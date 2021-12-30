Левандовски признан спортсменом года по версии AIPS

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучших спортсменов года.
Лучшим спортсменом 2021 года среди мужчин признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси признан лучшим спортсменом в Северной и Южной Америке.
Стоит отметить, что Месси также претендовал на звание лучшего спортсмена года, но занял 3-е место, пропустив вперед гонщика Макса Ферстаппена.
Также недавно Левандовски был признан футболистом года по версии The Guardian.
Однако фанаты в социальных сетях опротестовали данную статистику, отметив, что Тадич две свои голевые передачи сделал в товарищеских матчах. По данным Exclusive Messi, если учитывать и неофициальные матчи, то у Месси за один календарный год 40 голевых передач. Sports посмотрите тоже другие источники.
Однако фанаты в социальных сетях опротестовали данную статистику, отметив, что Тадич две свои голевые передачи сделал в товарищеских матчах. По данным Exclusive Messi, если учитывать и неофициальные матчи, то у Месси за один календарный год 40 голевых передач. Sports посмотрите тоже другие источники.
Блестящий год у Роберта!
Блестящий год у Роберта!