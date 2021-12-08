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Канчельскис — о матче «Спартака» и «Легии»: «Будет результативная ничья»

вчера, 19:10
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о предстоящем матче «Спартака» против «Легии».

Матч пропустит Соболев, есть и травмированные игроки у «Спартака». Слухи ходят, что после Витория не будет работать, и это может сказаться.

«Легия» – хорошая команда, играют дома. Для них эта игра тоже важная. Думаю, будет результативная ничья. Для «Спартака» это будет положительный исход.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:31
Надо побеждать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:31
Канчельскис фишку не сечет.
112910415
112910415
вчера в 20:00
лучше результативная победа )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:51
И Вам крепкого здравия !!
Ну уж ЛК думаю совсем не про амбициозный Спартак...
В Варшаве нужна победа...
beefs
beefs
вчера в 19:43
ну что же осталось немного, скоро все увидим, тогда и обсудим...
протон
протон
вчера в 19:31
Что загадывать ? Спартак и Легия - две команды , неудобные друг другу каждая по своему . 50х50 и расходимся до завтрашнего вечера ., но пожелаем успеха Спартаку .
ДСА
ДСА
вчера в 19:30
Спартак победит, а канчельчкис прибалтайский ту61ень. Все за Спартак!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:27
Будет результативная ничья.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:26
Ничья 2-3 в пользу Спартака.
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:25
Доброго Здоровья, Jeck!
Есть ещё один Еврокубок для команд ниже рейтингом: Лига конференций. Третья команда отправляется в этот турнир самоутверждаться с теми кто не прошёл квалификацию в ЛЧ и ЛЕ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:22
Подождем и посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:20
Почему "ничья положительный исход" ??
Если Наполи ушатает Лестер дома...то наверное Спартак не выйдет в весеннюю часть еврокубков...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:12
Время покажет
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