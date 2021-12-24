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Совет Федерации одобрил закон о Fan ID

вчера, 14:00

Совет Федерации РФ принял закон о введении в России Fan ID (паспорта болельщика).

Заседатели одобрили принятие закона, отдав за него 92,4% голосов.

Правительство России определит перечень спортивных соревнований, при посещении которых понадобится Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:46
К сожалению это так.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
Совершенно ясно, что главная причина активного сопротивления радикалов одна - потеря анонимности и наступление персональной ответственности. Они храбры и бесшабашны только за спинами других и представляют собой весьма жалкое зрелище, когда их выявляют. С паспортом болельщика процедура индивидуализации упрощается и спрятаться за спинами других становится труднее. Но, выход они найдут с помощью других преступников: продавцов фальшивых паспортов, которые уже потирают руки в предвкушении наживы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:16
НА ЧМ-18 это прекрасно работало и проблем не было. Надо делать все так, чтобы большинству было лучше и приятнее на стадион ходит, с детьми и семьей. Сейчас это очень трудно.
pomor45
pomor45 ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 22:04
Из другой страны с такой ксивой пускают без визы, а ты надёжно получишь свой билет по нормальной не спекулянтской цене: футбольную ксиву тебе выдадут при первом же посещении стадиона.
pomor45
pomor45 ответ Tex (раскрыть)
вчера в 22:01
Номерок на ушке и так есть - это гражданский паспорт.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:58
В кабаках и барах посложнее будет, там закон действует, а стадион фаны превратили в зону, свободную от закона: они там все анонимы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 21:09
Это не ко мне вопрос. а к разработчикам закона. Я думаю там такие ситуации предусмотрены.
29081985
29081985 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:01
А как же быть таким как я которые приезжают из далека или даже из другой страны
протон
протон
вчера в 20:36
Финиш…Всем спасибо,всем свободны.
Вот и посмотрим на фанатские движения. Обязаны ВСЕ бойкотировать дальнейшее боление на стадионах. Любые побежавшие делать id будут зашкварены до конца жизни.
Tex
Tex
вчера в 18:22
У каждого барашка должен быть номерок на ушке...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:08
Депутаты на футбол не ходят.
Их сразу в ВИП запускают.
DAD81
DAD81
вчера в 16:51
Кто бы сомневался. Эти товарищи нажимают кнопки по указке исполнительной власти.
sash71
sash71
вчера в 16:42
Теперь всех под карандаш
Chilahim
Chilahim
вчера в 16:19
Пустые.
Молчащие.
Стадионы.
Это прекрасно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:50
Я не против!
Lexand
Lexand
вчера в 15:38
В футболе и так плохое посещение матчей, теперь совсем тухло будет. Никаким мамашам с детьми даром он не нужен, а истинные фанаты принципиально не будут оформлять никакой Fan ID
Cat01
Cat01
вчера в 14:43
А кто будет против?
4RT
4RT
вчера в 14:19
Правительство работает для правителей
beefs
beefs
вчера в 14:09
что не делается все к лучшему...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:05
Все правильно, а кому не нравится , пусть дома сидят, мата поменьше будет и всякой дымовухи. Абсолютное большинство болельщиков только за. А поматериться и морду побить можно и в кабаках и барах.
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