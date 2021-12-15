«Зенит» нашел замену Азмуну и Дзюбе. Это два бразильца за 15 млн евро каждый

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сегодня, 11:20

Юри или Артур в списке приоритетов.

Уход Азмуна бесплатно – ошибка менеджеров

Геннадий Орлов технично намекнул, что Сердару многое прощают в «Зените», а в «Баварию» или «Манчестер Сити» иранца не зовут, ведь хорошие скауты как детективы. Вот только Азмун при всех своих минусах не должен уходить за 0 рублей. Но так случается, когда у богатого клуба нет главы селекции и трансферного отдела.

Сердару предложили продлить контракт с «Зенитом», чтобы «Байеру» или «Лиону» пришлось заплатить за переход иранца. Какой ему смысл соглашаться? Переговоры с потенциальными клубами с первого января может вести в обход российского клуба. Только дорогие скакуны, содержание которых обходится нападающему в кругленькую сумму каждый год, держали его в России.

«Зенит» щедро оплачивает голы нападающих. Агент Азмуна хвастался зарплатой клиента свыше 6 млн евро. Клуб никогда безумные расходы официально не подтвердит. Но сами намекали, что у ветерана Дзюбы тоже высокий оклад, отсюда трудные переговоры. У Малкома много денег в РПЛ . Нет сомнений, что уход Азмуна, а следом и Дзюбы будет для Семака проблемой с понятным решением.

Одних отпустят, других подпишут за большие для РПЛ деньги. У Дзюбы свои приключения, но и Азмун не попадет в словари, как символ определения «профессионал». Отвлекался от футбола не раз, спады были, промахов хватало, и очередным вялым периодом иранец завершил это футбольный год. Сердар и Артем по меркам РПЛ — элитная пара форвардов. Но Семак отказался от дуэта впереди, понимая, что потеряет обоих.

Азмун уедет в топ-5, а Дзюбе много лет, каждый новый сезон будет сложнее предыдущего. Кроме того, усилий этих героев мало для прорыва в Лиге чемпионов, а именно о нем мечтает руководство. Ищут перспективных и молодых.

Юри Альберто точно не новый Неймар

В Бразилии обзывают свежими версиями проверенных звезд всех подряд. Юри Альберто учился в школе «Сантоса», забивал на юношеском уровне много и часто, поэтому его окрестили «новым Неймаром». Чушь, ничего общего ни по позиции – играет центрального форварда и может при необходимости сместиться направо, ни по стилю – Альберто тоже правша, но не идет в дриблинг ради дриблинга. Игрок вообще не похожий по формату на Неймара.

Альберто – центральный форвард, причем растущий, ведь ему всего 20 лет. Умиляет желание приписать ему промахи или плохой высокий прессинг. Во-первых, его «Интернасьональ» лишь 12-я команда бразильского сезона, в котором все личные призы и чемпионский трофей достались Халку и «Атлетико Минейро». Во-вторых, Юри Альберто забил 12 мячей, что для середняка прекрасно. Хорошо играет обеими ногами, невероятно агрессивный. Отсюда 7 желтых карточек за сезон.

Хотя бразилец выше ростом и крепче физически, немножко напоминает Кержакова в лучшие годы. То же желание протолкнуть мяч в сетку любой ценой. Альберто на прицеле у «Милана» и ряда других клубов. Впрочем, агент Малкома и Клаудиньо точно знает представителя Юри, а разговоры о топ-5 могут оказаться набиванием цены. У «Интернасьоналя» проблемы с деньгами, а форвард Альберто – самый ценный игрок команды. Также учтите, что у 20-летнего парня есть маленькая дочь и жена.

А еще огромная семья, на фото часто мама и тройка родных сестер. А есть ведь еще двоюродные братья, и так далее. Юри Альберто, как любому талантливому футболисту из Бразилии, надо кормить маленькую деревню. Разговоры о «Милане» щекочут амбиции юноши, но если «Зенит» впаяет 18 млн за трансфер с учетом бонусов, а еще 2 миллиона вручит лично агенту (на него оформили часть прав на игрока), то бразильцы не устоят. Другое дело, что веет от Юри Альберто духом Адольфо Гайча.

В том смысле, что успешный у себя на родине футболист не обязательно легко адаптируется в Санкт-Петербурге. Зато Альберто – профессионал, у него прекрасная физическая форма, и когда станет опытнее, родится классный центрфорвард из Бразилии.

Артур Кабрал – герой Лиги Конференций

«Базель» занесло в третий еврокубок, и там 23-летний Артур стал лучшим снайпером группового этапа – забил 5 мячей в 6 матчах. В швейцарской Суперлиге у него 14 голов в 16 матчах. Кабралу всего 23 года, но выглядит, как Бурак Йилмаз – очень крепкий, рослый, но невероятно ловкий нападающий. Артур нередко выполняет фокусы, вроде подбивания мяча в воздух и удара бисиклетой.

Сразу понятно, что Кабрал достанется «Зениту» только в двух случаях. Или если скрыт какой-то секретный минус – вроде не очень хорошей дисциплины, и поэтому западные клубы боятся связываться. Или если дело в агентах, владельцах прав, и всем этим людям нужны большие деньги. Не верится, что Кабрала можно забрать за 11 млн евро, это как Сутормин за 50 тысяч рублей. Артур как очень талантливый Заболотный.

Функционал у Кабрала шире, чем у Альберто, адаптировался в Европе. Именно поэтому за парнем, который по наглости у чужих ворот сильно напоминает Луиса Суареса, охотится «Барселона». Между Хави и Семаком всегда выберут первого, но если увидим Артура в «Зените» — это успех, футболист прекрасный, хотя в его подходе есть ленца уровня РПЛ . Наверное, именно поэтому его разглядел лишь «Базель», а не клуб из топ-5.

К бразильским форвардам ведущие скауты относятся немного предвзято, не считая их великими, но вот в лигах уровня швейцарской, турецкой или российской до сих пор сохранили доверие парням из невероятной страны. Малком символично сделал себе тату львиного прайда – в «Зените» ждут еще одного бразильца.

Кстати, интерес «Зенита» к иностранным форвардам – намек, что изменят лимит. Когда это выгодно всему российскому футболу, то из дворца приказали не трогать лимит. Как только средний возраст заявки чемпионов приблизился к критически высокой отметке, так сразу Дюков заговорил о поисках иного подхода к ограничениям. Похоже, «10+17» одобрят в ближайшем будущем.

Поэтому петербуржцы так спокойно добавляют в заявку бразильцев. И подмену Ловрену и Ракицкому будут искать не в «Ростове». Знают, что в ближайшие месяцы обсудят новый формат лимита, примут изменения. В новом сезоне можно будет подписывать иностранцев. Сейчас у «Зенита» 8 легионеров, и примечательно, что все они проходят в оптимальную основу, то есть нужны тренеру.

У Семака пять футболистов с самым большим количеством минут в РПЛ – легионеры. Россияне в команде помогают голами, как Дзюба, Ерохин, Сутормин и Мостовой, но в ближайшие годы нужны новые и молодые вратарь, центральные защитники и форварды. Последние будут иностранцами, и важно определиться загодя, ведь с Кабралем и Альберто надо работать. Они молодые, многому должны обучиться.

«Зенит» мечтает удачнее выступать в Европе, где им достался крутой соперник. Семаку нужен материал для работы, за плюс-минус 15 млн евро заполучить любого из бразильцев, особенно Артура – большая удача.