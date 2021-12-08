Мостовой: «„Спартак“ — самая обсуждаемая команда в России»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Легии».

Мысли перед матчем «Спартак» — «Легия» хорошие. Шансы красно-белых выйти из группы? «Лестер» играет с «Наполи», по-любому кто-то потеряет очки. «Спартак» в эмоциональном плане после победы в меньшинстве должен поверить в себя. «Легия» в своём чемпионате выглядит удручающе. С поляками, конечно, играть всегда непросто.

Что касается отсутствия Соболева и Ларссона, то Мелкадзе долго не играл, выходил на замену в предыдущем матче. Промес и Мозес в хорошей форме, они могут сделать разницу. У меня надежда на Бакаева. Промес, Бакаев, Мозес могут решить игру в атаке.

«Спартак» — самая обсуждаемая команда в России. Почему не говорят про безобразие в «Локомотиве»? «Рубин» потратил непонятно сколько, идёт на 11-м месте. А «Спартак» может обыграть «Легию», потом «Сочи» и быть на пятом месте. Виторию некоторые и после первого тура в отставку отправляли.