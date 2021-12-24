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Пруцев близок к переходу в «Спартак»

вчера, 13:11

Полузащитник «Крыльев Советов» Данила Пруцев может сменить клубную прописку.

На 21-летнего игрока претендует «Спартак». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне хавбек провёл 17 матчей и получил 4 предупреждения.

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David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Я болельщик московского ЦСКА, тут секрета нет (клубы за которые я болею есть у меня в профиле, как и сборные) Но командам соперникам плохого не желаю, даже самым заклятым соперникам моих любимых футбольных клубов и сборных. Так что, когда плохие вещи происходят в других клубах, в том числе клубах которые я не люблю, я могу высказать по этому поводу. Например я был против ухода Руя Виктории, хотя и ожидал что это произойдёт.

Московскому Спартаку и его болельщикам есть по каким поводам волноваться за будущее клуба, но клуб всё ещё силён по российским меркам и не слаб по общеевропейским, плюс имеет статус великого клуба, особенно в рамках постсоветского пространства, которому пора уже сбавлять обороты в плане форменных провалов в еврокубках и достигать успехов более часто.

На нейтральность в том значении что Вы имели ввиду мои мнения и взгляды касательно чего-либо футбольного не влияют.

Всего доброго.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:42
Спасибо!

Повеяло оптимизмом... Да и так о Спартаке может писать только болела КБ!) Не стесняйтесь и дальше топите за Спартак, конечно не признавайтесь - по определению Вы должны здесь быть нейтральным, но по факту....))
SHMEL258
SHMEL258 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:47
И до сих пор смеёмся...
galem72
galem72
сегодня в 10:08
Сомнительный переход даже для пополнения скамьи. У парня наметился небольшой рост игре, но это, блин, в Крыльях, где ноунейм на ноунейме и ноунеймом подгоняет.
Сп62
Сп62
вчера в 22:04
Вспомните последние матчи Спартака, когда на скамейке кроме Ломовицкого и Ещенко никого не было. Конечно, надо усиливаться мастеровитыми игроками, но и о резерве думать надо. Моё мнение, что и Хлусевич, и Пруцев команде будут полезны.
протон
протон
вчера в 21:07
Скажу своё мнение о Пруцеве, Пацанчик очень умный,хорошо видит поле, умеет дать обостряющий пас, все эти качества особенно хорошо видны с трибуны, а не с экрана ТВ. Почему не подошёл Сочи? У них в центре поля итак полный комплект: Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Попов пришёл тогда ( правда тут же сломался). Пруцев выходил вместо Нобоа, когда тот был травмирован/дисквалифицирован. Заиграет ли Спартаке? Ответ на этот вопрос сейчас дать невозможно. Но это не тот опорник, которого мы ищем, в отборе он никакой, физически слабоват. Это что-то типа Жано, только играющий чуть ниже.
протон
протон
вчера в 21:05
Вряд ли Ваноли следил за Пруцевым и как только возглавил КБ сразу дал добро на этот трансфер+слухи про Классона(мол.сб.России)Хлусевич...получается опять тренеру навязывают игроков,о которых он скорее всего даже не слышал.К хорошему это не приведёт.
112910415
112910415
вчера в 18:07
ну ... ещё надо !
YVG
YVG
вчера в 17:25
Еще один пойдет по пути падения.
cska59
cska59
вчера в 17:07
Мощно Спартак усиливается этой зимой .
memphis
memphis
вчера в 17:04
Руки прочь от КС
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:44
Нет, рабочее и стандартное. Спасибо что поинтересовались.

Просто не исключено что фракийские войска легата Ваноли смогут стать своего рода картой-Джокером на военной карте РПЛ. Сомневаюсь в повторении триумфа императора Карреры, но стать опасным и яростным противником Спартак из Москвы может. При конкистадоре Руе Витории удалось добиться значительных успехов на фронтах далёких от дома, но на землях близких к своих было много неудач. Немало будет вновь зависеть, конечно, от, так сказать, сената. Посмотрим что из этого выйдет. Есть уверенность что Ваш любимый клуб в итоге финиширует как минимум немного выше того где он сейчас находится.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:40
Тоже настроение плохое?
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:31
Под доминацию в РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:29
Усиление под пердив?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Почти в точку попал ! На ТАО БАО ! )))) Доставка за 2 недели . В пределах МКАДа бесплатно .
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:17
Так точно!Достаточно все сопоставить!
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:13
Сэр, Вы сомневаетесь в могуществе Заремхан?
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:09
Ага , только совсем чуток !!!)
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:03
они с вами за 7 бороться будут)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:03
Приветствую!Да не зависит от нее ничего!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Политика Заремы , заставляет даже призадуматься .
Хлусевич , Пруцев , Свинов , Николсон и во главе инкогнито Ваноли ! Что это , - суперклуб Спартак ?!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:23
Что случилось то ??
Ещё недавно Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано, Промес, Пашалич...
Теперь на Авито что ли народ созывают ???
d1metras
d1metras
вчера в 14:59
смотрю спартак прям так основательно усиливается. Свинов,Пруцев,Хлусевич - неужто замахнулись на Лигу Европы взять? ))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 14:58
Да вы и над Кофрие смеялись!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:48
800 тысяч норм цена,можно взять на годик и за 5 лямов продать!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:12
Отличное усиление! Пруцев!Свинов!Хлусевич!Ямайский бегун! Аж страшно за соперников спартака становится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:04
Отлично усиливается спартак, обязательно станет чемпионом в этом сезоне.
ЧиП
ЧиП
вчера в 13:54
😳 И зачем он нам. На лавку? Потом аренда и опять продажа. Там он играет, а в Спартаке будет тухнуть.
санек002
санек002 ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 13:44
КЛАССНО ПОСМЕЯЛСЯ !СПАСИБО!ВСЯ ЕВРОПА НАША!
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