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Агент Бийола: «Мы заинтересованы в продлении контракта. Яке хорошо в ЦСКА»

вчера, 22:04

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем своего подопечного:

Яка очень хорошо чувствует себя в ЦСКА, и мы однозначно заинтересованы в продлении контракта. Думаю, что в январе этот вопрос будет решён.

Бийол выступает за армейский клуб с 2018 года. Прошлый сезон полузащитник провёл в аренде, выступая за немецкий «Ганновер». Контракт 22-летнего словенца рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sylpheed (раскрыть)
сегодня в 11:03
Ему для игры в полузащите не хватает скорости и резкости. Он в защите окей
Sylpheed
Sylpheed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:09
Если Набабкин или Васин в старте, то я на тревоге.
Бийол очень хорошо проявляет себя, как бек. В полузащите он проиграл место всем, кому только можно и кому нельзя. Но как защитник - он просто находка.
Grim-Reaper
Grim-Reaper
сегодня в 08:36
Кокорину в Фиорентине тоже хорошо)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:16
Посмотрим , что решат в руководстве.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:12
Не факт, что когда вернется Магнуссон ему будет место. К тому же и Фукс подтягивается потихоньку, да и Карпов из аренды вернулся. Реально уже 5 ЦЗ в составе, а есть еще Набабкин и Васин . Их надо отпускать
1bear
1bear
вчера в 23:02
в РПЛ платят хорошо- кто откажется
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:51
На таких контрактах всем хорошо.И везде.Вон как Кокоша цветёт!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:41
неужели хочет остаться в Ганновере ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:32
В ЦСКА всем нравится! 😜
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:30
Продляйте тогда
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Пусть играет и набирает форму .
протон
протон
вчера в 22:25
мелкадзе надо цепляться за мячч
протон
протон
вчера в 22:24
Аталанту вынесли на кладбище.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:08
возможно и рассмотреть контракт..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:07
Бийол сейчас закрепился в основе.
протон
протон
вчера в 22:06
Яка прогрессирует семимильными шагами. Если вернётся на «родную» позицию, а Мага с Фуксом разберутся со своими проблемами со здоровьем, за центр обороны можно будет в кои-то веке не переживать.
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