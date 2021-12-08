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Мостовой: «„Спартак“ — самая обсуждаемая команда в России»

вчера, 16:46
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Легии».

Мысли перед матчем «Спартак» — «Легия» хорошие. Шансы красно-белых выйти из группы? «Лестер» играет с «Наполи», по-любому кто-то потеряет очки. «Спартак» в эмоциональном плане после победы в меньшинстве должен поверить в себя. «Легия» в своём чемпионате выглядит удручающе. С поляками, конечно, играть всегда непросто.

Что касается отсутствия Соболева и Ларссона, то Мелкадзе долго не играл, выходил на замену в предыдущем матче. Промес и Мозес в хорошей форме, они могут сделать разницу. У меня надежда на Бакаева. Промес, Бакаев, Мозес могут решить игру в атаке.

«Спартак» — самая обсуждаемая команда в России. Почему не говорят про безобразие в «Локомотиве»? «Рубин» потратил непонятно сколько, идёт на 11-м месте. А «Спартак» может обыграть «Легию», потом «Сочи» и быть на пятом месте. Виторию некоторые и после первого тура в отставку отправляли.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:43
В отличие от одного газового коллектива, Спартак играет
LOpp
LOpp
вчера в 19:31
лучше бы был самым сильным
ABir
ABir ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:07
Это очень точно подмечено
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:32
Известность как тело,бывает чистой и грязной.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:23
Да, и после матча с Легией мы с радостью обсудим Спартак)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:15
Когда в село приезжает Спартак - это настоящий праздник, Зениту и не снилось.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:15
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:14, ред.
Совет директоров Спартака :
Федун : "Какую команду строим...сильную или обсуждаемую..?"
- Обсуждаемую....это проще...
Федун : "Я Вас услышал"...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:07
Сами подают повод для обсуждений, чтобы не забывали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:06
Только обсуждают Спартак с плохой стороны!
kust07
kust07
вчера в 18:00
Почему Спартак самая обсуждаемая команда- все вопросы к Федун,это его рук дело.
112910415
112910415
вчера в 17:49
и это правда !
в данное время - к сожалению ...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:48
Народная команда одним словом
David Young
David Young ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:46
.
shur
shur
вчера в 17:43
...ну так приехав в Росию о чём говорить, Мавзолей, Кремль, Водка, Блины с икрой, Баня, Девки, Ленком, Спартак....!!! Без вариантов!!!
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:43
Видео с Дзюбой это не скандал?..."Уфа может исчезнуть"...болельщики ЦСКА жгущие фаеры и разборки с полицией приведшие к акциям болельщиков это не скандалы?)...да мало ли еще в других клубах...раздувают просто больше про Спартак...а почему?..потому что самый популярный клуб и все на Спартаке ловят хайп...так что Мостовой прав...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:36
.
YVG
YVG
вчера в 17:35, ред.
В спартаке больше шоу, схожего на Дом-2, чем футбола. А народу нужно повеселиться, Бузову тоже много обсуждают, хотя она пустышка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
Скандал на скандале патамушта...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:30
Да и болельщиков "Зенита" победы над "Спартаком" радуют гораздо больше, чем над "Динамо" со второго места. И кажется, вылети "Спартак" в ФНЛ, все равно за него будет болеть и переживать преданная и многочисленная группа фанатов. Хотя порой на их долю выпадают нешуточные страдания:
nri57
nri57
вчера в 17:20
в цирк дорого,вот народ и развлекается...
смотря на это...
drug01
drug01
вчера в 17:11
Мысли верные надо решать
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:10
Спартак только победа!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
Почему то я в Бакаева не верю
протон
протон
вчера в 16:52
в этот раз шурик не бахнул стопки перед тем, как высказать своё мнение - уже молодец, адекватно расценил ситуацию
beefs
beefs
вчера в 16:49
так и до бронзы договорится...
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