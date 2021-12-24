Новогодняя трансферная суета в РПЛ: «Спартак» и «Краснодар» подписали форвардов, «Зенит» может повлиять на судьбу Агаларова

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24 декабря 2021, 12:29

Особый вид футбольных развлечений.

Российские клубы развили неожиданную активность в последнюю декаду уходящего 2021 года, причем весьма габаритные по меркам Российской Премьер-Лиги сделки совершаются в тишине, без предшествующего им надоедливого шлейфа из слухов. Так было со всеми трансферами последних дней за авторством «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». В новый год — с новичками.

Состоявшиеся сделки

Магнус Кнудсен (Норвегия, 20 лет) — из «Лиллестрема» в «Ростов» за 1 млн евро

«Ростову» во второй части сезона предстоит борьба за выживание: после 18 туров чемпионата «желто-синие» располагаются в зоне стыковых матчей и пропускают больше всех в лиге наравне с «Арсеналом». Усиление в такой ситуации необходимо, и первой ласточкой зимней трансферной кампании «Ростова» стал 20-летний полузащитник из Норвегии. Парень молодой, но уже достаточно опытный для своего возраста: на его счету больше 60 матчей в профессиональном футболе, вызовы в юношеские сборные Норвегии разных возрастов.

Магнус Кнудсен – игрок «Ростова» ✍️



20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.



Подробнее⬇️https://t.co/EFv5J18ld4 pic.twitter.com/DREbBA7n7J — Football Club Rostov (@rostovfc) December 23, 2021

Формально Кнудсен заменит в составе ушедшего в «Химки» Павла Мамаева, но фактически у «Ростова» появляется боеспособный и мотивированный футболист в полузащите вместо ветерана с криминальным прошлым, который прописался в лазарете. По основной специализации Магнус — центральный хавбек, но за последний год он поиграл и на других позициях: был опорником, центральным защитником, атакующим полузащитником и даже крайним нападающим. Феноменальный универсализм, не каждый день встречаешь футболиста, способного сыграть в каждой из трех полевых линий. Кстати, болельщики «Лиллестрема» раздосадованы продажей Кнудсена и считают, что клуб продешевил. Хороший знак.

Эрик Ботхейм (Норвегия, 21 год) — из «Будё-Глимт» в «Краснодар» за 8 млн евро

А вот другой норвежский клуб, отправивший футболиста на юг России, отмечает рекордную продажу в своей истории и одну из самых мощных сделок в истории норвежского футбола, ведь «Краснодар» щедро насыпал золота за форварда Ботхейма. В Норвегии сообщают, что «тело трансфера» составило 8 миллионов евро, а еще 2 миллиона «быки» могут выплатить «Будё-Глимту» в качестве бонусов, если друг Эрлинга Холанда проявит себя в новой команде.

О Ботхейме заговорили во всей Европе после матчей «Будё-Глимта» против «Ромы» в Лиге конференций, норвежский клуб сенсационно сыграл с командой Моуриньо — победа 6:1 и ничья 2:2, а Эрик отметился тремя голами и тремя результативными передачами по сумме двух этих встреч. Кстати, форвард «Боруссии» и один из лучших нападающих планеты пожелал своему товарищу Ботхейму успехов в «Краснодаре», на страничку Холанда попал даже Владимир Хашиг. Наверное, это самое неожиданное место, где оказывался гендир «Краснодара».

Шамар Николсон (Ямайка, 24 года) — из «Шарлеруа» в «Спартак» за 6.5 млн евро

Неожиданно усилил линию атаки и московский «Спартак», ямайский нападающий Николсон свалился декабрьским снегом на голову, тем более москвичи провернули этот трансфер в полной тишине. Как позже признался генеральный директор Мележиков, сделка должна была состояться позднее, но ее ускорили определенные обстоятельства. Возможно, этими обстоятельствами является договоренность об уходе кого-то из форвардов, ведь в «Спартаке» теперь четыре нападающих (Соболев, Ларссон, Понсе, Николсон) и один лишний легионер.

Что касается Николсона, в «Спартак» едет третий бомбардир чемпионата Бельгии, который «красно-белые» в последнее время облюбовали в качестве «охотничьих угодий», ведь летом из Про-Лиги подписали Кофрие, а еще раньше были трансферы Жиго и Ханни. Шамар — габаритный, но подвижный нападающий, будет конкурировать за право играть в стартовом составе с Александром Соболевым, если только Паоло Ваноли не придумает, как использовать двух больших форвардов вместе.

Официально: Шамар Николсон – новый форвард «Спартака» 🔴⚪️



Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝



Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Топ-5 трансферных слухов РПЛ

5. «Химки» готовят взрывоопасную смесь: хотят объединить Мамаева и Кокорина

Завершившие год на последней строчке в РПЛ «Химки» вознамерились собрать под своими знаменами сборную России прошлого. Глушаков и Мамаев уже есть, теперь нацеливаются на Васина, Жиркова и Кокорина. Вряд ли Александр сорвется из «Фиорентины», где у него хороший контракт и не пыльная работа, но сама возможность объединения в одной команде Кокорина и Мамаева будоражит. И не только завсегдатаев «Кофемании».

4. «Зенит» может повлиять на судьбу Агаларова

В предыдущей «Трансферной лихорадке» мы писали о том, что «Зенит» рассматривает в качестве замены Сердару Азмуну форварда «Базеля» Артура Кабрала. Швейцарский клуб допускает продажу бразильца, поэтому прочесывает рынок в поисках замены. Стало известно, что «Базелю» приглянулся лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, причем генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес со стороны «ротблау». Таким образом, если «Зенит» подпишет Кабрала, это может спровоцировать отъезд Агаларова в Швейцарию.

3. Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ

Зачахший в «Рубине» Кварацхелия по-прежнему мечтает о переходе в топ-чемпионат. По слухам, Хвичей заинтересовался «Вест Хэм», который летом уже подписал двух футболистов из РПЛ — Влашича и Крала. «Молотобойцы» оценили грузина в 13 млн фунтов (около 15 млн евро), а генеральный директор «Рубина» признался, что не сможет устоять перед предложением в 20 миллионов.

2. Полузащитник «Боки Хуниорс» — на радаре «Зенита»

«Зенит» не собирается отказываться от южноамериканского вектора, и на этой неделе СМИ писали о новой цели чемпионов России — аргентинском хавбеке Кристиане Медине из «Боки Хуниорс». Впрочем, конкуренция за 19-летнего футболиста обещает быть ожесточенной, как минимум, ПСВ и «Вильярреал» уже вписались в эту гонку.

1. «Локомотив» готов избавиться от Смолова зимой