ГлавнаяНовостиСудыИталия. Серия А 2021/2022

Руководители «Ювентуса» под следствием. Их обвиняют в ложной отчетности

вчера, 09:45

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и экс-спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас работает в «Тоттенхэме», находятся под следствием по обвинению в ложной отчетности и приросте капитала в размере 50 млн евро.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что финансовая полиция прибыла вчера в штаб-квартиру «Юве» для сбора информации и всех необходимых документов. Полиция будет рассматривать отчетную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.

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Все комментарии
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:58
Хорошо бы)
протон
протон
вчера в 15:36
Их жизнь ничему не учит. Потопите Юве ещё раз и Сериа А скатится до уровня РПЛ. Только почему-то все претензии к Юве всегда, все остальные чистые и пушистые. Милан исключают из ЕК и никто и ухом не повёл, всё хорошо..
Мысыктар
Мысыктар ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 12:40
да ладно тебе,это у вас скандалы же,то с окон ныряют то еще че)
juvenale
juvenale ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:18
и что это доказывает?тогда Ювентус был слаб и после смерти Аньелли и его просто сделали козлом отпущения....тогда в серии-а были такие правила и все по ним работали,факетти из интера ужинал с судьями и у них была статья спортивное мошенничество(такой даже у Юве не было) но они вышли сухими из воды,милан,фио,лациои тд делали тоже самое,что и Юве,но просто уничтожили ослабленный Ювентус
Elliada
Elliada ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 12:14
Кого-то лишили чемпионств и отправили Серию В
juvenale
juvenale ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:12, ред.
зачем мне гугл?ты напишешь про договорные матчи,которых не было и это было доказано со временем....ни одного матча ты не назовешь,а если бы они были,ты бы легко их нашел.А по поводу других нарушений так это мелочь и они есть у 90 процентов клубов,если покопать
Elliada
Elliada ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 12:11
Все нарушения расписать много времени займет. Гугл в помощь
juvenale
juvenale ответ Мысыктар (раскрыть)
вчера в 12:11
    juvenale
    juvenale ответ Zhgoon (раскрыть)
    вчера в 12:09
    у милана,интера и половины серии-а все тоже самое...просто по бумагам завышают стоимость игроков,чтобы выживать
    juvenale
    juvenale
    вчера в 12:08
    Igo0rek найти много чего можно в шейхоп-ке....там точно арабы вне закона
    juvenale
    juvenale ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:08
    может напишешь в каких делах?)))а по теме это обычные дела и так делают все,чуть завышая стоимость игроков,чтобы вложиться в ффп..у Юве нет арабских денег
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 12:01
    вот в этом и есть Ювентус)
    ОПС
    ОПС
    вчера в 11:48
    Каждый хочет себе кусочек.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 10:51
    В каждом большом клубе можно что-то накопать.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:47
    Не первый раз Ювентус замешан в грязных делишках. Ничему не научились. Пора жестче наказывать
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:31
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 10:08
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 10:02
      Это репрессии УЕФА за Суперлигу или действительно наврали акционерам?
      Нарушение не самое страшное, отделаются штрафом, в худшем случае уволят.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 09:56
      Серия ц уже ждёт)
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 09:48
      Везде ворье,не только в российских клубах.
      Cat01
      Cat01
      вчера в 09:48
      Такие дела?
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