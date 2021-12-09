Агент Бийола: «Мы заинтересованы в продлении контракта. Яке хорошо в ЦСКА»

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вчера, 22:04

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем своего подопечного:

Яка очень хорошо чувствует себя в ЦСКА , и мы однозначно заинтересованы в продлении контракта. Думаю, что в январе этот вопрос будет решён.

Бийол выступает за армейский клуб с 2018 года. Прошлый сезон полузащитник провёл в аренде, выступая за немецкий «Ганновер». Контракт 22-летнего словенца рассчитан до лета 2023 года.