В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Диего Марадоны

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вчера, 09:50

15 декабря в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса открыли статую легендарного аргентинского футболиста .

Статуя сделана в полный рост и была изготовлена при помощи 3D-печати и фотоснимков Марадоны, сделанных во время звучания национального гимна на ЧМ -1986 в Мексике.

Источник сообщает, что глава компании Airports Argentina 2000 сам предложил Марадоне установить его статую, а футболист попросил, чтобы памятник открыли именно в аэропорту Эсейса.

Cada vez que pases por Ezeiza vas a poder saludar a #Maradona 🔟🇦🇷✈️ pic.twitter.com/QvULAFWa1R — Aeropuertos Argentina 2000 (@aa2000oficial) December 15, 2021

Марадона скончался 25 ноября 2020 года после остановки сердца в 60 лет.

Ранее «Барселона» и «Бока Хуниорс» провели товарищеский матч в память о Марадоне.