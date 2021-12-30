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Левандовски признан спортсменом года по версии AIPS

вчера, 17:30

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучших спортсменов года.

Лучшим спортсменом 2021 года среди мужчин признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси признан лучшим спортсменом в Северной и Южной Америке.

Стоит отметить, что Месси также претендовал на звание лучшего спортсмена года, но занял 3-е место, пропустив вперед гонщика Макса Ферстаппена.

Также недавно Левандовски был признан футболистом года по версии The Guardian.

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Все комментарии
qajdsnf
qajdsnf ответ S.T.A.L.K.Е.R (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
Лёва твоя днище(что-то может, только против банкротов из бундеса), лучший игрок - это Канте
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:19
Слава Богу, что не КР!
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 22:15, ред.
В истории останутся только ЗМ. Остальное - шелуха. Лева об этом знает. Как и нырялду.
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 20:42
Все в мире признают Леву лучшим игроком мира,кроме персофанок месси из франс футбола и соккера))) Никто из великих не признал липовый мяч(4 в карьере) карлана заслуженным! Ну это и понятно,фродо 4 месяца тужился на 1 гол в лиге фермеров)))))))))))))))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 20:20
Наконец-то на соккере нормальная новость)
амурец
амурец
вчера в 19:33
Все Лёву признают лучшим и только ЗМ достаётся балласту, вообщем то ЗМ как награда утратил свою значимость
протон
протон
вчера в 19:20
На этой неделе "Аякс" сообщил, что игрок команды Душан Тадич установил новый рекорд по голевым передачам за один календарный год. Прежнее достижение принадлежало Лионелю Месси с 2011 года, когда он сделал 36 голевых передач. Отмечалось, что полузащитник амстердамцев достиг отметки в 37 результативных передач.

Однако фанаты в социальных сетях опротестовали данную статистику, отметив, что Тадич две свои голевые передачи сделал в товарищеских матчах. По данным Exclusive Messi, если учитывать и неофициальные матчи, то у Месси за один календарный год 40 голевых передач. Sports посмотрите тоже другие источники.
sash71
sash71
вчера в 19:14
Ну вот и дождалась награда своего героя. Зачем Лёве этот «голимый» ЗМ от France football и UEFA, когда тут действительно вся мировая пресса отдала ему предпочтение. Надеюсь Левандовский счастлив как никогда.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:38
Левандовский лучший по всем версиям кроме Франс Футбол!
particular
particular
вчера в 18:36, ред.
Многие оценили и проявили уважение к заслугам поляка и только одна французская организация проявила моральную близорукость...
Блестящий год у Роберта!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:20
Респект
drug01
drug01
вчера в 18:19
Он совершенно лучший
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:02
Мои поздравления.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:49
Что он и подтвердит с марте в стыковом матче со сб. РФ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
Достойный выбор)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:39
Правильное решение,он достоин.
beefs
beefs
вчера в 17:34
ну хоть что то, а то Месси да Месси...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:34
Согласен с такой оценкой
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