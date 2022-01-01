Холанд заявил, что будет играть в Испании

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вчера, 15:31

Форвард дортмундской «Боруссии» намерен продолжить карьеру в Испании. Такое заявление норвежец сделал в разговоре с болельщиками во время празднования Нового года в испанской Марбелье.

Ранее слухи уже отправляли Холанда и в «Барселону», и в «Реал».