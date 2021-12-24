В «Ман Юнайтед» по-прежнему ждут решения Погба о контракте

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией касательно ситуации полузащитника , у которого истекает контракт с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров ни с одним клубом о продаже Поля Погба в январе. Никаких предложений, никаких сделок по обмену или чего-то подобного. Предложение о продлении контракта все еще находится на рассмотрении с июля прошлого года.

Поль еще не принял решения о своем будущем — «Манчестер Юнайтед» все еще ждет.