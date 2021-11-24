Бензема приговорен к году тюрьмы условно по делу о шантаже Вальбуэна

Уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны форварда «Реала» Карима Бензема и еще четырех человек.
Нападающий мадридской команды признан виновным и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.
Следствие подозревало Карима в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.
Хочу напомнить, что в связи с этим делом, которое имеет отношение к 2015 году, К.Бензема длительное время не играл за сборную Франции, и это на максимуме своей игровой формы, в лучшие для игрока "футбольные годы"...
И как-то странно происходят события сейчас, имеющие отношения к этому делу.... "Дело"-2015 года вдруг -" всплывает" в 2021г, когда К.Бензема один из главных претендентов на Золотой мяч и у которого есть все шансы выиграть эту престижную для любого игрока награду...
Дело 2015 года всплывает с приговором К.Бензема - накануне определения и вручения Золотого мяча.... И приговор то по сути "условный", но приговор, который с большой долей вероятности, окажет существенное влияние на то, чтобы К.Бензема не выиграл Золотой мяч...Который он заслуживает и своей отличной игрой в составе сборной Франции, и игрой за команду "Реал", где и в первом случае, и во втором он был и есть лучшим игроком....
Хочу напомнить, что в связи с этим делом, которое имеет отношение к 2015 году, К.Бензема длительное время не играл за сборную Франции, и это на максимуме своей игровой формы, в лучшие для игрока "футбольные годы"...
И как-то странно происходят события сейчас, имеющие отношения к этому делу.... "Дело"-2015 года вдруг -" всплывает" в 2021г, когда К.Бензема один из главных претендентов на Золотой мяч и у которого есть все шансы выиграть эту престижную для любого игрока награду...
Дело 2015 года всплывает с приговором К.Бензема - накануне определения и вручения Золотого мяча.... И приговор то по сути "условный", но приговор, который с большой долей вероятности, окажет существенное влияние на то, чтобы К.Бензема не выиграл Золотой мяч...Который он заслуживает и своей отличной игрой в составе сборной Франции, и игрой за команду "Реал", где и в первом случае, и во втором он был и есть лучшим игроком....