Ближайший Кубок Африки может не состояться

В ближайшее время может быть объявлено об отмене Кубка Африки.
Причина — организационные трудности в Камеруне (стране, которая должна принять турнир) из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
Турнир запланирован на 2022 год – с 9 января по 6 февраля.
Да достали. Они ж его наконец перенесли на лето, этот великий турнир. Но в 2020-м карантин не позволил, а теперь опять началась зимняя эта история. Играйте летом вместе с другими континентами и не морочьте голову!
Да достали. Они ж его наконец перенесли на лето, этот великий турнир. Но в 2020-м карантин не позволил, а теперь опять началась зимняя эта история. Играйте летом вместе с другими континентами и не морочьте голову!
такой великий турнир, а не могут организовать)))
такой великий турнир, а не могут организовать)))