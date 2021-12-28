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Бышовец: «Сергеев — это очень хорошее приобретение для „Зенита“»

вчера, 22:00

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Это очень хорошее приобретение. В ситуации, когда уходит один нападающий, а другой под вопросом, то эту позицию нужно дублировать. Думаю, выбор вполне конкурентен. Сегодня Сергеев по качеству игры является прямым кандидатом в сборную. За ним я наблюдаю давно. Мне кажется, это очень хороший выбор. Его умение заключается не только в завершении, но и в создании. Он может сохранить мяч. Взаимодействия Сергеева с партнерами несут серьезное продолжение, которое переходит в острое завершение.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 07:27
Поживём, увидим. Игрок не может играть одинаково во всех командах.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:27
Уже много талантов было загублено в Зените.
1bear
1bear
сегодня в 02:05
поживём - увидим , но верю , что у него всё получится в Зените !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:54
Сказано хорошее значит хорошее.
suiw
suiw
вчера в 22:33
Не думаю, что Сергеев усилит бомжей, а вот КС станут слабее. Но Газпром С - П давно известен, как собака на сене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:11
Выражение "очень хорошее приобретение" было бы уместно при покупке Захаряна и Миранчука....

А так...просто трансфер...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:07
Наконецто стали экономить и покупать абы кого! 😜
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