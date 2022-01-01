«Ньюкасл» сделал официальное предложение по трансферу Триппьера

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вчера, 15:36

Английский «Ньюкасл» рассчитывает в ближайшие дни пополнить свои ряды правым защитником «Атлетико» .

По данным британской прессы, «сороки» уже сделали официальное предложение испанскому клубу по трансферу футболиста сборной Англии.

Ранее стало известно, что «Атлетико» продаст Триппьера только в том случае, если сможет найти ему адекватную замену.