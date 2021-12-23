Канчельскис: «В клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами»

Бывший игрок сборной России назвал главную проблему российского футбола.

Мы потеряли много времени на развитие российского футбола, но большого результата так и не достигли. Но жизнь продолжается, мы должны надеяться на лучшее, нужно быть на позитиве. Очень жаль, что в нашем футболе много мошенников, проходимцев и дилетантов. Тем не менее я все равно живу на позитиве!

К сожалению, российский футбол упал в глубокую яму... Почему? Потому что в наших клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами. Они — главное зло российского футбола! В СССР были другие понятия и традиции — поэтому и результат был лучше. Сейчас очень много жуликов в отечественном футболе, к сожалению. Я не буду называть конкретные имена, потому что они потом обидятся на меня.

Единственное, что нам остается делать — ждать! Как говорится в одной прекрасной пословице: терпение и труд, все перетрут.