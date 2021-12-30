Медицинский штаб «Локомотива» возглавил врач, работавший в ЦСКА

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вчера, 21:14

Главой медицинского штаба футбольного клуба «Локомотив» назначен Ярослав Черноусов.

«Черноусов — врач спортивной медицины (Португалия), преподаватель курса реабилитации кафедры спортивной медицины университета Порто. Отдел, курируемый Черноусовым, входит в блок развития игроков, медицины и инноваций, возглавляемый Хорхе Иваном Рентериа. Ранее Ярослав Черноусов работал с различными клубами в Португалии и в ПФК ЦСКА .

Специалист будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности», - говорится в заявлении клуба.