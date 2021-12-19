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Тухель — о клубном чемпионате мира: «Мы никогда не пожертвуем турниром»

вчера, 10:25

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что лондонский клуб серьезно отнесется к выступлению на клубном чемпионате мира, который пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в ОАЭ.

Мы никогда не пожертвуем турниром. Если мы решим, что игрокам нужен отдых, и кто-то заслуживает шанс выйти на поле, как это бывает в Кубке Лиги, мы сделаем это.

Мы будем готовиться к каждому матчу так, чтобы его выиграть. Мы должны поддерживать такой настрой. Это борьба, и конечно, она много от вас требует. Я могу заверить вас.

«Челси» начнёт свой путь с полуфинала клубного чемпионата мира, где встретиться с победителем противостояния «Аль-Джазира»/«Окленд Сити» — «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:12
Турнир никому не интересен
alexamit
alexamit
вчера в 12:33
Турнир,высосанный из пальца.Как и лига наций,Лига конференций и т.д....
beefs
beefs
вчера в 10:59
весь престиж турнира в гонораре...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:58
Короче, будет смешанный состав. А вообще, бессмысленный турнир.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:41
Время покажет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
Хороший турнир,там надо выкладываться
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