Футболист «Химок» рассказал о честном поступке Карпина

Нападающий «Химок» рассказал, почему перешёл в подмосковный клуб на правах аренды из «Ростова».

Когда поступило предложение «Химок», мы сели пообщаться с Георгичем и президентом «Ростова». И этот случай лучше всего показывает, насколько искренний и честный Карпин. Во время той встречи я хотел услышать мнение Карпина. Он мне сказал: «Как бывший игрок я бы советовал ехать тебе за игровой практикой. Но как тренер я бы хотел, чтобы ты остался и работал у нас». Эта ситуация описывает его как очень честного человека. Мне повезло с ним поработать.