«Тренер сборной должен быть порядочным, а не показушником». Дзюба — воплощение чести и совести

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23 декабря 2021, 19:30

Но за сборную России больше не сыграет.

Конец года — время чудес, и когда стало известно, что Артем Дзюба стал гостем нового проекта «Матч ТВ» «Больше спорта», на секунду показалось, что форвард «Зенита» выбрал правильную площадку и подходящих интервьюеров (экс-теннисистки Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, по большей части теннисный комментатор Владас Ласицкас), чтобы сгладить накопившиеся острые углы и начать 2022 год во многих смыслах с чистого листа.

Как только были опубликованы первые цитаты большого интервью, стало понятно — действительно, показалось в прямом смысле слова. Дзюба остался Дзюбой, и вместо того, чтобы использовать выступление перед большой аудиторией для приближения своего возвращения в сборную, Артем заколотил дверь в национальную команду дубовыми досками и забаррикадировал ее тяжелой мебелью для верности.

С журналистской точки зрения такое интервью — большая удача, ведь Артем был словоохотлив, открыт и высказался на острые темы, однако его всегдашнее желание бездоказательно выглядеть правым в конфликтных ситуациях в очередной раз подвело: на иные темы нужно говорить абсолютно честно, раскрывая всю подноготную, чтобы защитить свою позицию, или многозначительно молчать. Но мы здесь не для того, чтобы давать оценки, сфокусируемся на прямой речи главного героя о сборной России и ее нынешнем тренере.

О мечте, связанной со сборной России:

Приятно стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ , у меня еще есть мечта обойти Кержакова в сборной, сейчас у нас одинаковое количество голов. Не знаю, что будет дальше. Хотелось бы еще в сборной поиграть, но это не от меня зависит, к сожалению. Как бы я ни играл.

Для более внятного понимания, восстановим хронологию событий: в октябре Дзюба был включен в расширенный состав сборной России, но сам отказался от вызова из-за якобы неудовлетворительной формы. Его желание удовлетворили и оставили в покое, в ноябрьских списках Артема уже не было.

Об образцовом тренере сборной России:

Во-первых, должен быть харизматичным. Во-вторых, порядочным. Мы стали забывать истинное значение слова «порядочность». И я говорю именно о порядочности, а не о показушности. Он должен быть честен со своими футболистами, с каждым из них. Вести не напускные беседы, а отвечать за свои слова. Если не веришь в кого-то из игроков – так и сказать, пока не вижу тебя в стае. У него должен быть очень сильный штаб, аналитика серьезная. Должен быть четкий план, а не как карта ляжет.

Давайте без обиняков, тем более смысл этих слов лежит на поверхности: Дзюба намекает, что Карпин не тот тренер, который нужен сборной. И такое мнение имеет право на жизнь по многим причинам, но зачем призывающий всех к честности Артем обезличивает свой «образец тренера» и берет словно из воздуха противопоставляемые ему качества? Почему не сказать прямо и честно? «Черчесов нравился тем-то и тем-то, в Карпине не перевариваю вот такие качества». Такое мнение можно уважать и принимать, даже не разделяя его, а намеки во все века звучат дешево.

О принципиальном подходе к выбору игроков в сборную:

Тренер набирает игроков, это всегда его зона ответственности. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, где-то их тренировал, мне с ними комфортно. Что такое комфортно? Иди тогда тренируй любителей! Тренер должен вызывать амбициозных спортсменов.

О болельщиках сборной России:

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат.

О встрече с Карпиным вскоре после его прихода в сборную России:

Я пришёл на встречу с Карпиным с чистым сердцем, он протянул мне руку и сказал: я другой человек, топор войны зарыт. Я ему поверил. На этом все. Произошедшее дальше – не моё решение. Не я решаю, вызывать не вызывать. Но определённое уважение должно быть после того, как мы пожали руки. Не надо еще потом стараться как-то оскорбить. Не позвал – нормально. Но когда позвал, я искренне сказал, что я не в форме.

Дзюба категорически отказывается признавать, что его резонансный отказ от вызова в сборную в октябре привел к непопаданию в состав в ноябре. Последствия такого решения просчитывались элементарно, в том числе с учетом прошлых отношений с Карпиным, но в мире Артема это как будто не связанные события: в октябре он искренне сказал, что не в форме, а в ноябре не получил вызов. И считает это несправедливостью по отношению к себе, как мы понимаем из следующей реплики:

Говорят, что я испугался конкуренции? Ой, ну ладно, время всё рассудит. Мне было обидно, я забил 10 мячей, иду на втором месте в лучших бомбардирах, но при этом «старый», «деревянный», «медленный», «убогий». За три года забил и отдал голевых передач больше всех. «Кривой», «Буратино» – как угодно. Карпин знает, что я люблю большие матчи и забивать умею не только «карликам». Большие матчи должны играть большие футболисты по меркам российского футбола. Личности, которые могут потащить, которые не испугаются, будут биться, сражаться. В этом и отличие больших спортсменов.

Матчи в октябре против Словакии и Словении определенно были «большими» для сборной России. И разве не сам Дзюба сказал, что выбор игроков — зона ответственности тренера? Только чтобы тут же вторгнуться в эту зону сначала с отказом от вызова, а потом с несогласием, что его не позвали. Кстати, Станислав Черчесов в своем недавнем интервью тоже рассуждал о роли личностей в футболе и заявил буквально следующее: «Иной человек не в форме может принести больше пользы, чем тот, кто в форме. Если Ибрагимович даже на костылях будет стоять рядом с Джикией, то это будет его отвлекать. Просто потому что это Ибрагимович».

О возвращении в сборную:

Не против сделать первый шаг, но главное, чтобы это всё не вывернули против меня. «Хаха, вот, позвонил, просился, извините». Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я готов, я человек, вижу, что очень много добра, есть люди, которые меня поддерживают. Но не принимаю, когда люди говорят одно, а потом с тобой пытаются заигрывать. Я хочу играть просто в футбол без подковерных игр. Хочешь играть за сборную? Хочу. Готов? Готов. Без всяких потом «разлагал коллектив» или не разлагал. Потому что когда сборная побеждает, ты — душа команды. А как Дзюбы не стало, сразу оказалось, что «он портил атмосферу», «клоун». Ну как это? Так не бывает.

Выясняем, что Артема все-таки зацепила фраза Карпина в ответ на вопрос об исчезновении шуток Дзюбы из команды. Если злят такие мелочи, то топор войны зарыт неглубоко. При этом имеем заявление о готовности вернуться в сборную России, на своих условиях. Сам факт наличия этих условий говорит о многом, тем более райдер Дзюбы не сформулирован четко: он так и не рассказал искренне и честно, что его оскорбляет и кто должен принести ему публичные извинения.