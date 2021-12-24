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Фанаты «Зенита» откажутся от оформления Fan ID

вчера, 07:34

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило против Fan ID.

Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию.

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Все комментарии
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 23:44
Не то.., не то Вы в Топы поднимаете, уважаемые Модераторы!)
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:26
Фанаты «Зенита» откажутся от оформления Fan ID...

- Ну эти откажутся, будут сидеть дома - найдутся другие! Свято место пусто не бывает!

- Не в обиду отказавшимся от ID фанатам - меняется жизнь, меняются времена, меняются правила. Если вы НАСТОЯЩИЕ болельщики - что вам мешает сделать этот паспорт болельщика? Собственная гордыня??? На ЧМ 2018 болельщики-иностранцы сделали Fan ID и нормально, спокойно, без проблем ездили по городам России и болели за свои сборные! А вы тут сразу завелись - ущемляют кому-то чего-то и т.д., и т.п.

- Выходит Ваше "Я" - вы ставите выше клубного "МЫ"! Ну и какие же вы после этого патриоты клуба???
sash71
sash71
вчера в 16:44
Справка на справку и это только начало. Вскоре от футбола останется лишь звук.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:43
Улыбнуло, только едва ли до него дойдет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Chilahim (раскрыть)
вчера в 16:39
Не буду распространяться, не та тема. Но для того, чтобы сопоставлять работу спецслужб у нас и в Европе надо там побывать и поработать. Опыт моей работы в Германии и Норвегии показывает что там есть нюансы и немало. За то, за что у нас штрафуют на 5 тыс руб, там модно получить спокойно срок до 10-ти. Так, что не зная всех фактов о конкретном проступке я, как юрист, не могу судить о правомерности наказания. В каждой стране свои законы, они могут не нравиться, но их надо исполнять, т.к. это законы.
dеigandre
dеigandre ответ Chilahim (раскрыть)
вчера в 16:38
А я был в Германии и Англии. И ничего и близко такого нет.
В Германии 90 минут яро поддерживают своих-вообще плевать, кто напротив. Максимум-свист, когда соперник с мячом.
В Англии был на Ливерпуле, Арсенале и Эвертоне-так там люди вообще поют песни про каждого СВОЕГО игрока.
Люди сидят все вперемешку
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:33
Волнуется народ. Привыкнут...
Chilahim
Chilahim ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 16:09
Ну я бывал. В Риме на стадионе матерятся не меньше нашего.
В сторону гостевой трибуны показывают всевозможные неприличные жесты.
На стадионе спокойно продают пиво. Прям пацан с подносом разносит.
Зрители со всего мира (я познакомился с канадцами, голландцами и немцами) кайфуют от атмосферы.
Chilahim
Chilahim ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:47
В Европе много чего работает из того, что в России не может работать по определению.
В Европе ФСБ не решает на сколько тот или иной человек - благонадёжный.
Я уж не говорю о недавней ситуации, когда вашего же болельщика дисквалифицировали на два года посещения, при том, что из доказательств там фото, на котором не он.
В России "Fan ID" просто очередной инструмент в руках репрессивного аппарата.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:47
Сорняки с поля вон!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:23
Я слышал ..если у тебя есть дома хомячки то при пересечении границы стадиона у тебя будут требовать справку что они привиты от Колибациллёза и Диплококкоза....
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:58, ред.
Всё очень просто, им футбол ⚽️ как игра мало чем интересен , это для них просто хайп и время провождение . Просто идти , - против ... и не столь важно зачем, почему , какая цель и последствия .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:48
"...Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом....."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296582/zenit...
На каком основании это утверждается. ? Я и мои друзья - реальные болельщики футбола, а не фанаты и мы поддерживаем идею fan -id. В Европе это работает, а почему мы должны идти на поводу у меньшинства. Фанаты по отношению к остальным болельщикам и любителям футбола -= это не более 10-15 % от общего количества. Почему они (меньшинство) должны диктовать порядки?
Futurista
Futurista
вчера в 13:29, ред.
Ну откажутся и откажутся...это их выбор...по телеку футбол будут смотреть...но это звучит как фанаты Формулы 1 откажутся соблюдать скоростной режим на дорогах общего пользования)...
Неужели непонятно, что в любой стране мира правила устанавливают государственные структуры...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 13:08
Ясно что? Что человек, который вообще не должен быть в Зените продолжает в нём быть, гребя деньги Газпрома? Человек, который по-свински поступил и в отношении родного клуба? Вся эта канитель с фанатами во многом началась с Дзюбы. Потому что он расплакался осенью 19го после обструкции и нажаловался во все инстанции)

Почему, например, того же Ярика не посылают, хоть он, бывает, косячит на поле? Может потому что футболисты тоже должны быть порядочными людьми?! Раз уж фанатов убираем, то и Дзюбу тоже!
Zimka
Zimka
вчера в 13:03
Достаточно почитать сколько было споров о введении обычных паспортов, как их боялись и какие были домыслы, у нас миллион разных бумажек и обычному человеку оформить очередную нет труда, боятся её только те кого могут привлечь к ответственности за их поведение на стадионе.
dеigandre
dеigandre ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 13:00
Все ясно
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 12:58
А разве Дзюба футболист?)
dеigandre
dеigandre ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 12:54
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 12:51
    То есть предавать родной клуб за копейки по меркам футболистов, шарить по чужим карманам, обзывать заслуженных тренеров, тянуть одеяло на себя, быть эгоцентричным нарциссом, плести вечные интриги в коллективе, считать себя великим футболистом, забивая халявы и отскоки, мастурбировать на весь мир - это норм?) Мне стыдно, что это чучело до сих пор играет за Зенит! Про него можно и пообиднее кричалку придумать) Может хоть так до руководства дойдёт, что его надо сливать!
    dеigandre
    dеigandre ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Считаю бессмысленным продолжение диалога в подобном русле
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 12:42
    Ну можно же решить этот вопрос. Убрать Дзюбу из Зенита. Зачем убирать тысячи фанатов, когда можно убрать одно бездарное полено?)
    dеigandre
    dеigandre ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 12:38
    Видимо, это и для вас "прикол"
    Жаль
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 12:37
    Ну Дзюбе там как раз самое место)
    dеigandre
    dеigandre ответ vinyardrip (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Я о культуре боления, а не о Жириновском, Большом театре и прочем.
    dеigandre
    dеigandre ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Я об этом и говорю-на детских площадках и фанаты-люди одного уровня развития. И те, и другие считают мат-крутой штукой, которой надо козырять.
    Или вы приравниваете выкрик матом от эмоций к организованным матерным кричалкам толпой? Какие эмоции в кричалке "Хоп!Давай-давай, Дзюбу на**й посылай"? Прям все на эмоциях, что начинают это орать? Это-умственная отсталость. Только людям с одной единственной (и то-кривой) извилиной может прийти в голову орать это в присутствии не одной тысячи людей.
    vinyardrip
    vinyardrip ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 12:34
    я не начинал. вы сказали что отвалятся 100 вы приведете 4, я примерный пример привел, как будет в реальности, а вы о культуре. как то так)
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 12:29
    Посидеть можно и в театре) Нормально сидя не попоёшь и не поорёшь)

    Кстати, по поводу мата. Мимо детской площадки сейчас проходишь, там такой отборный мат детскими голосами слышишь, который не каждый фанат себе позволяет)

    Да и вообще на любом, в том числе и любительском футбольном поле, во время игр пролетает мат, ведь это футбол, это эмоции, как на поле, так и рядом)
    dеigandre
    dеigandre ответ vinyardrip (раскрыть)
    вчера в 12:29
    Мдаааа
    А еще Гитлер был-плохой человек. А еще, в 5 лет мальчик в нашем дворе у девочки игрушку отобрал. А еще, Дзюба похабные видео снимает.
    Это же все в тему, правда?
    vinyardrip
    vinyardrip ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 12:27
    ну если о культуре, то привейте ее скажем жириновскому, он же избранный народом, бишь нанятый на работу, следовательно вами
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