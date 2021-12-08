ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Мостовой: «Никто из „Спартака“ в „Лейпциге“ не заиграет»

вчера, 19:52

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что экс-рулевой москвичей Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг».

Хорошая работа агентов. Сейчас много от них зависит. Тедеско не уровень «РБ Лейпциг». Но последнее время в футболе происходят такие вещи, что перестаешь уже удивляться.

Зато будет работать в своей стране. Перспектив выиграть Бундеслигу после назначения Тедеско больше не появилось. Пока есть такая «Бавария» – без шансов. Но «Лейпциг» вне зависимости от тренера будет в топ-4. Состав у них очень хороший.

Пригласит ли Тедеско кого-то из «Спартака»? Конечно, нет. Если бы он возглавил «Герту», например, то еще можно было бы рассуждать. Но «Лейпциг» слишком хорошо укомплектован. Никто из «Спартака» там не заиграет.

Все новости
Григорян: «Этот сезон покажет, на что способен Тедеско»
Сегодня, 19:14 Комментарии9
Депутат Журова: «Фанаты ЦСКА могли сдать своих»
Сегодня, 18:32 Комментарии10
Смородская о матче «Марсель» — «Локо»: «Никаких ожиданий, как и надежд»
Сегодня, 17:45 Комментарии20
Мостовой — о Тедеско в «Лейпциге»: «Это хорошая работа агентов»
Сегодня, 17:45 Комментарии9
Федотов: «Соболева должны дисквалифицировать ещё на два матча»
Сегодня, 16:21 Комментарии14
Федун: «Рано или поздно, я надеюсь, Тедеско вернётся в „Спартак“»
Сегодня, 14:52 Комментарии33
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:29
Нужно понимать, что Лейпциг — структура Буллов, где всё решает спортивная дирекция, поэтому не имеет никакого значения, каков был бывший клуб тренера, которого они взяли ставить игру в своём детище. Если там и раньше никого не заметили из Спартака, то никакой Тедеско этого не изменит.
9q7f6bfh993k
9q7f6bfh993k
сегодня в 03:51
С этим не поспоришь
Сп62
Сп62
вчера в 21:01
Ларсена возьмёт. Он у него лучшим бомбардиром был.
makkie
makkie
вчера в 20:44
В Лейпциге мог бы заиграть Мозес. При условии, что добавит в работоспособности и перестанет выдавать блеклые отрезки в матчах.

Когда Мозес в порядке, левый фланг соперника трещит по швам.
drug01
drug01
вчера в 20:40
Игра покажет...
ДСА
ДСА
вчера в 20:35
Нам и Реал с Барселоной тоже не светит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:28
Не прав мост, есть один, который заиграет, кутепов его фамилия.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:15
Царек в своём репертуаре
NRK FISHKA
NRK FISHKA
вчера в 20:13
опять сашку зависть гложет... а щас Лейпциг на 11 месте кстати
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:58
Здесь можно согласиться с Саней
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100