Руководители «Ювентуса» под следствием. Их обвиняют в ложной отчетности

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вчера, 09:45

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба и экс-спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас работает в «Тоттенхэме», находятся под следствием по обвинению в ложной отчетности и приросте капитала в размере 50 млн евро.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что финансовая полиция прибыла вчера в штаб-квартиру «Юве» для сбора информации и всех необходимых документов. Полиция будет рассматривать отчетную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.