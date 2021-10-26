Газизов: «Говорить, что „Спартак“ выиграл суд, абсолютно неверно»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Московского арбитражного суда, который принял апелляцию компании «Капитальные активы», одного из акционеров красно-белых.

Говорить, что «Спартак» выиграл суд, абсолютно неверно, верно сказать, что «Спартак» и «Капитальные активы» отказались от претензий к Газизову Шамилю и решили, что это внутрикорпоративный спор, без акционеров. Я никакого отношения к спорам внутри не имею.

Есть дополнительное соглашение о вышеназванной сумме, оно законно, всё будет решать суд. Я не участвую в суде, только «Спартак» и «Капитальные активы», я удовлетворён этим решением, что не участвую в этих делах.