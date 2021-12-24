Пруцев близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данила Пруцев может сменить клубную прописку.
На 21-летнего игрока претендует «Спартак». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.
В текущем сезоне хавбек провёл 17 матчей и получил 4 предупреждения.
Московскому Спартаку и его болельщикам есть по каким поводам волноваться за будущее клуба, но клуб всё ещё силён по российским меркам и не слаб по общеевропейским, плюс имеет статус великого клуба, особенно в рамках постсоветского пространства, которому пора уже сбавлять обороты в плане форменных провалов в еврокубках и достигать успехов более часто.
На нейтральность в том значении что Вы имели ввиду мои мнения и взгляды касательно чего-либо футбольного не влияют.
Всего доброго.
Московскому Спартаку и его болельщикам есть по каким поводам волноваться за будущее клуба, но клуб всё ещё силён по российским меркам и не слаб по общеевропейским, плюс имеет статус великого клуба, особенно в рамках постсоветского пространства, которому пора уже сбавлять обороты в плане форменных провалов в еврокубках и достигать успехов более часто.
На нейтральность в том значении что Вы имели ввиду мои мнения и взгляды касательно чего-либо футбольного не влияют.
Всего доброго.
Повеяло оптимизмом... Да и так о Спартаке может писать только болела КБ!) Не стесняйтесь и дальше топите за Спартак, конечно не признавайтесь - по определению Вы должны здесь быть нейтральным, но по факту....))
Повеяло оптимизмом... Да и так о Спартаке может писать только болела КБ!) Не стесняйтесь и дальше топите за Спартак, конечно не признавайтесь - по определению Вы должны здесь быть нейтральным, но по факту....))
Просто не исключено что фракийские войска легата Ваноли смогут стать своего рода картой-Джокером на военной карте РПЛ. Сомневаюсь в повторении триумфа императора Карреры, но стать опасным и яростным противником Спартак из Москвы может. При конкистадоре Руе Витории удалось добиться значительных успехов на фронтах далёких от дома, но на землях близких к своих было много неудач. Немало будет вновь зависеть, конечно, от, так сказать, сената. Посмотрим что из этого выйдет. Есть уверенность что Ваш любимый клуб в итоге финиширует как минимум немного выше того где он сейчас находится.
Просто не исключено что фракийские войска легата Ваноли смогут стать своего рода картой-Джокером на военной карте РПЛ. Сомневаюсь в повторении триумфа императора Карреры, но стать опасным и яростным противником Спартак из Москвы может. При конкистадоре Руе Витории удалось добиться значительных успехов на фронтах далёких от дома, но на землях близких к своих было много неудач. Немало будет вновь зависеть, конечно, от, так сказать, сената. Посмотрим что из этого выйдет. Есть уверенность что Ваш любимый клуб в итоге финиширует как минимум немного выше того где он сейчас находится.
Хлусевич , Пруцев , Свинов , Николсон и во главе инкогнито Ваноли ! Что это , - суперклуб Спартак ?!)
Хлусевич , Пруцев , Свинов , Николсон и во главе инкогнито Ваноли ! Что это , - суперклуб Спартак ?!)
Ещё недавно Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано, Промес, Пашалич...
Теперь на Авито что ли народ созывают ???
Ещё недавно Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано, Промес, Пашалич...
Теперь на Авито что ли народ созывают ???