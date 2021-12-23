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«Тренер сборной должен быть порядочным, а не показушником». Дзюба — воплощение чести и совести

23 декабря 2021, 19:30
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Но за сборную России больше не сыграет.

Конец года — время чудес, и когда стало известно, что Артем Дзюба стал гостем нового проекта «Матч ТВ» «Больше спорта», на секунду показалось, что форвард «Зенита» выбрал правильную площадку и подходящих интервьюеров (экс-теннисистки Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, по большей части теннисный комментатор Владас Ласицкас), чтобы сгладить накопившиеся острые углы и начать 2022 год во многих смыслах с чистого листа.

Как только были опубликованы первые цитаты большого интервью, стало понятно — действительно, показалось в прямом смысле слова. Дзюба остался Дзюбой, и вместо того, чтобы использовать выступление перед большой аудиторией для приближения своего возвращения в сборную, Артем заколотил дверь в национальную команду дубовыми досками и забаррикадировал ее тяжелой мебелью для верности.

С журналистской точки зрения такое интервью — большая удача, ведь Артем был словоохотлив, открыт и высказался на острые темы, однако его всегдашнее желание бездоказательно выглядеть правым в конфликтных ситуациях в очередной раз подвело: на иные темы нужно говорить абсолютно честно, раскрывая всю подноготную, чтобы защитить свою позицию, или многозначительно молчать. Но мы здесь не для того, чтобы давать оценки, сфокусируемся на прямой речи главного героя о сборной России и ее нынешнем тренере.

О мечте, связанной со сборной России:

Приятно стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ, у меня еще есть мечта обойти Кержакова в сборной, сейчас у нас одинаковое количество голов. Не знаю, что будет дальше. Хотелось бы еще в сборной поиграть, но это не от меня зависит, к сожалению. Как бы я ни играл.

Для более внятного понимания, восстановим хронологию событий: в октябре Дзюба был включен в расширенный состав сборной России, но сам отказался от вызова из-за якобы неудовлетворительной формы. Его желание удовлетворили и оставили в покое, в ноябрьских списках Артема уже не было.

Об образцовом тренере сборной России:

Во-первых, должен быть харизматичным. Во-вторых, порядочным. Мы стали забывать истинное значение слова «порядочность». И я говорю именно о порядочности, а не о показушности. Он должен быть честен со своими футболистами, с каждым из них. Вести не напускные беседы, а отвечать за свои слова. Если не веришь в кого-то из игроков – так и сказать, пока не вижу тебя в стае. У него должен быть очень сильный штаб, аналитика серьезная. Должен быть четкий план, а не как карта ляжет.

Давайте без обиняков, тем более смысл этих слов лежит на поверхности: Дзюба намекает, что Карпин не тот тренер, который нужен сборной. И такое мнение имеет право на жизнь по многим причинам, но зачем призывающий всех к честности Артем обезличивает свой «образец тренера» и берет словно из воздуха противопоставляемые ему качества? Почему не сказать прямо и честно? «Черчесов нравился тем-то и тем-то, в Карпине не перевариваю вот такие качества». Такое мнение можно уважать и принимать, даже не разделяя его, а намеки во все века звучат дешево.

О принципиальном подходе к выбору игроков в сборную:

Тренер набирает игроков, это всегда его зона ответственности. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, где-то их тренировал, мне с ними комфортно. Что такое комфортно? Иди тогда тренируй любителей! Тренер должен вызывать амбициозных спортсменов.

О болельщиках сборной России:

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат.

О встрече с Карпиным вскоре после его прихода в сборную России:

Я пришёл на встречу с Карпиным с чистым сердцем, он протянул мне руку и сказал: я другой человек, топор войны зарыт. Я ему поверил. На этом все. Произошедшее дальше – не моё решение. Не я решаю, вызывать не вызывать. Но определённое уважение должно быть после того, как мы пожали руки. Не надо еще потом стараться как-то оскорбить. Не позвал – нормально. Но когда позвал, я искренне сказал, что я не в форме.

Дзюба категорически отказывается признавать, что его резонансный отказ от вызова в сборную в октябре привел к непопаданию в состав в ноябре. Последствия такого решения просчитывались элементарно, в том числе с учетом прошлых отношений с Карпиным, но в мире Артема это как будто не связанные события: в октябре он искренне сказал, что не в форме, а в ноябре не получил вызов. И считает это несправедливостью по отношению к себе, как мы понимаем из следующей реплики:

Говорят, что я испугался конкуренции? Ой, ну ладно, время всё рассудит. Мне было обидно, я забил 10 мячей, иду на втором месте в лучших бомбардирах, но при этом «старый», «деревянный», «медленный», «убогий». За три года забил и отдал голевых передач больше всех. «Кривой», «Буратино» – как угодно. Карпин знает, что я люблю большие матчи и забивать умею не только «карликам». Большие матчи должны играть большие футболисты по меркам российского футбола. Личности, которые могут потащить, которые не испугаются, будут биться, сражаться. В этом и отличие больших спортсменов.

Матчи в октябре против Словакии и Словении определенно были «большими» для сборной России. И разве не сам Дзюба сказал, что выбор игроков — зона ответственности тренера? Только чтобы тут же вторгнуться в эту зону сначала с отказом от вызова, а потом с несогласием, что его не позвали. Кстати, Станислав Черчесов в своем недавнем интервью тоже рассуждал о роли личностей в футболе и заявил буквально следующее: «Иной человек не в форме может принести больше пользы, чем тот, кто в форме. Если Ибрагимович даже на костылях будет стоять рядом с Джикией, то это будет его отвлекать. Просто потому что это Ибрагимович».

О возвращении в сборную:

Не против сделать первый шаг, но главное, чтобы это всё не вывернули против меня. «Хаха, вот, позвонил, просился, извините». Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я готов, я человек, вижу, что очень много добра, есть люди, которые меня поддерживают. Но не принимаю, когда люди говорят одно, а потом с тобой пытаются заигрывать. Я хочу играть просто в футбол без подковерных игр. Хочешь играть за сборную? Хочу. Готов? Готов. Без всяких потом «разлагал коллектив» или не разлагал. Потому что когда сборная побеждает, ты — душа команды. А как Дзюбы не стало, сразу оказалось, что «он портил атмосферу», «клоун». Ну как это? Так не бывает.

Выясняем, что Артема все-таки зацепила фраза Карпина в ответ на вопрос об исчезновении шуток Дзюбы из команды. Если злят такие мелочи, то топор войны зарыт неглубоко. При этом имеем заявление о готовности вернуться в сборную России, на своих условиях. Сам факт наличия этих условий говорит о многом, тем более райдер Дзюбы не сформулирован четко: он так и не рассказал искренне и честно, что его оскорбляет и кто должен принести ему публичные извинения.

Дзюба-футболист действительно мог бы помочь сборной России в стыках ЧМ-2022, но высказанные им суждения и впрямь являются взрывоопасной ношей, которую ни один здравомыслящий тренер не даст пронести в свою команду, ведь это подорвет фундаментальные устои его работы. Может быть, Карпин действительно не очень сильный тренер или не подходит для работы со сборной России — время покажет, будем судить его по результатам и игре. Но он выглядит здравомыслящим.

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andry2898
andry2898 ответ Павел Якунин (раскрыть)
26 декабря 2021 в 15:23
максимум -минимум да какая разница не пройдём да и хэ с ним праздника не испортим а пройдём так повторение ЧЕ увидим
andry2898
andry2898
26 декабря 2021 в 15:19
он не только рукоблуд но и словоблуд ненавижу
OzonMax
OzonMax
26 декабря 2021 в 11:16
Господи помоги убрать это убожество из моей команды.. Забивать полумертвым командам не сильно большая заслуга... Чем хвастается? Никогда мне он нравился, во первых после истории с переходом из Спартака.. Во вторых, ну как в нормальном обществе, особо опасный рукоблуд, обожающий свою 5 точку может быть героем России? На месте Карпина я бы его на дух к команде не подпускал.. Лично мое мнение
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
25 декабря 2021 в 21:14
Вот это ты сравнил, Аршавин в топ 10 был в претендентах на ЗМ, а Дзюба даже на пушечный выстрел к ЗМ не приближался! Да и на фоне остальных, Смолов на минуточку играл в ЛаЛиге и забил Реалу и Барселоне, играя не за самую выдающуюся команду, Смолов как минимум не хуже Дзюбы, а скорее даже более качественных нападающий! С Зе сравнивать смысла нет, уровень ниже, но при этом у Манчине в Зените он выиграл конкуренцию как раз у Дзюбы! Ну это так к слову )))
lobsterdam
lobsterdam ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
25 декабря 2021 в 13:09
Уточню, Аршавин не только "на уровне наших", но и в Арсенале был далеко не последним или, скажем прямо, на равных в основе, т.к. Арсен Венгер древесину-то не держал в команде.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 декабря 2021 в 19:52
Задачи должны быть реальные, задача минимум, задача максимум. Задача Карпина пройти стыки - явно задача максимум для России. Поэтому не вижу повода обязательно увольнять его в случае ее невыполнения. В нынешней ЛЧ у Зенита выход из группы был бы задачей максимум, а вот в прошлые разы жеребьёвка была лучше, и выход из группы был задачей вполне решаемой.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
24 декабря 2021 в 16:23, ред.
Так Дзюба лев на фоне ребят, которые вышли на его место. Всё дело в том, что мы говорим об определённом уровне. Аршавин тоже не Месси, но на фоне наших он божил. Ты же не сравниваешь его с Де Брюйне...или Лео Месси. Дзюба на фоне Смолова и Заболотного лев и супер игрок. И глупо это отрицать. Что касается артём больше всех забил в ЛЧ. Но да в сезон ковида, в сезон без отпуска он провалился, и при этом забил Лацио и в домашнем матче сделал голевую. Да и в этом он был не плох, жаль не забил пенальти, но сам забаротал второе и тем самым принёс ничью. Мог лучше, но тут ко всей команде вопросы.
NRK FISHKA
NRK FISHKA
24 декабря 2021 в 15:45
щас рукоблуда уберут от газовой кормушки, он много чего про питерских наговорит...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
24 декабря 2021 в 14:29
Ну так вопрос в Другом, что Дзюба сам заявляет, что он на топовых матчах Лев! Но что в ЛЧ, что в сборной, на топовых матчах тащат другие...
Чист
Чист ответ Трезвый повар (раскрыть)
24 декабря 2021 в 12:19
вот весной Семак не будет ставить на игры -такой ушат грязи выльет -он Карпину карьерой своей должен -что дела в суд не передали а он его сколько грязью обливал -да я его на месте Карпина будь он даже Рональда по игре не пригласил бы
Чист
Чист ответ alex-dsi (раскрыть)
24 декабря 2021 в 12:16
Хватит уж наверно носиться с этим Дзюба -он что священная корова да и то пасётся возле штрафной -упаси боже пригласить его на отборочные игры - пролетим -просто кому то очень охота протащить его на чемпионат мира -денег у него много может и посулил -что может лучшего на закате карьеры попасть на чемпиона мира -нет нет и ещё раз нет
alex-dsi
alex-dsi
24 декабря 2021 в 11:57
Мне кажется мы все путаем и считаем, что если игроки в командах сливают тренера то и в сборной они делают тоже. Дзюба, да и другие вряд ли будут этим заниматься так как следующий тренер это учтет. И то что он хочет там играть сомнений нет. Но он понимает что в данном случае во всем виноват будет именно он а не Карпин.
за
за
24 декабря 2021 в 10:57
25оногий рукоблуд.
за
за
24 декабря 2021 в 10:55, ред.
Дзюба как был неотесанным поленом во всех смыслах, так и остался. Даже до Буратино ему далеко!!
Алексей Филин
Алексей Филин
24 декабря 2021 в 10:26
ахахах
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Павел Якунин (раскрыть)
24 декабря 2021 в 09:20, ред.
А разве Зенит по составу сильнее в ЛЧ в своих группах? НЕТ. Проблема не в силе, а задачах. Семак открыто говорит, что задачи на проход нет. Так пусть и Карпин так скажет. Пусть руководство просто поставит какие-то задачи? И зачем тогда тур переносят? Мне всё равно будет уволен Карпин или нет, важно просто последовательность?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
24 декабря 2021 в 09:18
А сколько голов топам Смолов или Заболотный забил? Или хотя бы средним сборным? И, кстати БОЛЕЛЬЩИКАМ ЗЕНИТА важно, чтобы Артём не играл в сборной. Ведь, когда он отдыхает, да ещё и злится, то это лучшая версия Дзюбы в принципе. Поэтому мы счастливы, что Карпин в сборную его не вызывает.
санек002
санек002
24 декабря 2021 в 09:16
дзюба!как был зануда так им и останется!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
24 декабря 2021 в 09:12
И у меня вопросы почему СРАЗУ НЕ БЫЛ УВОЛЕН ЧЕРЧЕСОВ? И, хорошо, что руководство всё таки исправила свою глупость. Есть ЛН товарищеский турнир, а товарищеские или контрольные матчи на то и есть чтобы просто их играть. Есть отбор, если он не имеет значение, значит руководство должно было сказать публично, нам не нужен выход и всё. Задачи такой не стоит. Семак прямо сказал, что выступить хорошо это важно, но задачи на выход не стоит. Просто не понимаю, какие тогда задачи перед Карпиным? Красивая игра, сроки её постановление, отбор на Евро? Просто, когда его назначали, сказали, что нужно отобраться на мир, если это так и Карпин не справится, то нужно увольнение. Если другая задача важно её произнести в слух, чтобы мы понимали, что требуется от Карпина. И, кстати тогда зачем просить переносить тур, если нет задачи побеждать.
d_fincher
d_fincher
24 декабря 2021 в 08:50
Капитан Зенита как он есть. В сборной ему не место. Пусть на газпромском Матч ТВ с Черчесовым икспердами сидят и пи...ят.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
24 декабря 2021 в 08:16
Поделом Рукаке будет, в команде главный тренер, а не шестерки типа Семака. Сиди в Зените и молчи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 декабря 2021 в 03:45
Ставить дубовый шлагбаум павлину и все..Будет позором, если онано всея Руси, обойдя Кержаков, станет лучшим бомбардо в сборной. Это единственная цель павлина, чтобы окончательно распустить веером хвост и "ходить гоголем", смотря на всех с высока).
Дайте ему звезду в созвездии Альдебаран! Чтобы успокоился и для ума.
дурман
дурман
24 декабря 2021 в 00:44
« пока не вижу тебя в стае». Дзюба, ты никогда не будешь в стае, максимум в «стаде»
lobsterdam
lobsterdam
24 декабря 2021 в 00:05
два сапога пара - СС и рукоблуд: мания величия, заносчивость, презрение к "неблагодарным болельщикам" и слишком въедливым, задающим неправильные вопросы, журналистам. А в сборную-то хочется, вот и плетет паутину, всех поучает, каким должен быть тренер и т.п., оправдывается, мельтешит... с ним давно все ясно: кривое не сделается прямым! Слишком много звона, надоело!
Nick Ch
Nick Ch
23 декабря 2021 в 22:41
Дзюбиньо, вали уже к своему усатому другану в Венгрию!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
23 декабря 2021 в 22:09, ред.
Очень забавно читать про мячи топ сборным, у Дзюбы их целых 1!!! Прям герой топ матчей...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 декабря 2021 в 22:08
Например кого? Почему тогда Черчесова не уволили сразу после игры с Данией? Я не говорю, что Карпин идеальный тренер сборной, да и вообще какой он тренер сборной, можно судить только по полноценному отбору, порка он только добился того, чего скорее всего Черчесов бы не добился, но Слуцкий тоже поднял сборную с колен, но на Евро был растоптан!

З.Ы. Я конечно понимаю, что для фаната зенита, наличие Дзюбы в сборной ил инет, наверное принципиально, но для здравомыслящего человека, Дзюба который будет подрывать коллектив, а он будет это делать при Карпине, сборной точно не нужен!
Павел Якунин
Павел Якунин ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
23 декабря 2021 в 21:26
Разве по составу мы сильнее трех других претендентов на путёвку?
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
23 декабря 2021 в 21:01
Какой отвратный дзюбель,это ужас,наговорить такого ....вот возомнил из себя сверх героя.Да,было время,бегал,вступал в отбор,выигрывал воздух,забивал...но,увы,это всё в прошлом.Стал ленив,высокомерен,может высказать недовольство партнёру,отдавшему не точный пас,не в ,,забивную,,ногу,не в ,,деревянную,,головушку.Надо реально оценивать прежде всего себя,а,потом отзываться о других,о тренере СБОРНОЙ РОССИИ,ему доверили сборную и он достойно прошёл этап отбора,если бы не каверзный гол,увы.Удачи с Польшей!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
23 декабря 2021 в 20:52
Самое главное, что Дзюбе 33, а Карпину 52....капец....о чём тут можно говорить. Как взрослый человек, почти дед не может найти подход....значит не хочет. А, если Карпин не хочет, его право. Мне всё равно будет Артём в сборной или нет. Только, если мы не пройдём стыки, значит надо уволить и назначить другого тренера. Вот и всё.
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