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Бензема приговорен к году тюрьмы условно по делу о шантаже Вальбуэна

вчера, 12:30

Уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны форварда «Реала» Карима Бензема и еще четырех человек.

Нападающий мадридской команды признан виновным и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

Следствие подозревало Карима в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Евгений Стренадко (раскрыть)
вчера в 21:56
Не мой Месси! Он выиграл кубок Америки и стал на турнире лучшим игроком.
Если бы бензин не шантажировал, то был шанс выиграть ЧМ со сборной. Вот свой шанс он упустил!
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:58
а твой Месси раазве не отсасал а этом году.
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 20:04
Месси и Лева. А есть Жоржиньо, Канте, которые брали ЛЧ, ЧЕ. А Бензема когда вклинился? Что конкретно он может предложить? Больше всех забил или важнее остальных титулы выиграл? Никто не рассматривает Карима всерьёз, только сливочные болельщики за чью-то похвалу в СМИ начали думать, что он чуть ли не главный претендент 😂
Cayman
Cayman ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:36
учитивая то, что Реал любибт покупать ЗМ, то 'К.Бензема один из главных претендентов на Золотой мяч' не имеет отнашение к этому делу)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:33
Очень хочется узнать почему это происходит прямо сейчас.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 16:31
Деньги ад освещают)!
Сантус
Сантус
вчера в 16:18
Свободу Кариму Бензема!!!)
RoArt
RoArt ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:16
Всего 2 претендента - Лева и Бенз. А ты про кого?
амурец
амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:09
Да да, перед голосованием общественное мнение заострить, теперь ещё грязь вылить на Левандовски и очередной липовый ЗМ в кармане у гнома
УЕСКА
УЕСКА ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:46
Причем тут ЗМ? К футболу это никакого отношения не имеет. Бензема совершил преступление и получил за это заслуженное наказание. Еще легко отделался условным сроком.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 15:36
Лучше бы дали реальный срок
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 15:31
Кто убрал? Вы что хотите сказать, что Бензема был реальным претендентом на ЗМ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ливерпулище (раскрыть)
вчера в 15:28
Разве что сливочные верят в сказки, что ЗМ заслужил Карим.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:15
Он сейчас в такой форме и показывает отличную игру в футболе, что лучше штрафануть Вальбуэну, чтобы не занимался интимными делами где попало.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:09
ну всё не видать ему теперь ЗМ
Ливерпулище
Ливерпулище
вчера в 15:02
Кто то всерьез верил что Бензема получит золотой мяч ?))) Это никак бы не повлияло ибо шансы итак равны 0
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 13:59
Это не хорошо, особенно перед церемонией вручения «Золотого мяча». Возможно это намеренно сделали, чтобы снизить репутацию игрока перед церемонией. В нашем мире такое часто происходит, так часто бывает в нашем мире. Например: здесь тоже есть пользователи, которые занимаются такими делами. Мне жаль, что в нашем мире живут такие люди.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 13:52
И почему сейчас? Кого это устраивает?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:52
Дзюбу тоже выложили и он никуда не платил, получив свой кусочек славы.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:34, ред.
Как-то странно происходят события, которые имеют отношения к К.Бензема и "делу по шантажу Вальбуэна"....

Хочу напомнить, что в связи с этим делом, которое имеет отношение к 2015 году, К.Бензема длительное время не играл за сборную Франции, и это на максимуме своей игровой формы, в лучшие для игрока "футбольные годы"...

И как-то странно происходят события сейчас, имеющие отношения к этому делу.... "Дело"-2015 года вдруг -" всплывает" в 2021г, когда К.Бензема один из главных претендентов на Золотой мяч и у которого есть все шансы выиграть эту престижную для любого игрока награду...

Дело 2015 года всплывает с приговором К.Бензема - накануне определения и вручения Золотого мяча.... И приговор то по сути "условный", но приговор, который с большой долей вероятности, окажет существенное влияние на то, чтобы К.Бензема не выиграл Золотой мяч...Который он заслуживает и своей отличной игрой в составе сборной Франции, и игрой за команду "Реал", где и в первом случае, и во втором он был и есть лучшим игроком....
pendulum47
pendulum47
вчера в 13:34
А чего вы хотели от мигранта из Алжира?! Правильно, награду ему!
berda2003
berda2003
вчера в 13:12
вор должен сидеть в тюрьме...
амурец
амурец
вчера в 13:10
Убрали Бензема из претендентов на ЗМ, следующий Левандовски?
RoArt
RoArt ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 12:59
Полностью согласен, мало того так этот Вальбуена еще и гей!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:57
Защитник вытащить.
Gahi
Gahi
вчера в 12:55
Таким образом убрали одного из кандидатов на приз лучшего игрока, кто следующий.
d_fincher
d_fincher
вчера в 12:40
Вет тебе и легенда. Гнилой насквозь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:37
Там дело тёмное.
протон
протон
вчера в 12:32
Кокорин шлет лучи поддержки Кариму
ДСА
ДСА
вчера в 12:31
Условно, это значит никак.
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