Деменко: «„Краснодар“ слишком много заплатил за трансфер Ботхейма»

Бывший футболист «Краснодара» прокомментировал переход в стан «быков» нападающего .

Слишком много клуб заплатил за него, конечно. Игрок неизвестный, но иногда как раз такие футболисты и выстреливают. Было удивительно читать, что даже сам футболист не ожидал этого перехода. Посмотрим, сейчас тяжело что-то говорить о нем. Ему еще предстоит адаптироваться к нашему чемпионату, это важный момент. Многие говорят, что наш чемпионат не такой легкий, как все думают. Не каждый футболист может приехать в РПЛ и показать себя. Наверное, «Краснодар» же на что-то ссылался, покупая Ботхейма, будем наблюдать. Но нужно сказать о том, что «Краснодар» в последнее время не ошибался в трансферах. Практически всегда попадают, и пришедшие футболисты приносят пользу. В общем, будем смотреть за ним и надеяться, что он сможет проявить себя и в РПЛ .