это вообще интересно? Да всем плевать кто там кому что должен, и кто судится.
Игры нет, и это самое главное
makkie
makkie
вчера в 21:33
Лучше бы Спартак выигрывал на футбольных полях, а не в суде.
particular
particular
вчера в 21:03, ред.
Эффективный менеджер в абсолютных выражениях 😉
МапС
МапС
вчера в 20:42
Ни сколько не жалко денег Федуна, но Газизов их не достоин.
МапС
МапС
вчера в 20:40
Умолкни, 75.
berda2003
berda2003
вчера в 20:15
спартак топил, выгнали - не успел, с уфой получается, уже со дна не вылезет...
shlomo
shlomo
вчера в 20:10
Ну да...хоть шерсти клок
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:01
Отсудили только четверть, можно жить припеваючи.
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