Мостовой: «Никто из „Спартака“ в „Лейпциге“ не заиграет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что экс-рулевой москвичей может возглавить «Лейпциг».

Хорошая работа агентов. Сейчас много от них зависит. Тедеско не уровень «РБ Лейпциг». Но последнее время в футболе происходят такие вещи, что перестаешь уже удивляться.

Зато будет работать в своей стране. Перспектив выиграть Бундеслигу после назначения Тедеско больше не появилось. Пока есть такая «Бавария» – без шансов. Но «Лейпциг» вне зависимости от тренера будет в топ-4. Состав у них очень хороший.

Пригласит ли Тедеско кого-то из «Спартака»? Конечно, нет. Если бы он возглавил «Герту», например, то еще можно было бы рассуждать. Но «Лейпциг» слишком хорошо укомплектован. Никто из «Спартака» там не заиграет.