Совет Федерации одобрил закон о Fan ID

Совет Федерации РФ принял закон о введении в России Fan ID (паспорта болельщика).
Заседатели одобрили принятие закона, отдав за него 92,4% голосов.
Правительство России определит перечень спортивных соревнований, при посещении которых понадобится Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
Вот и посмотрим на фанатские движения. Обязаны ВСЕ бойкотировать дальнейшее боление на стадионах. Любые побежавшие делать id будут зашкварены до конца жизни.
Вот и посмотрим на фанатские движения. Обязаны ВСЕ бойкотировать дальнейшее боление на стадионах. Любые побежавшие делать id будут зашкварены до конца жизни.
Их сразу в ВИП запускают.
Их сразу в ВИП запускают.
Молчащие.
Стадионы.
Это прекрасно!
Молчащие.
Стадионы.
Это прекрасно!