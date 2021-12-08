Канчельскис — о матче «Спартака» и «Легии»: «Будет результативная ничья»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о предстоящем матче «Спартака» против «Легии».
Матч пропустит Соболев, есть и травмированные игроки у «Спартака». Слухи ходят, что после Витория не будет работать, и это может сказаться.
«Легия» – хорошая команда, играют дома. Для них эта игра тоже важная. Думаю, будет результативная ничья. Для «Спартака» это будет положительный исход.
Ну уж ЛК думаю совсем не про амбициозный Спартак...
В Варшаве нужна победа...
Ну уж ЛК думаю совсем не про амбициозный Спартак...
В Варшаве нужна победа...
Есть ещё один Еврокубок для команд ниже рейтингом: Лига конференций. Третья команда отправляется в этот турнир самоутверждаться с теми кто не прошёл квалификацию в ЛЧ и ЛЕ.
Есть ещё один Еврокубок для команд ниже рейтингом: Лига конференций. Третья команда отправляется в этот турнир самоутверждаться с теми кто не прошёл квалификацию в ЛЧ и ЛЕ.
Если Наполи ушатает Лестер дома...то наверное Спартак не выйдет в весеннюю часть еврокубков...
Если Наполи ушатает Лестер дома...то наверное Спартак не выйдет в весеннюю часть еврокубков...