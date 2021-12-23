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Канчельскис: «В клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами»

вчера, 21:30

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал главную проблему российского футбола.

Мы потеряли много времени на развитие российского футбола, но большого результата так и не достигли. Но жизнь продолжается, мы должны надеяться на лучшее, нужно быть на позитиве. Очень жаль, что в нашем футболе много мошенников, проходимцев и дилетантов. Тем не менее я все равно живу на позитиве!

К сожалению, российский футбол упал в глубокую яму... Почему? Потому что в наших клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами. Они — главное зло российского футбола! В СССР были другие понятия и традиции — поэтому и результат был лучше. Сейчас очень много жуликов в отечественном футболе, к сожалению. Я не буду называть конкретные имена, потому что они потом обидятся на меня.

Единственное, что нам остается делать — ждать! Как говорится в одной прекрасной пословице: терпение и труд, все перетрут.

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cska1948
cska1948
сегодня в 08:38, ред.
Проблема российского футбола в том, что им как в клубах так и в РФС руководят не футбольные люди, а эффективные менеджеры.
Загляните в Википедию и поинтересуйтесь сколько должностей, помимо президента РФС, занимает Дюков. А потом скажите, когда он всем этим успевает руководить?

"22 февраля 2019 года Дюков был избран президентом РФС, 4 февраля 2021 года переизбран на этот пост.

Александр Дюков входит в советы, хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург, 2010) и ООО "Хоккейный город" (2012).

Член бюро правления, председатель комитета по промышленной безопасности Российского союза промышленников и предпринимателей (2013).

Член попечительских советов Российской шахматной федерации, Русского географического общества, Санкт-Петербургского горного университета, Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина (Москва), Университетской гимназии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В апреле 2019 года Александр Дюков вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
20 апреля 2021 года на заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в г. Монтрё (Швейцария) в состав исполкома организации был избран президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления компании "Газпром нефть""

А теперь вспомните пословицу о том с чего начинает гнить рыба...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:26
Не вбровь, а в глаз!
Землянин
Землянин ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 04:47
Он карьеру сделал, как футболист, играя ещё в СССР и за рубежом в Манчестер Юнайтед
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:51
Миллер?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:01
Это происходит не только в футболе
Gahi
Gahi
вчера в 22:55
Очень смелое заявление, но когда мы говорим "А" то нужно говорить и "Б", а обиды могут быть только детские. А все что сказал Андрей Канчельскис это уже преступление и за которого нужно наказывать тех кто покрывает всю эту систему и при этом все всё знают что творится в каждом клубе, но бояться назвать своими именами, чтобы те не обиделись на них. То что давно обиделись болельщики на результаты футбола всем давно наплевать, но с молчаливого согласия многих чиновников с каждым годом в рейтинге футбола страны опускаться вниз в своих показателях. И это очень плачевный факт, который только расстраивает большое количество любителей футбола.
suiw
suiw
вчера в 22:36
Как в государстве, так и в футболе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:32
Порой кажется, что российский футбол существует не для болельщиков, а для обогащения отдельных личностей, особо не отягощенных совестью.
YVG
YVG
вчера в 22:25, ред.
Если командами управляют уголовники, дважды судимые, то ворье и мошенники в футболе будут процветать.
Capral
Capral
вчера в 22:14
Сравнивать прогнивший российский футбол с великим советским- не просто смешно, но и преступно. Конечно, были недостатки и в советское время, но главное, на качестве футбола- это не сказывалось.
Чист
Чист ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:08
90 не 90 но очень много а предъявлять никто и не будут очень многие замараны кому это охота что бы всё это вскрылось -ну ведь очевидно всё больше погружаемся
Cat01
Cat01
вчера в 21:59
Смелое заявление
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:59
Америку не открыл.... Хотя 90% это сильно)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:59
Возможно он и прав. Но воров и проходимцев станет меньше, если убрать из профессионального футбола бюджетные деньги. Частник у себя воровать не будет, а у государства - самое то.
Futurista
Futurista
вчера в 21:49
90% это сильно)...за такой базар может и ответить...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:47
А где их нет в Госдуме наверное больше.
протон
протон
вчера в 21:37
Жулики , проходимцы И дилетанты работают практически во всех клубах РПЛ.
и не только в Спартаке, так было так будет.
beefs
beefs
вчера в 21:36
Вот это резанул, так резанул...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:34
Все это сказал Канчельскис смотря на себя в зеркало.
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