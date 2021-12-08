Бояринцев: «Витории до конца не удалось раскрыть потенциал Ларссона»

Бывший футболист «Спартака» оценил игру форварда «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Ларссон — креативный игрок, может решить исход матча индивидуальными действиями. На данный момент потеря Джордана в атаке станет серьезной проблемой для «Спартака».

Когда играет команда, многие футболисты проявляют себя с лучшей стороны, а если не идет, всем тяжело. В таких моментах у игрока должен появиться характер. Джордан игрок хорошего уровня, но в нем нет ярко выраженных лидерских качеств. Он просел, как и весь «Спартак». У Ларссона были неплохие отрезки в команде, но тогда вся группа атаки бежала. Витории до конца не удалось раскрыть атакующий потенциал шведа. В этом сезоне все футболисты «Спартака» играют нестабильно.

Если объективно оценивать нынешнюю ситуацию, то в этом сезоне «Спартаку» будет тяжело занять место в еврокубках. Ларссон хочет чего-то большего, наверное, он и приходил за этим в «Спартак». Возможно, швед покинет клуб, но многое будет зависеть от матча с «Легией». Не думаю, что Джордана позовет какая-то топовая команда. Если «красно-белые» попадут в плей-офф, может и Ларссон останется.