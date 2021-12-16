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В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Диего Марадоны

вчера, 09:50

15 декабря в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса открыли статую легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Статуя сделана в полный рост и была изготовлена при помощи 3D-печати и фотоснимков Марадоны, сделанных во время звучания национального гимна на ЧМ-1986 в Мексике.

Источник сообщает, что глава компании Airports Argentina 2000 сам предложил Марадоне установить его статую, а футболист попросил, чтобы памятник открыли именно в аэропорту Эсейса.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года после остановки сердца в 60 лет.

Ранее «Барселона» и «Бока Хуниорс» провели товарищеский матч в память о Марадоне.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 10:24
Не важно.
shur
shur
вчера в 10:06, ред.
...3D , технологии , а всё таки что то не то с лицом .....?!
shur
shur
вчера в 10:04
...тут только слова скорби и уважения перед Мастером!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:59
Человек жив пока его помнят.
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