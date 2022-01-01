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Холанд заявил, что будет играть в Испании

вчера, 15:31

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен продолжить карьеру в Испании. Такое заявление норвежец сделал в разговоре с болельщиками во время празднования Нового года в испанской Марбелье.

Ранее слухи уже отправляли Холанда и в «Барселону», и в «Реал».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 19:26
Это у тебя она горит! С победой омиго))) твоё дно сегодня взяло три очка??? Ну теперь ваш вальтанутый презик точно в долг всех возьмёт. Поэтому кипишь??))) ржу над тобой!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:57
Истеричка потуши свою пятую точку ,тут обычный вопрос был ,но видать сильно у тебя от него подогрело .И как сочту нужным так и буду к тебе обращаться ТЫ ПОНЯЛ ?
sv_1969
sv_1969 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 13:59
Не собираюсь спорить но перец д-бил который рискует завести Реал туда где уже Барса! Он не думает о клубе и он такой же как Чефир! Если Чефир мошенник то он недалеко ушел! А долги клубов не очень и отличаются!
galem72
galem72
сегодня в 10:14
Предполагая ЛЛ, нужно иметь в виду только Реал. Больше в Испании никто не понят его трансфер, да и техобслуживание тоже.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:27
Посмотрим насколько это правда.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Реал это ладно. А за счёт чего Барса будет содержать Холанда?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:04
Я хоть давно за Барсу но считаю,что Перес лучший футбольный президент.
Хоть у них бывают временами спады но они быстро приходят в себя а Барса с разгрома от Ромы начала год за годом слабеть и упала до плинтуса,хорошо что не ниже а преступник Бартомеу до сих пор жив.
Перес заслуженный,уважаемый,сильный,храбрый президент,который скоро загасит и мошенника Чеверина.
underground_10
underground_10 ответ Triem (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Ему в Дортмунде зарплату в два раза предложили повысить.
sv_1969
sv_1969 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 22:26
    Triem
    Triem
    вчера в 21:35
    Понятно, в Реал хочет. Вернее наконец побольше денег
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Более успешен это как кто ? Как Бартамеу что ли ? Назови более успешного в финансовом плане президента
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Реал может и Мбаппе и Холода взять
    sv_1969
    sv_1969 ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Согласен. Будь у вас более мудрый президент Реал был более успешен в финансовом плане ну а величия ему не занимать как и Барсе. Приятно пообщаться с адекватным болельщиком. С Новым годом Вас!
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:28
    Справедливо. Но меня это не так возмущает, как то что он очередную легенду может выкинуть без нормального прощания или вообще со скандалом. Марсело к примеру заслужил почестей напоследок.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Так ваш больной презик ещё накупит))) Он же как ворона все блестящее хапает)))
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
    вчера в 20:17
    И станет еще меньше - в 2022 закончатся контракты Бэйла, Марсело и Иско. А еще есть надежда что Азара смогут продать
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:07
    От ЛЧ.Да и откровенного балласта на крупном контракте в Реале куда меньше, чем а Барсе.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:57
    Не факт, что в Испании, это он из вежливости сказал находясь в Испании.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:56
    Холанду конечно виднее всех.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 19:52
    Может быть так правильно для него.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
    вчера в 19:10
    А у Реала)??
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    вчера в 18:58
    Только вот откуда у Барсы будут деньги на Холю+ агентские Райоле?
    STVA 1
    STVA 1 ответ Сочный сочень (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Может быть)))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    вчера в 18:45
    Холанду значит известно,что перейдет в Барсу, так как Реал нацелен на Мбаппе,получается какие то спонсоры нашлись,так как у Барсы много болельщиков среди супер богатых тоже,так же как и у Реала
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:26, ред.
    Холланд в Барсу, а Мбаппешник в Реал вот бы потом снова эль классико стало как всегда крутое!
    Сочный сочень
    Сочный сочень ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 18:16
    В Осасуну
    Сочный сочень
    Сочный сочень ответ ЮЗИК (раскрыть)
    вчера в 18:15
    А губа не треснет? Бавария и так все время скупает лучших у конкурентов по Бундеслиге
    Нойера из Шальке
    Левандовского, Хуммельса и Гётце из Боруссии
    Нагельсмана, Забитцера, Упамекано из Лейпцига
    Может хорош уже?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:03
    Ну если хочет попробовать - это его выбор.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:58
    Все хотят в Барселону?))
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:56
    Ну и зря. Лучше бы уехал в Англию
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