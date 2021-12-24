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Объединение болельщиков «Спартака» решило не оформлять Fan ID

вчера, 18:20

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «G-7 Ultras» опубликовало заявление о введении в России закона о Fan ID.

Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет. С 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы как объединение болельщиков «Спартака» хотим сделать заявление.

В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации, проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами – фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID.

Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамена присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.

При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту.

Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас одеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас.

На протяжении 15 лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор, прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой.

Фанат – свободный человек!

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 17:13
А слушать мат и дышать дымовухой и читать грязные тексты на банерах большинству не хочется. Почему надо идти на поводу у меньшинства?
Верг
Верг ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:14
Но ведь это и есть атмосфера стадиона, в том числе фаеры, баннеры, лозунги и конечно же стычки. Кто хочет спокойно смотреть-сидит в середине а не фанатской трибуне
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:57
И бюджетников)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:50
Бойкот такому "футболу ". Пусть играют при пустых трибунах. Посмотрим, что тогда придумают эти воры в госдуре.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 00:31
Лично мое мнение такое - когда забит гол исполнитель бежит именно в фан сектор, если игрок плохо выступил то его критикует именно фан сектор и он исправляется, поддержка своего клуба баннерами и голосом происходит так же исключительно фан секторам, выезд для поддержки клуба в основном так же фан сектор! И если эти имбецилы уберут фан сектор с стадиона и личной поддержке то что будет, РПЛ лучше заиграет, игроки выходя на поле почувствуют поддержку, бабушки или папа с ребенком будут банеры создавать и громко поддерживать клуб? Для пап с женами и детьми и так созданы все условия!!!! Все это просто ИДИОТИЗМ И УНИЧТОЖЕНИЕ ФУТБОЛА!!!!!!!!!!!!!!!! Лично я за акцию!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
Если эти радикальные представители спартаковских болельщиков так взволновались, значит мера реально действенная и должна быть применена. Пусть продолжают защищать свои цвета и зажигать пиротехнику на своих тусовках, но стадионы оставят в покое для нормальных болельщиков, которые не страдают манией величия, почитая себя душой и сердцем футбола, а просто искренне любят эту игру. Может и будет спад посещаемости, но убедившись, что стадион освободили от матерящихся и буйствующих хулиганов, нормальные болельщики придут на стадионы и придут семьями.
Predator94
Predator94
вчера в 21:02
чушь
протон
протон
вчера в 20:56
Ждём школьников и солдат на стадионах
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 20:46
Тон текста вполне нормальный. Могу лишь сказать, что ни в одной сфере нашей жизни нет и не может быть закона, устраивающего всех и не имеющего недостатков. Возможно так же и fan-id. Время покажет. Поработает этот закон 3-5 лет, все успокоится и его ослабят.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:34
-А ваши домыслы о ситуации в Англии , Германии, Италии просто несерьезны-
это не домысли, это факты, я читал про ситуации с фанатами в Англии, в Италии и многих других, как с ними "боролись" футбольные федерации

на счет Турции, это был пример, где есть и на данный момент Fan id

-Ваше заблуждение о том, что клубы финансово держатся на фанатах просто смешно-
Тут похоже, вы меня немного не поняли, я писал о том, что убытки клубов были не из за того что "фанаты" не ходят (и там не только фанаты не ходили, но и просто болельщики), а из за того, что они не ходят, партнеры с которыми были контракты у клубов, они разорялись этим, по этому бил по кошельку клубам
надеюсь так я понятнее написал )

я не сторонник fan id, но и не против, просто мне кажется, в нашей стране не правильно работают с таким контингентом людей, ну или не хотят работать...
BDA81
BDA81
вчера в 20:08
Вот честно глупое заявление .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:56
Именно в этом суть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Мой ответ будет значительно короче. ".... таких как вы, очень мало..." Откуда эта инфа? Сравните оценки моих постов и противников fan-id. У нас на стадионах примерно такое же соотношение. А ваши домыслы о ситуации в Англии , Германии, Италии просто несерьезны. Я постоянно смотрю футбол оттуда и по картинке вижу, что можно смотреть футбол и болеть за свой клуб цивилизованно. Турция я в растет не принимаю, это особая страна, не Европа однозначно. Насчет финансовой стороны. Ваше заблуждение о том, что клубы финансово держатся на фанатах просто смешно, особенно с учетом штрафов, которые приходится платить за пребывание фанов на трибунах. Тем более, что билетная выручка далеко не главная статья дохода.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:34
И яйца заодно, может меньше тогда таких будет. )))
particular
particular
вчера в 19:33
Особо оголтелых фундаменталистов и так, со временем, перестали бы пускать... Видите ли, они против "деиндивидуализации"... Ведь, как удобно было бесчинствовать и дурковать, будучи невидимым и неподотчётным...
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:29
На зло маме уХи отморожу)))
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
Где это интересно " хорошо отнеслись к этой идей"?
К примеру, в Турции, где кстати есть fan id, были митинги и на стадионы почти никто не ходил, почти 90% не посещаемости, некоторые фирмы у которых были контракты с футбольными клубами, разорвали с ними контракты, потому что получали убытки из за того что люди не ходят, но да потом со временем вернулись, но все равно есть большинство кто не ходит.

Есть еще в Италии, там тоже самое прошло, но там еще хуже, власти никак не объясняя, просто ввели и все так же, пустые трибуны, и разорванные контракты фирм
Но с 2017 года, fan id имеет там совершенно другой характер, тебе не надо заполнять бумаги, там вроде как его получаешь и скорее это как получение различных "плюшек" в виде скидок и т.д.

Про Англию и говорить не надо, если маломальский знать англ яз, то можно услышать как они там не поют матные песни ).

А в России, мне кажется fan id все таки убьет и так бездыханный футбол, вас можно понять, не хотите слышать мат и фаеры и питарды, но таких как вы очень мало, вряд ли, такие будут ходить каждый матч, а только когда интересно.

Им не fan id нужно было вводить, а как это сделали в Европе, работать с фанатами, почему то у нас проносят фаеры, на стадион, когда так много омона и тебя 2 раза проверяют на входе, а в Англии, например (я считаю их намного буйнее чем наших), давно нет фаеров, питард и каких либо пиротехник.

Тут на лицо не желание власти работать, вот и вводят такого рода законы.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:11
посмотрим посмотрим как они все летом запоют.... с государством не повоюешь
Cat01
Cat01
вчера в 19:05
Будут смотреть футбол по телеку
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:04
Процесс пошел, молодцы.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:47
На футболе вот так болеть нужно!)))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:46
Скоро и ваши объявят, просто они тормозят постоянно!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:45
Ещё одни беспредельщики обьявили бойкот вслед за орловцами.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:41
Я например живу далеко от футбольных городов и что мне делать если я окажусь например в Москве и решу сходить на матч Спартака?!
В России 2 беды - дураки и дороги, но если дороги более менее делают, то дураков хоть отбавляй! Скоро при выходе из дома нужно будет целый рюкзак таскать с ксивами чтобы в магазин пустили, в кафе или на стадион!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:35
Странное и глупое решение. Закон принят !
Эта акция сродни , - куплю билет, а на зло кондуктору пешком пойду.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:34
Давайте теперь все на Европу равняться! Сначала Фан ид, потом радужные флаги с гей парадами, а затем будем колени перед неграми или еще какой нацией преклонять!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:29, ред.
Настанет тот день когда они переобуются и всё таки сделают Fan ID.
А собственно из-за чего они бояться Fan ID?
Намордник и поводок, карманы продажных чиновников это всё отмазки. Они бояться, что их хулиганство будет иметь куда более серьёзное последствие чем сейчас.
Болейте, размахивайте флагами, пойте песни, кричите кричалки, но не хулиганьте и тогда всё у вас будет хорошо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:29
Странно. В Европе не менее буйные фаны ( Англия, Германия, Италия), но там спокойно отнеслись к этой идее и смотрят футбол и болеют классно. А нашим протестантам нужен беспредел? Мат, дымовуха петарды, банеры сомнительного содержания, оскорбительные кричалки? Я не думаю, что все это нужно большинству нормальных болельщиков - реальных любителей футбола, а не не любителям выплеснуть свои эмоции на стадионе. Я за fan-id.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:24
То же самое говорили антипрививочники
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:22
Самые продвинутые фанаты
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