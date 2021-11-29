На стадионе «Наполи» открыли памятник Диего Армандо Марадоне

Перед началом матча 14-го тура Серии А «Наполи» — «Лацио» на стадионе неаполитанского клуба состоялась торжественная презентация памятника Диего Марадоне. На церемонии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, стадион собрал 40 тысяч болельщиков.
DIEGO 🔟— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 28, 2021
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/BBwgvdDJRS
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе команды Диего дважды выиграл чемпионат Италии, один Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Являясь игроком «Наполи», Марадона выиграл чемпионат мира в 1986 году со сборной Аргентины.
Футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.