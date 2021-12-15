ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» нашел замену Азмуну и Дзюбе. Это два бразильца за 15 млн евро каждый

сегодня, 11:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
00:00 / 00:00

Юри или Артур в списке приоритетов.

Уход Азмуна бесплатно – ошибка менеджеров

Геннадий Орлов технично намекнул, что Сердару многое прощают в «Зените», а в «Баварию» или «Манчестер Сити» иранца не зовут, ведь хорошие скауты как детективы. Вот только Азмун при всех своих минусах не должен уходить за 0 рублей. Но так случается, когда у богатого клуба нет главы селекции и трансферного отдела.

Сердару предложили продлить контракт с «Зенитом», чтобы «Байеру» или «Лиону» пришлось заплатить за переход иранца. Какой ему смысл соглашаться? Переговоры с потенциальными клубами с первого января может вести в обход российского клуба. Только дорогие скакуны, содержание которых обходится нападающему в кругленькую сумму каждый год, держали его в России.

«Зенит» щедро оплачивает голы нападающих. Агент Азмуна хвастался зарплатой клиента свыше 6 млн евро. Клуб никогда безумные расходы официально не подтвердит. Но сами намекали, что у ветерана Дзюбы тоже высокий оклад, отсюда трудные переговоры. У Малкома много денег в РПЛ. Нет сомнений, что уход Азмуна, а следом и Дзюбы будет для Семака проблемой с понятным решением.

Одних отпустят, других подпишут за большие для РПЛ деньги. У Дзюбы свои приключения, но и Азмун не попадет в словари, как символ определения «профессионал». Отвлекался от футбола не раз, спады были, промахов хватало, и очередным вялым периодом иранец завершил это футбольный год. Сердар и Артем по меркам РПЛ — элитная пара форвардов. Но Семак отказался от дуэта впереди, понимая, что потеряет обоих.

Азмун уедет в топ-5, а Дзюбе много лет, каждый новый сезон будет сложнее предыдущего. Кроме того, усилий этих героев мало для прорыва в Лиге чемпионов, а именно о нем мечтает руководство. Ищут перспективных и молодых.

Юри Альберто точно не новый Неймар

В Бразилии обзывают свежими версиями проверенных звезд всех подряд. Юри Альберто учился в школе «Сантоса», забивал на юношеском уровне много и часто, поэтому его окрестили «новым Неймаром». Чушь, ничего общего ни по позиции – играет центрального форварда и может при необходимости сместиться направо, ни по стилю – Альберто тоже правша, но не идет в дриблинг ради дриблинга. Игрок вообще не похожий по формату на Неймара.

Альберто – центральный форвард, причем растущий, ведь ему всего 20 лет. Умиляет желание приписать ему промахи или плохой высокий прессинг. Во-первых, его «Интернасьональ» лишь 12-я команда бразильского сезона, в котором все личные призы и чемпионский трофей достались Халку и «Атлетико Минейро». Во-вторых, Юри Альберто забил 12 мячей, что для середняка прекрасно. Хорошо играет обеими ногами, невероятно агрессивный. Отсюда 7 желтых карточек за сезон.

Хотя бразилец выше ростом и крепче физически, немножко напоминает Кержакова в лучшие годы. То же желание протолкнуть мяч в сетку любой ценой. Альберто на прицеле у «Милана» и ряда других клубов. Впрочем, агент Малкома и Клаудиньо точно знает представителя Юри, а разговоры о топ-5 могут оказаться набиванием цены. У «Интернасьоналя» проблемы с деньгами, а форвард Альберто – самый ценный игрок команды. Также учтите, что у 20-летнего парня есть маленькая дочь и жена.

А еще огромная семья, на фото часто мама и тройка родных сестер. А есть ведь еще двоюродные братья, и так далее. Юри Альберто, как любому талантливому футболисту из Бразилии, надо кормить маленькую деревню. Разговоры о «Милане» щекочут амбиции юноши, но если «Зенит» впаяет 18 млн за трансфер с учетом бонусов, а еще 2 миллиона вручит лично агенту (на него оформили часть прав на игрока), то бразильцы не устоят. Другое дело, что веет от Юри Альберто духом Адольфо Гайча.

В том смысле, что успешный у себя на родине футболист не обязательно легко адаптируется в Санкт-Петербурге. Зато Альберто – профессионал, у него прекрасная физическая форма, и когда станет опытнее, родится классный центрфорвард из Бразилии.

Артур Кабрал – герой Лиги Конференций

«Базель» занесло в третий еврокубок, и там 23-летний Артур стал лучшим снайпером группового этапа – забил 5 мячей в 6 матчах. В швейцарской Суперлиге у него 14 голов в 16 матчах. Кабралу всего 23 года, но выглядит, как Бурак Йилмаз – очень крепкий, рослый, но невероятно ловкий нападающий. Артур нередко выполняет фокусы, вроде подбивания мяча в воздух и удара бисиклетой.

Сразу понятно, что Кабрал достанется «Зениту» только в двух случаях. Или если скрыт какой-то секретный минус – вроде не очень хорошей дисциплины, и поэтому западные клубы боятся связываться. Или если дело в агентах, владельцах прав, и всем этим людям нужны большие деньги. Не верится, что Кабрала можно забрать за 11 млн евро, это как Сутормин за 50 тысяч рублей. Артур как очень талантливый Заболотный.

Функционал у Кабрала шире, чем у Альберто, адаптировался в Европе. Именно поэтому за парнем, который по наглости у чужих ворот сильно напоминает Луиса Суареса, охотится «Барселона». Между Хави и Семаком всегда выберут первого, но если увидим Артура в «Зените» — это успех, футболист прекрасный, хотя в его подходе есть ленца уровня РПЛ. Наверное, именно поэтому его разглядел лишь «Базель», а не клуб из топ-5.

К бразильским форвардам ведущие скауты относятся немного предвзято, не считая их великими, но вот в лигах уровня швейцарской, турецкой или российской до сих пор сохранили доверие парням из невероятной страны. Малком символично сделал себе тату львиного прайда – в «Зените» ждут еще одного бразильца.

Кстати, интерес «Зенита» к иностранным форвардам – намек, что изменят лимит. Когда это выгодно всему российскому футболу, то из дворца приказали не трогать лимит. Как только средний возраст заявки чемпионов приблизился к критически высокой отметке, так сразу Дюков заговорил о поисках иного подхода к ограничениям. Похоже, «10+17» одобрят в ближайшем будущем.

Поэтому петербуржцы так спокойно добавляют в заявку бразильцев. И подмену Ловрену и Ракицкому будут искать не в «Ростове». Знают, что в ближайшие месяцы обсудят новый формат лимита, примут изменения. В новом сезоне можно будет подписывать иностранцев. Сейчас у «Зенита» 8 легионеров, и примечательно, что все они проходят в оптимальную основу, то есть нужны тренеру.

У Семака пять футболистов с самым большим количеством минут в РПЛ – легионеры. Россияне в команде помогают голами, как Дзюба, Ерохин, Сутормин и Мостовой, но в ближайшие годы нужны новые и молодые вратарь, центральные защитники и форварды. Последние будут иностранцами, и важно определиться загодя, ведь с Кабралем и Альберто надо работать. Они молодые, многому должны обучиться.

«Зенит» мечтает удачнее выступать в Европе, где им достался крутой соперник. Семаку нужен материал для работы, за плюс-минус 15 млн евро заполучить любого из бразильцев, особенно Артура – большая удача.

Директор «Краснодара» опроверг возможный переход Пабло из «Локомотива»
Сегодня, 09:35 Комментарии3
Слухи«Зенит» заинтересовался нападающим «Базеля»
Вчера, 23:50 Комментарии13
«Спартак» опроверг информацию об интересе к Боженову
Вчера, 20:56 Комментарии18
Слухи«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Боженовым
Вчера, 19:52 Комментарии16
СлухиАйртон может уйти из «Спартака»
Вчера, 12:50 Комментарии21
Жирков: «Пока предложений не было, могу завершить карьеру»
Вчера, 10:00 Комментарии37
Сортировать
Все комментарии
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:28, ред.
Так он его не покупал. У нас тоже руководство не лучшие в мире. Я что сказал, что у нас самое мудрое руководство в мире. НЕТ....Я ТАКОГО НЕ СКАЗАЛА ни разу. 100 процентов Семак его не хотел и не просил. Он НИКОГДА САМ БЫ 40 млн не потратил на одного футболиста. Но так случилось. Что касается молодёжи это правда. Школа хорошая....это вы в 90 говорите была хорошая...или когда. Сейчас есть талантливая молодёжь, но она должна сама пробиваться, ничего не получится, если искуственно её ставить. Да и если иностранцы будут молодые, и наши молодые....тогда коллектив не получится. Даже чемпионат не выиграть. Поэтому нет тут никакого лукавства...У НАС МОЛОДОЙ СВОЙ ТРЕНЕР, МЫ ЕГО И РАСТИМ. Пока с задачами он справляется, очень надеюсь, что вырастит. Надо время, он его сам зарабатывает для себя.
sv_1969
sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 15:19
Я уважаю Ваше мнение но Семак не справляется с задачами! Справляется грЯзьпром даже не он а деньги! Я не пойму зачем покупать 40-млн малколмов когда купили Клаудиньо в разы лучше!Таких надо искать и потом перепродавать и растить молодежь конечно!А то вот это: Теперь у нас большой бюджет, вы растите молодёжь.Это от лукавого!В Зените всегда была школа хорошая и не одна!В ней резервы надо черпать! Извините понесло!Удачи!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 14:46
Артуру подойдёт серия А.
Норм форвард.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:40, ред.
Так жизнь она такая. Я болею за Зенит во времён Морозова, могу сказать болела за команду, когда другие выигрывали чемпионат, потому что у них было больше денег и не грустила, мы растили молодёжь. Теперь у нас большой бюджет, вы растите молодёжь. Это жизнь. Главное, чтобы не иметь самый большой бюджет лиги, а на выходе 0. Как было с Манчини и Луческу....Нельзя так позориться. И Семак пусть как тренер растёт, мы подождём. Пока он с задачами справляется, хоть и не со всеми. Не всё сразу!!!
112910415
112910415
сегодня в 14:23
надо брать, срочно !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:00
    sv_1969
    sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 13:35
    Вообщем все очень просто! Тратим бабло дальше))))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:25, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      сегодня в 13:20
        zenit_forever2014
        zenit_forever2014 ответ ZIBO rock (раскрыть)
        сегодня в 13:05, ред.
        Конечно другая. Хуже и не потому, что я не фанат Шварца. Хотя это так. А потому что нашим руководителям нужно ЗОЛОТО чемпионата в первую очередь. Он бы пришёл в команду от трех разных тренеров начал разбирать, а параллельно ставить игру, что не возможно пришлось бы выкинуть Дзюбу и других ветеранов, которые бы не подходили его интенсивному футболу, а как он бы играл на два фронта, да ни как выкинул бы ЛЕ, как он поступил в Москве, скинув ЛК. И вот на старте его карьеры в Зените мы бы не отобрались в ЛЕ. С Дзюбой очередной скандал и он укрепил Локо Сёмина, что и собирался делать, если бы не Семак. Как ты понимаешь не стал бы Шварц в первый год чемпионом, ещё и без ЛЕ. Возможно бы продал так же Паредеса, но не купил бы точно Азмуна. Семак лично говорил с Бердыевым. Вообщем нас продолжило бы лихорадить и его бы уволили. Не возможно всё и сразу. Цели Семака были очевидны. В первый сезон нужна была ЛЕ и золото чемпионата. Нужно разгребсти состав. Во втором наши руководители купили Малкома, которого конечно он не просил, потратил ещё время. Ковид и игра на два фронта....было много сложностей, до сих пор ещё работы не початый край, но движение вперёд это самое главное.
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ shlomo (раскрыть)
        сегодня в 12:36
        Вот только мне кажется что если бы у руля Зенита был Шварц, была бы совсем другая команда!!! Семак с Зенитом лидер только потому, что всех остальных конкурентов (Спартак, Локо, ЦСКА, Краснодар) лихорадит нехило так!
        sv_1969
        sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
        сегодня в 12:17
        Не думаю что заслуга Семака велика в чемпионствах а уровень его виден по играм в ЕК!
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 12:16, ред.
        У Кабрала контракт до лета 23 года и его цена ПОКА 15 млн на 4 октября и думаю будет обновление до зимнего ТО и учитывая интерес к его персоне не уверен что он выберет Зенит!
        STVA 1
        STVA 1 ответ OzonMax (раскрыть)
        сегодня в 12:04
        своих растить не пробовали?))
        OzonMax
        OzonMax
        сегодня в 11:39
        А где искать ???? Одни косоногоие кругом. Мостовой хоть приятное исключение. Возьми Соболева того же, был парень и нет парня слился как пришел в Спартак. Вот и ищем на стороне за божеские деньги.
        shlomo
        shlomo
        сегодня в 11:33
        Спасибо за статью....ну что, Зенит стал Чемпионом России три сезона подряд и сейчас лидирует в РПЛ..... конечно благодаря хорошей работе Семака и тренерского штаба Зенита, но и благодаря тому, что вовремя делались точечные покупки игроков для усиления основного состава команды Зенит..... я затрудняюсь ответить, сколько очков сейчас было бы у Зенита и на каком месте он бы сейчас находился, если бы в этом году в команде не оказался Клаудиньо.... а игра с Динамо и ситуация с Азмуном показывают, что для завоевания очередного чемпионского звания покупка хорошего забивного нападающего является главной задачей для руководства нашего клуба.....НО ... самое скверное в данной ситуации то что команде грозит очередная клановость... 5 аргентинцев уже показали на что они способны( а были такими же молодыми и перспективными).... Латиноамериканцы у нас плохо "приживаются"..... по всему видно, что Азмуна нужно было отпускать еще летом, когда за него давали 18 (зимой получат в два раза меньше....).... а играл Азмун осенью " ни шатко, ни валко..." И вообще, нужно констатировать, что трансферная политика в клубе хоть и ведется, но как то все однобоко...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100