ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиИталия. Серия А 2021/2022

На стадионе «Наполи» открыли памятник Диего Армандо Марадоне

вчера, 10:28

Перед началом матча 14-го тура Серии А «Наполи» — «Лацио» на стадионе неаполитанского клуба состоялась торжественная презентация памятника Диего Марадоне. На церемонии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, стадион собрал 40 тысяч болельщиков.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе команды Диего дважды выиграл чемпионат Италии, один Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Являясь игроком «Наполи», Марадона выиграл чемпионат мира в 1986 году со сборной Аргентины.

Футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Все новости
Возле стадиона «Атлетико» установили памятник Луису Арагонесу
29 октября ФотоКомментарии10
Официально«Манчестер Сити» представил статуи Компани и Давида Сильвы возле стадиона
28 августа ВидеоКомментарии7
ОфициальноНа стадионе «Манчестер Сити» появятся статуи Компани и Сильвы
23 августа Комментарии16
В Копенгагене появилась стена Кристиана Эриксена
15 июня ФотоКомментарии6
Портрет Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе
11 июня ФотоКомментарии10
В Петербурге открыли станцию метро «Зенит», где выставили трофеи клуба
10 июня ФотоКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
witynchik
witynchik
вчера в 16:23
Наполи обязаны стать чемпионами сериала в этом году, посвятить чемпионство великому Диего. Удачи им в этом
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:54
Диего Армандо несомненно этого заслуживает! Красивый памятник и красивая игра от Наполи была вчера. Футболисты не имели права сыграть иначе в такой день.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:41
В этой скульптуре есть динамика (это главное).
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 12:38
А ведут к памятнику две белые дорожки
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:26
Очень правильное решение поставить памятник великому Диего Марадоне на стадионе его имени в Неаполе! Отличный памятник, выполненный в натуральный рост футболиста. Так же понравилась акция с футболками Наполи с изображением Диего. Точно не знаю, но по-моему это уникальный случай. Ну и сам футбол Наполи вчера должен был очень понравиться Марадоне, так как его команда просто уничтожила Лацио 4-0. Как будто сам Марадона откуда то сверху вёл за собой команду на ворота Римлян. Вообщем, вечер имени Диего Армандо Марадоны удался на славу, что очень символично!
Gahi
Gahi
вчера в 11:49
Замечательный памятник на стадионе который носит его имя "Диего Армандо Марадона", действительно это настоящий символ клуба "Наполи" который сделал счастливым весь город за 7 лет что играл Марадона за "Наполи". Он помог команде два раза стать чемпионом "Серии А", что до и после Марадоны никто не смог этого добиться. Помимо этого Наполи с ним выиграли Кубок Италии и Суперкубок, а так же Кубок УЕФА. И в день открытия памятника в этот торжественный день команда "Наполи" вышли на игру против "Лацио" в футболках с изображением Марадоны и футболисты достойно отметили этот символической день, обыграв команду гостей со счётом 4-0, это лучший подарок который можно было подарить в этот день в память о легендарном футболисте с его преданными болельщиками. Может этот настрой поможет команде "Наполи" продолжить традиции Диего Марадоны и выиграть "Серию А" что станет большим подарком для всего города, который ждёт этого события столько лет. Удачи
амурец
амурец
вчера в 11:31
заслужил, лучший
kust07
kust07
вчера в 11:07
Неплохой памятник получился
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:00
Самый лучший памятник - это ПАМЯТЬ о человеке, который оставил свой яркий след на планете Земля...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:45
Замечательный памятник футбольному гению!
26ke2epwxrm7
26ke2epwxrm7
вчера в 10:44
Светлая память Диего!
протон
протон
вчера в 10:34
Памятник отлично передает динамику Диего даже в статике.
А глаза отлично передают другую особенность Диего.
Диего жил на полную, и играл, и отдыхал как гений!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:32
Памятник понравился.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100