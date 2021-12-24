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В «Ман Юнайтед» по-прежнему ждут решения Погба о контракте

вчера, 11:00

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией касательно ситуации полузащитника Поля Погба, у которого истекает контракт с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров ни с одним клубом о продаже Поля Погба в январе. Никаких предложений, никаких сделок по обмену или чего-то подобного. Предложение о продлении контракта все еще находится на рассмотрении с июля прошлого года.

Поль еще не принял решения о своем будущем — «Манчестер Юнайтед» все еще ждет.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Астон Виллы» на замену Погба.

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Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone
вчера в 18:15
Ждем решения по прическе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:42
Негр реально издевается над МЮ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:23
Чего он ждёт? Сложно не признать очевидное, он игрок основы и в составе с ним МЮ выглядит более цельным. Но его мотивация порой как "собака сутулая" выглядит. И когда у команды всё плохо, он именно тот, у которого всё ещё хуже! Игрок, с которым не выиграть Лигу Чемпионов и не пройти всю дистанцию чемпионата ровно. Так зачем он нам нужен?
Cat01
Cat01
вчера в 11:21
Надо решать скорее
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:09
Так он никуда и не уйдет.
протон
протон
вчера в 11:07
Продать зимой за 30-40 миллионов, плюс сэкономить на зарплате, по мне отличный вариант, Погба постоянно травмирован, очень капризный, часто подводит команду то пенальти, то удалениями в ключевых матчах, портит атмосферу в раздевалке. Однозначно надо избавляться как можно скорее
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