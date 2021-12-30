Левандовски признан спортсменом года по версии AIPS

1640874610

вчера, 17:30

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучших спортсменов года.

Лучшим спортсменом 2021 года среди мужчин признан форвард «Баварии» и сборной Польши .

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины признан лучшим спортсменом в Северной и Южной Америке.

Стоит отметить, что Месси также претендовал на звание лучшего спортсмена года, но занял 3-е место, пропустив вперед гонщика Макса Ферстаппена.

Также недавно Левандовски был признан футболистом года по версии The Guardian.