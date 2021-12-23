Колосков — о системе осень-весна: «Нужно было думать, как играть в феврале».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проведении матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА , который состоится 26 февраля.

Непонятно, какая погода будет. Все думают авось пронесет. В целом, в ноябре и декабре погода была нормальная для игры в футбол. Февраль не самое удобное время для возобновления чемпионата, большие риски травм. Не могу сказать, что с этим делать. За что боролись, на то и напоролись, как говорится. Прежде чем переходить на систему осень-весна, нужно было думать, как играть в декабре, феврале. Нужны стадионы, похожие на «Газпром Арену», либо строить манежи на такие случаи. Будут ли пытаться переносить игру, как ЦСКА – «Арсенал»? Мне кажется, этот случай не был связан с погодными условиями. Много причин, по которым матч может не состояться. Например, непонятно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Москве.