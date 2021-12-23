ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колосков — о системе осень-весна: «Нужно было думать, как играть в феврале»

вчера, 21:44

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проведении матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится 26 февраля.

Непонятно, какая погода будет. Все думают авось пронесет. В целом, в ноябре и декабре погода была нормальная для игры в футбол. Февраль не самое удобное время для возобновления чемпионата, большие риски травм. Не могу сказать, что с этим делать. За что боролись, на то и напоролись, как говорится. Прежде чем переходить на систему осень-весна, нужно было думать, как играть в декабре, феврале. Нужны стадионы, похожие на «Газпром Арену», либо строить манежи на такие случаи. Будут ли пытаться переносить игру, как ЦСКА – «Арсенал»? Мне кажется, этот случай не был связан с погодными условиями. Много причин, по которым матч может не состояться. Например, непонятно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Москве.

Все новости
Агент Комличенко рассказал о целях футболиста в «Ростове»
Сегодня, 12:13 Комментарии4
«Поднимем Россию!» Ургант высмеял предложение штрафовать игроков сборной
Сегодня, 10:54 Комментарии17
Масалитин считает, что матч «Спартак» — ЦСКА нужно проводить в конце сезона
Сегодня, 00:03 Комментарии22
Бышовец: «Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришёл в „Спартак“»
Вчера, 23:15 Комментарии16
Мостовой: «По игре в этом сезоне „Спартак“ проиграл лишь один раз»
Вчера, 22:41 Комментарии10
Канчельскис: «В клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами»
Вчера, 21:30 Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 13:20
Колосков был начальником управления хоккея Спорткомитета в СССР-развалил.Это с его помощью был создан суперклуб ЦСКА.Перевели его в Начальники управления футбола Спорткомитета СССР-пошёл развал футбола в Союзе.О чём речь,гражданин Колосков?Это не Вы ли помогли пропихнуть Фурсенко с Мутко в угоду питерскому зениту переход на осень-весну?Что же вы тогда не надавили своим авторитетом почетного вице-президента ФИФА?Поздно пить боржоми,когда почки отваливаются!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:54, ред.
В некоторых комментариях присутствует, на первый взгляд, здравый смысл в том, что календарь можно было сверстать так, чтобы в холодные месяцы играть на южных полях. При этом ратующие за это, в том числе и я, упустили тот немаловажный момент, что такие матчи будут "невыгодны" для команд, уступающих в классе. Если на своём поле им обеспечена поддержка трибун и чувство, что ты играешь дома, т.е.факторы, которые заставляют играть на выигрыш, идти в атаку и надеяться на положительный результат, то на нейтральном поле эти факторы нивелируются, и преимущество имеет более классная команда. Такой расклад невыгоден для "аутсайдеров" и уменьшает их шансы на то, чтобы остаться в высшем дивизионе. Думаю, что во многом по этой причине некоторые команды могут отказаться от переносов матчей на южные стадионы.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:51
.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:52
Интересно КТО составлял календарь? Почему, при составлении календаря ни кого не озадачила дата "26 февраля"? Почему об этом заговорили только сейчас? Похоже, что Канчельскис прав, говоря, что нашим футболом руководят проходимцы и дилетанты.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:23
Главбух-главный вредитель росфутбола. Он инициировал переход, перекраивал регламент, когда его позиции были ну Очень сильны в РФС. Он свалил Толстых с Керимовым и Ко, он пытался организовать УКРОп, его команда в период Леонида, не сходила с ЛЧ-ого места, "зарабатывая" бабло на покрытие пирамиды при строительстве Арены. Случайность? Не думаю.
Ещё РФС награду даёт). Ну конечно. За общак можно. Заслужил).
ОПС
ОПС
сегодня в 05:21
Что сделано, то сделано (осень - весна). А все таки это не для нашего футбола.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:11
Колосков — о системе осень-весна: «Нужно было думать, как играть в феврале».
Интересно вообще складывается всё, что связываться и делается в нашем футбольном хозяйстве. Сначала принимаются решения о том или ином действии и воплощаются в жизнь, а потом передумывают и приходят к мысли что это решение было неправильно принято. И как правило в этом участвуют одни и теже лица. Ведь когда переходили на систему осень - весна в руководстве РФС сидел именно сам Колосков, странно что все эти здравые мысли пришли к нему только сейчас . Ещё один вопрос о 🏟 стадионах которые строились к Чемпионату мира в России, почему тогда не поднимался вопрос и не был принят о том что в холодной северной стране как Россия не сделать все эти стадионы с крышей. Сейчас бы уже небыло столько вопросов о системе осень - весна. Просто надо было только составить календарь так , чтобы первые игры игрались на тех стадионах где есть такая возможность, т.е стадионы с крышей и южных городах нашей страны где погода позволяет это делать.
Но как всегда, всё что у нас делается, как говорится, - не всё как у нормальных людей. В любом случае нужно сейчас всё таки решать эту проблему и если ещё у наших горе чиновников существует здравый смысл, то нужно составить календарь таким образом чтобы первые игры игрались на юге страны и не выдумывать новый велосипед. Как-то так. Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:43
И опять чиновники чуточку не рассчитали:
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:13
Я до сей поры (думаю, что и многие другие болельщики и специалисты) удивляюсь какой-то бараньей упёртости наших футбольных чинуш, которые не видят (а может, специально не замечают) всех преимуществ проведения чемпионата по системе "весна - осень". А может, я баран, и не замечаю, что лучше играть по действующей формуле ? Как приятно смотреть на болельщиков, укутанных в зимние куртки и обмотанных шарфами - тепло, и мухи не кусают. А футболёры потерпят за деньги, которые получают, не сахарные.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:09
Всегда под когото подстраиваемся,башкой надо было думать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:07
Когда Фурсенко предлагал эту систему он думал только о бабках.
Gahi
Gahi
вчера в 22:27
Как Почётный президент РФС Вячеслав Колосков перед тем как принимать его коллегами данный переход на осень- весна, ему нужно было отстаивать своё мнение, а не делиться своим мнением сейчас о проведении матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится 26 февраля. С восьмидесятых годов прошлого века занимая высшие посты начальника футбола в Советский и Российский периоды, наверное Вячеслав Иванович Колосков исходя из своего богатого опыта руководителя футбола большой страны, мог бы наверное убедить чтобы принять правильное решение в РФС и РПЛ, а не обсуждать его сейчас в канун Нового 2022 год. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:07
Думать, это точно не для РФС и Минспорта !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:57
А старина Колосков, не подумал о том, что плохие условия в феврале можно снивелировать с помощью календаря, назначая два-три тура на южных полях. Грозный, Сочи, Краснодар, Ростов, возможно Самара, Питер само собой. Если на то пошло, то такие суперклубы как Химки, Уфа, Урал, Нижний могли бы в феврале играть в Нальчике, Махачкале, Владике. Задача решаема. Но думать надо заранее и не перед зимним перерывом, а в июле перед сезоном. Предусмотреть и декабрь и февраль. Плохо, когда думать нечем!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:54
particular
particular
вчера в 21:51
Думать нЕчем и нЕкогда, - надо соответствовать и интегрироваться...
А там, - как бог на душу положит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:49
Задрали вы уже со своими системами!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:49
Вначале сделали, а потом подумаем)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100