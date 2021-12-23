ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Деменко: «„Краснодар“ слишком много заплатил за трансфер Ботхейма»

вчера, 19:24

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал переход в стан «быков» нападающего Эрика Ботхейма.

Слишком много клуб заплатил за него, конечно. Игрок неизвестный, но иногда как раз такие футболисты и выстреливают. Было удивительно читать, что даже сам футболист не ожидал этого перехода. Посмотрим, сейчас тяжело что-то говорить о нем. Ему еще предстоит адаптироваться к нашему чемпионату, это важный момент. Многие говорят, что наш чемпионат не такой легкий, как все думают. Не каждый футболист может приехать в РПЛ и показать себя. Наверное, «Краснодар» же на что-то ссылался, покупая Ботхейма, будем наблюдать. Но нужно сказать о том, что «Краснодар» в последнее время не ошибался в трансферах. Практически всегда попадают, и пришедшие футболисты приносят пользу. В общем, будем смотреть за ним и надеяться, что он сможет проявить себя и в РПЛ.

Все новости
Агент Комличенко рассказал о целях футболиста в «Ростове»
Сегодня, 12:13 Комментарии4
«Поднимем Россию!» Ургант высмеял предложение штрафовать игроков сборной
Сегодня, 10:54 Комментарии16
Масалитин считает, что матч «Спартак» — ЦСКА нужно проводить в конце сезона
Сегодня, 00:03 Комментарии22
Бышовец: «Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришёл в „Спартак“»
Вчера, 23:15 Комментарии16
Мостовой: «По игре в этом сезоне „Спартак“ проиграл лишь один раз»
Вчера, 22:41 Комментарии10
Колосков — о системе осень-весна: «Нужно было думать, как играть в феврале»
Вчера, 21:44 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Интересно будет посмотреть в деле.
Главный судья
Главный судья ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:21
Не понимаю в чем Динамо лучше в плане академии??...Крас уже больше дал российских современных воспитанников чем Динамо. Так полагаю что Динамо надо будет еще постараться что бы взять второе место.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:54
Еще один новый "эксперт", которого не спрашивали даже у нас, в Краснодаре
Gahi
Gahi
вчера в 20:53, ред.
В таких случаях всегда хочется спросить тех кто тратит такие деньги приобритая легионеров, а где ваша академия футбола, чем они занимаются все эти годы и кем они могут обрадовать болельщика команды. Согласиться можно только с тем, что 3-4 хороших легионера на каждую позицию в команде, а остальные должны быть свои воспитанники, которые будут знать что их старания и желания играть в основном составе главной команды будут замечеными и востребованными клубом. Хотя "Краснодар" изначально объявил о том что будет в перспективе опираться на своих воспитанников, будем надеяться что в команде "Краснодара" станет со временем больше своих ярких и качественных футболистов, таких как сейчас в "Динамо" и "Крылья Советов" Удачи
makkie
makkie
вчера в 20:18
У Галицкого с Хашигом идея фикс тратить огромные деньги на атаку.
При этом о защите в Краснодаре никто не думает.
beefs
beefs
вчера в 20:00
А Кордоба разве оправдал затраты...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:56
А вдруг попали в цель.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:53
Может отработает заплаченное
berda2003
berda2003
вчера в 19:50
про откат забыл - 10% вернули... так что все довольны...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:44
Камерунцу отыгравшему минуту до сих пор платят
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:40
Какую пользу они приносят?
shlomo
shlomo
вчера в 19:29
Много денег никогда не бывает....:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100