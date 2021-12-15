Агент Альвареса: «Прогресса в переговорах с „Зенитом“ нет»

Эдгардо Ласильвия, агент форварда «Пеньяроля» Августина Альвареса, рассказал о ходе переговоров с «Зенитом», который ранее якобы интересовался 20-летним футболистом.
На данный момент прогресса в переговорах с «Зенитом» нет.
Эдгардо Ласильвия, агент форварда «Пеньяроля» Августина Альвареса, рассказал о ходе переговоров с «Зенитом», который ранее якобы интересовался 20-летним футболистом.
На данный момент прогресса в переговорах с «Зенитом» нет.
Так же и с Альваресом - не мычит, не телится...
Так же и с Альваресом - не мычит, не телится...