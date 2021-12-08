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Бояринцев: «Витории до конца не удалось раскрыть потенциал Ларссона»

вчера, 16:09

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру форварда «красно-белых» Джордана Ларссона в нынешнем сезоне.

Ларссон — креативный игрок, может решить исход матча индивидуальными действиями. На данный момент потеря Джордана в атаке станет серьезной проблемой для «Спартака».

Когда играет команда, многие футболисты проявляют себя с лучшей стороны, а если не идет, всем тяжело. В таких моментах у игрока должен появиться характер. Джордан игрок хорошего уровня, но в нем нет ярко выраженных лидерских качеств. Он просел, как и весь «Спартак». У Ларссона были неплохие отрезки в команде, но тогда вся группа атаки бежала. Витории до конца не удалось раскрыть атакующий потенциал шведа. В этом сезоне все футболисты «Спартака» играют нестабильно.

Если объективно оценивать нынешнюю ситуацию, то в этом сезоне «Спартаку» будет тяжело занять место в еврокубках. Ларссон хочет чего-то большего, наверное, он и приходил за этим в «Спартак». Возможно, швед покинет клуб, но многое будет зависеть от матча с «Легией». Не думаю, что Джордана позовет какая-то топовая команда. Если «красно-белые» попадут в плей-офф, может и Ларссон останется.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 20:34
а сам он не хочет раскрыть свой талант? вот дубояринцев раскрыл - диагноз: 56!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:53
Может Ларссон не захотел раскрываться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:34
При чём здесь Руй то ???

Руй не враг ни себе ни команде....играл бы Джордан хорошо - был бы в составе....
Вообще часто удивляет определение виноватых в плохих результатах игроков...все кругом виноваты...а они сами - жертвы неразумных тренеров,менеджеров,руководителей и т.д..
drug01
drug01
вчера в 18:13
Не известно кто прав...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:15
Парень действительно талантлив. Очень хорошо начал в Спартаке, приятно было смотреть на его игру. Что случилось потом - просто не поддается пониманию. Куда что подевалось??? Игра парня явно поблекла и особого прогресса пока невидно. Не думаю , что виноват один тренер, причины могут быть разные. Хочется верить , что причины будут найдены и Ларссон заиграет как прежде.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:14
Пробиваться дальше Спартак будет без него.
makkie
makkie
вчера в 17:11
Похоже, и сам Ларссон не очень то стремился к этому.
Alice Tract
Alice Tract ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 16:40
Вроде с Усейном все в порядке...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
Деградация как игроков, так и тренера...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:16
Может Ларссон забил болта???
YVG
YVG
вчера в 16:15
Какой там потенциал, одни понты и пиар.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:11
А может Ларсон не так уж и хорош!?
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