Бышовец: «Сергеев — это очень хорошее приобретение для „Зенита“»

Бывший тренер сборной России прокомментировал возможный трансфер нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит».

Это очень хорошее приобретение. В ситуации, когда уходит один нападающий, а другой под вопросом, то эту позицию нужно дублировать. Думаю, выбор вполне конкурентен. Сегодня Сергеев по качеству игры является прямым кандидатом в сборную. За ним я наблюдаю давно. Мне кажется, это очень хороший выбор. Его умение заключается не только в завершении, но и в создании. Он может сохранить мяч. Взаимодействия Сергеева с партнерами несут серьезное продолжение, которое переходит в острое завершение.