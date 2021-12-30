ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Медицинский штаб «Локомотива» возглавил врач, работавший в ЦСКА

вчера, 21:14

Главой медицинского штаба футбольного клуба «Локомотив» назначен Ярослав Черноусов.

«Черноусов — врач спортивной медицины (Португалия), преподаватель курса реабилитации кафедры спортивной медицины университета Порто. Отдел, курируемый Черноусовым, входит в блок развития игроков, медицины и инноваций, возглавляемый Хорхе Иваном Рентериа. Ранее Ярослав Черноусов работал с различными клубами в Португалии и в ПФК ЦСКА.

Специалист будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности», - говорится в заявлении клуба.

Все новости
Официально«Фламенго» объявил о назначении Паулу Соузы
Вчера, 00:02 Комментарии12
ОфициальноПаулу Соуза покинул должность главного тренера сборной Польши
29 декабря Комментарии11
ОфициальноТерри вернулся в «Челси» в качестве тренера
29 декабря Комментарии9
Официально«Бенфика» объявила об отставке Жорже Жезуша
28 декабря Комментарии6
«Химки» объявили о назначении Габулова на должность гендиректора клуба
28 декабря ФотоКомментарии13
СлухиМхитарян может стать спортивным директором «Краснодара»
28 декабря Комментарии23
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:57
В этом сезоне у Локо через чур много травм, так, что удивляться таким решением не стоит. Надеюсь проблемы уменьшаться, удачи!!!
1 984
1 984
вчера в 22:03
Удачи на новом месте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Круговорот врачей в футболе...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:27
Наверное хороший доктор.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100