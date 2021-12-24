Фанаты «Зенита» откажутся от оформления Fan ID...

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило против Fan ID.
Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.
Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию.
- Зина давай с детьми на футбол сходим.
- Не хочу
- Ну давай. Потом в кафе зайдём.
- Ладно давай.
- Отлично покупаю билеты.
Поход на футбол в будущем
- Зина давай с детьми на футбол сходим.
- Ладно давай.
- Отлично. Давай паспорта, СНИЛС, инн, свидетельство о рождении детей и ждём одобрения неделю.
- Зина давай с детьми на футбол сходим.
- Не хочу
- Ну давай. Потом в кафе зайдём.
- Ладно давай.
- Отлично покупаю билеты.
Поход на футбол в будущем
- Зина давай с детьми на футбол сходим.
- Ладно давай.
- Отлично. Давай паспорта, СНИЛС, инн, свидетельство о рождении детей и ждём одобрения неделю.
Ребята правы. Если уж футбол превратился в область шоу-бизнеса, то пусть и живёт по рыночным законам. А не по указивкам от царя-батюшки)) ЗЫ. Указ о фан айди не жизнеспособен. И его отменят, скорее всего, ещё при жизни Путина. Вот только деньги, выделенные на него освоят и все вернётся на круги своя. Эта хренотень близка к законам об использовании энергосберегающих лампочек или наклеиванию стикеров шипы на стекле машины.Просто кто-то хочет украсть. Здесь и сейчас. Вот и всё делов))
Ребята правы. Если уж футбол превратился в область шоу-бизнеса, то пусть и живёт по рыночным законам. А не по указивкам от царя-батюшки)) ЗЫ. Указ о фан айди не жизнеспособен. И его отменят, скорее всего, ещё при жизни Путина. Вот только деньги, выделенные на него освоят и все вернётся на круги своя. Эта хренотень близка к законам об использовании энергосберегающих лампочек или наклеиванию стикеров шипы на стекле машины.Просто кто-то хочет украсть. Здесь и сейчас. Вот и всё делов))
Это не противозаконно.
Если я против, но меня не слышат, это проблема тех, кто не слышит.
Нет желания соответствовать фразе: "Мое дело телячье - 79ался и стой".
Черта с два!
Хотелось бы посмотреть на реакцию "деятелей" органов власти. В конце концов, мы живем в свободной стране или нет? Почему я не могу быть против того, что мне эта власть предлагает, если это идет в разрез с моими интересами и мешает моему комфорту?
И если мне нельзя выходить на митинг против этого ФанСС, то я тогда просто не пойду на стадион.
Всем хорошей пятницы, а политикам, соплякам и импотентам - не места на футбольном секторе. Пусть сидят рюшечки вяжут и чаи хлебают у телевизоров.
Это не противозаконно.
Если я против, но меня не слышат, это проблема тех, кто не слышит.
Нет желания соответствовать фразе: "Мое дело телячье - 79ался и стой".
Черта с два!
Хотелось бы посмотреть на реакцию "деятелей" органов власти. В конце концов, мы живем в свободной стране или нет? Почему я не могу быть против того, что мне эта власть предлагает, если это идет в разрез с моими интересами и мешает моему комфорту?
И если мне нельзя выходить на митинг против этого ФанСС, то я тогда просто не пойду на стадион.
Всем хорошей пятницы, а политикам, соплякам и импотентам - не места на футбольном секторе. Пусть сидят рюшечки вяжут и чаи хлебают у телевизоров.