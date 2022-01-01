«Ньюкасл» сделал официальное предложение по трансферу Триппьера

Английский «Ньюкасл» рассчитывает в ближайшие дни пополнить свои ряды правым защитником «Атлетико» Кираном Триппьером.
По данным британской прессы, «сороки» уже сделали официальное предложение испанскому клубу по трансферу футболиста сборной Англии.
Ранее стало известно, что «Атлетико» продаст Триппьера только в том случае, если сможет найти ему адекватную замену.
Нужно граматно усилить состав, который поборется за сохранение места в АПЛ, а вот летом если останутся в АПЛ то выбор игроков будет больше....деньги то все хотят
Нужно граматно усилить состав, который поборется за сохранение места в АПЛ, а вот летом если останутся в АПЛ то выбор игроков будет больше....деньги то все хотят
Не помню в каком году вроде в 14.. кпр скупили всех кто мог ходить, старая гвардия кто вышел пл сели в запас и кпр не показывал игры и результата и отвалились.
Шанс ,что сороки за пол сезона с купленным различным барахлом вюспасуться ещё меньше,чем с этим составом
Не помню в каком году вроде в 14.. кпр скупили всех кто мог ходить, старая гвардия кто вышел пл сели в запас и кпр не показывал игры и результата и отвалились.
Шанс ,что сороки за пол сезона с купленным различным барахлом вюспасуться ещё меньше,чем с этим составом