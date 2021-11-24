Бензема приговорен к году тюрьмы условно по делу о шантаже Вальбуэна

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вчера, 12:30

Уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» видеозаписью интимного характера со стороны форварда «Реала» и еще четырех человек.

Нападающий мадридской команды признан виновным и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

Следствие подозревало Карима в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.