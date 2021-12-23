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Футболист «Химок» рассказал о честном поступке Карпина

вчера, 20:57

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал, почему перешёл в подмосковный клуб на правах аренды из «Ростова».

Когда поступило предложение «Химок», мы сели пообщаться с Георгичем и президентом «Ростова». И этот случай лучше всего показывает, насколько искренний и честный Карпин. Во время той встречи я хотел услышать мнение Карпина. Он мне сказал: «Как бывший игрок я бы советовал ехать тебе за игровой практикой. Но как тренер я бы хотел, чтобы ты остался и работал у нас». Эта ситуация описывает его как очень честного человека. Мне повезло с ним поработать.

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Все комментарии
pn469rtup2nv
pn469rtup2nv
сегодня в 04:48
Валера верим короче
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:30
Карпин всегда правдоруб.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:20
Так и должно быть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
Своей прямотой и откровенностью Карпин притягивает к себе футболистов.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:55
У Валеры большая школа за плечами
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:23
Валера всегда отличался прямотой, честностью и требовательностью не только к игрокам, но и прежде, всего к себе. Он нисколько не стыдится признавать свои ошибки и просчёты, а так же брать на себя вину за неудачные игры. Нелестно отзываться об игре собственной команды - "Игра была равна - играли два ...". И, несмотря ни на какие его тренерские достижения, удачи и неудачи, люди относятся с нескрываемой симпатией и любовью вот к таким честным и прямым ребятам, как Карпин. За небольшой период времени, который Валера руководит сборной, он стал по-настоящему народным любимцем. Он сплотил команду и вернул доверие и любовь болельщиков к сборной. За его команду стране снова захотелось искренне болеть и за это ему большое спасибо!
beefs
beefs
вчера в 21:05
Хороший отзыв это прекрасно...
drug01
drug01
вчера в 20:57
Хороший человек
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