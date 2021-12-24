Объединение болельщиков «Спартака» решило не оформлять Fan ID

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «G-7 Ultras» опубликовало заявление о введении в России закона о Fan ID.
Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет. С 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы как объединение болельщиков «Спартака» хотим сделать заявление.
В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации, проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами – фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID.
Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамена присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.
При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту.
Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас одеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас.
На протяжении 15 лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор, прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой.
Фанат – свободный человек!
А собственно из-за чего они бояться Fan ID?
Намордник и поводок, карманы продажных чиновников это всё отмазки. Они бояться, что их хулиганство будет иметь куда более серьёзное последствие чем сейчас.
Болейте, размахивайте флагами, пойте песни, кричите кричалки, но не хулиганьте и тогда всё у вас будет хорошо!
А собственно из-за чего они бояться Fan ID?
Намордник и поводок, карманы продажных чиновников это всё отмазки. Они бояться, что их хулиганство будет иметь куда более серьёзное последствие чем сейчас.
Болейте, размахивайте флагами, пойте песни, кричите кричалки, но не хулиганьте и тогда всё у вас будет хорошо!
К примеру, в Турции, где кстати есть fan id, были митинги и на стадионы почти никто не ходил, почти 90% не посещаемости, некоторые фирмы у которых были контракты с футбольными клубами, разорвали с ними контракты, потому что получали убытки из за того что люди не ходят, но да потом со временем вернулись, но все равно есть большинство кто не ходит.
Есть еще в Италии, там тоже самое прошло, но там еще хуже, власти никак не объясняя, просто ввели и все так же, пустые трибуны, и разорванные контракты фирм
Но с 2017 года, fan id имеет там совершенно другой характер, тебе не надо заполнять бумаги, там вроде как его получаешь и скорее это как получение различных "плюшек" в виде скидок и т.д.
Про Англию и говорить не надо, если маломальский знать англ яз, то можно услышать как они там не поют матные песни ).
А в России, мне кажется fan id все таки убьет и так бездыханный футбол, вас можно понять, не хотите слышать мат и фаеры и питарды, но таких как вы очень мало, вряд ли, такие будут ходить каждый матч, а только когда интересно.
Им не fan id нужно было вводить, а как это сделали в Европе, работать с фанатами, почему то у нас проносят фаеры, на стадион, когда так много омона и тебя 2 раза проверяют на входе, а в Англии, например (я считаю их намного буйнее чем наших), давно нет фаеров, питард и каких либо пиротехник.
Тут на лицо не желание власти работать, вот и вводят такого рода законы.
К примеру, в Турции, где кстати есть fan id, были митинги и на стадионы почти никто не ходил, почти 90% не посещаемости, некоторые фирмы у которых были контракты с футбольными клубами, разорвали с ними контракты, потому что получали убытки из за того что люди не ходят, но да потом со временем вернулись, но все равно есть большинство кто не ходит.
Есть еще в Италии, там тоже самое прошло, но там еще хуже, власти никак не объясняя, просто ввели и все так же, пустые трибуны, и разорванные контракты фирм
Но с 2017 года, fan id имеет там совершенно другой характер, тебе не надо заполнять бумаги, там вроде как его получаешь и скорее это как получение различных "плюшек" в виде скидок и т.д.
Про Англию и говорить не надо, если маломальский знать англ яз, то можно услышать как они там не поют матные песни ).
А в России, мне кажется fan id все таки убьет и так бездыханный футбол, вас можно понять, не хотите слышать мат и фаеры и питарды, но таких как вы очень мало, вряд ли, такие будут ходить каждый матч, а только когда интересно.
Им не fan id нужно было вводить, а как это сделали в Европе, работать с фанатами, почему то у нас проносят фаеры, на стадион, когда так много омона и тебя 2 раза проверяют на входе, а в Англии, например (я считаю их намного буйнее чем наших), давно нет фаеров, питард и каких либо пиротехник.
Тут на лицо не желание власти работать, вот и вводят такого рода законы.