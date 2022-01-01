Холанд заявил, что будет играть в Испании

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в Испании. Такое заявление норвежец сделал в разговоре с болельщиками во время празднования Нового года в испанской Марбелье.
Ранее слухи уже отправляли Холанда и в «Барселону», и в «Реал».
Хоть у них бывают временами спады но они быстро приходят в себя а Барса с разгрома от Ромы начала год за годом слабеть и упала до плинтуса,хорошо что не ниже а преступник Бартомеу до сих пор жив.
Перес заслуженный,уважаемый,сильный,храбрый президент,который скоро загасит и мошенника Чеверина.
Хоть у них бывают временами спады но они быстро приходят в себя а Барса с разгрома от Ромы начала год за годом слабеть и упала до плинтуса,хорошо что не ниже а преступник Бартомеу до сих пор жив.
Перес заслуженный,уважаемый,сильный,храбрый президент,который скоро загасит и мошенника Чеверина.
Нойера из Шальке
Левандовского, Хуммельса и Гётце из Боруссии
Нагельсмана, Забитцера, Упамекано из Лейпцига
Может хорош уже?
Нойера из Шальке
Левандовского, Хуммельса и Гётце из Боруссии
Нагельсмана, Забитцера, Упамекано из Лейпцига
Может хорош уже?