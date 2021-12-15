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Ближайший Кубок Африки может не состояться

вчера, 17:55

В ближайшее время может быть объявлено об отмене Кубка Африки.

Причина — организационные трудности в Камеруне (стране, которая должна принять турнир) из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Турнир запланирован на 2022 год – с 9 января по 6 февраля.

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Перевод с rmcsport.bfmtv.com
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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:03
Летом в Африке очень жарко. Помрут футболисты. Поэтому ЧМ 2022 будет зимой
протон
протон
вчера в 20:46
Игроков из Тоттенхэма и МЮ даже из дома не выпустят — они и так на самоизоляции сидят после вспышки ковида в клубах
Да достали. Они ж его наконец перенесли на лето, этот великий турнир. Но в 2020-м карантин не позволил, а теперь опять началась зимняя эта история. Играйте летом вместе с другими континентами и не морочьте голову!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:27
Его можно и перенести,а если нет,то и без него обойдёмся, не велика потеря!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:34
В Англии и Франции могли бы сыгрть, там уже почти как в Камеруне.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:27, ред.
во, а вот это уже интересно!
такой великий турнир, а не могут организовать)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:14
было бы отлично, африканцам не надо будет ехать на этот маленький турнир
Сантус
Сантус
вчера в 18:45
Это Клопп все пролоббировал...:)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:29
Это не зараза все портит. Это люди сами себе жизнь портят. В Китае население полтора миллиарда (больше, чем во всей Африке), но они уже больше года живут без эпидемии. Маски 100% все носят. Вакцинацию прошло почти 90% населения. И никаких проблем. Если где и появляются случаи, то в основном привозные. Их тут же локализуют. А мы все в демократию играем. И протянем с этим ковидом еще пару лет, а может и больше.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:27
Это плохо.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:24
Весь Ливерпуль ликует узнав об этой новости.
LOpp
LOpp
вчера в 18:15
Не велика потеря
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:09
Вот Клопп то обрадуется, если отменят
drug01
drug01
вчера в 18:01
У всех трудности
Futurista
Futurista
вчера в 18:00
Вирусы рулят...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:58
Страна должна получить компенсацию за затраты на подготовку и проведение Кубка Африки, если турнир не состоится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:57
Вот же зараза какая,все везде портит.
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