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Агент Альвареса: «Прогресса в переговорах с „Зенитом“ нет»

вчера, 20:36

Эдгардо Ласильвия, агент форварда «Пеньяроля» Августина Альвареса, рассказал о ходе переговоров с «Зенитом», который ранее якобы интересовался 20-летним футболистом.

На данный момент прогресса в переговорах с «Зенитом» нет.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:57
Цену заломили и думают, что Зенит поведется.
Сп62
Сп62
вчера в 21:44
Время позволяет, можно и поторговаться.
particular
particular
вчера в 21:43
Зенит и с Азмуном вату не спеша катал...
Так же и с Альваресом - не мычит, не телится...
pomor45
pomor45
вчера в 21:36
Вот именно - якобы интересовался.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:20
В Питере бразильская диаспора, а Альварес родом из Уругвая, он к землякам Лаксальту и Вареле в Динамо собрался.)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:18
Ааа, понял. Спасибо.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:13
Матч был сыгран в другое время, причина возврата ставок в этом.
Cat01
Cat01
вчера в 21:09
Зенит взялся за состав!!
drug01
drug01
вчера в 21:08
Деньги будут решать всё
YVG
YVG ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Лучше не на Чалого , он ногоблуд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Время ещё есть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:02
Зениту нужен форвард похожий на рукоблуда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Ну на нет и на сюда нет .
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:56
Нет прогресса нет перехода.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:37
Похоже это дорогой отстой.
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