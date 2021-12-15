Ближайший Кубок Африки может не состояться

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вчера, 17:55

В ближайшее время может быть объявлено об отмене Кубка Африки.

Причина — организационные трудности в Камеруне (стране, которая должна принять турнир) из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Турнир запланирован на 2022 год – с 9 января по 6 февраля.