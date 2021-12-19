Тухель — о клубном чемпионате мира: «Мы никогда не пожертвуем турниром»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что лондонский клуб серьезно отнесется к выступлению на клубном чемпионате мира, который пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в ОАЭ.
Мы никогда не пожертвуем турниром. Если мы решим, что игрокам нужен отдых, и кто-то заслуживает шанс выйти на поле, как это бывает в Кубке Лиги, мы сделаем это.
Мы будем готовиться к каждому матчу так, чтобы его выиграть. Мы должны поддерживать такой настрой. Это борьба, и конечно, она много от вас требует. Я могу заверить вас.
«Челси» начнёт свой путь с полуфинала клубного чемпионата мира, где встретиться с победителем противостояния «Аль-Джазира»/«Окленд Сити» — «Аль-Хиляль».