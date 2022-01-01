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«Ньюкасл» сделал официальное предложение по трансферу Триппьера

вчера, 15:36

Английский «Ньюкасл» рассчитывает в ближайшие дни пополнить свои ряды правым защитником «Атлетико» Кираном Триппьером.

По данным британской прессы, «сороки» уже сделали официальное предложение испанскому клубу по трансферу футболиста сборной Англии.

Ранее стало известно, что «Атлетико» продаст Триппьера только в том случае, если сможет найти ему адекватную замену.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:58
Детали предложения покрыты мраком.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Это ещё ничего не значит.
протон
протон
вчера в 19:44
О, пошла движуха. Смотрим.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:17
Времени для исправления ситуации у Ньюкасла ещё достаточно, нужно только грамотно усилиться в трансферное окно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:41
Тяжко сейчас Ньюкаслу вроде и деньги есть, но и вылетить могут....
Нужно граматно усилить состав, который поборется за сохранение места в АПЛ, а вот летом если останутся в АПЛ то выбор игроков будет больше....деньги то все хотят
3ton
3ton ответ t2k (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Лучше ничего не делать для спасения от вылета ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:13
Все хотят получить трипера!😜
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 18:07
Добротный защитник
t2k
t2k
вчера в 17:26
Поделюсь мыслями

Не помню в каком году вроде в 14.. кпр скупили всех кто мог ходить, старая гвардия кто вышел пл сели в запас и кпр не показывал игры и результата и отвалились.
Шанс ,что сороки за пол сезона с купленным различным барахлом вюспасуться ещё меньше,чем с этим составом
beefs
beefs
вчера в 17:18
и зачем он им нужен....
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:18
А зачем Триппьеру Ньюкасл?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:14
Продадут и без замены.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:02
Это было бы хорошо
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:51
Ещё бы забивного форварда прикупить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:49
Быстрее все надо решать Ньюкаслу, пока ещё есть шансы не вылететь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:36
Лиха беда начало...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:32
Шейхи с триппера в Ньюкасле начинают.
ДСА
ДСА
вчера в 15:47
Хоть одно адекватное усиление.
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