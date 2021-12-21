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Президент «Урала»: «Я против Fan ID»

вчера, 15:22

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) в России.

Мое личное мнение — я против Fan ID, потому что считаю, что это неправильно, «случайных» людей, которые захотят пойти на футбол, мы просто отсечем. Представляете такое в городе Сочи? Приехали отдыхающие, приезжает команда из их города, они хотят сходить, посмотреть, а тебе сначала надо зарегистрироваться, Fan ID, все это сделать. Может быть, где-то как-то это будет и быстро, но человек скажет: да я лучше пойду на пляже полежу. Это мое мнение.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 17:14
напоминает Освецим
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:29
Абсолютно прав, Григорий!!!
Много раз, бывая по работе в Москве, вечером,,случайно « попадал на футбол!!!
А с хулиганами пусть Полиция борется.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:30
Правильно мыслит наш человек.
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