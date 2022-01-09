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Клопп — о ковиде: «Благодарю Бога за вакцинацию. Всё прошло в легкой форме»

вчера, 15:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Что я могу сказать, так это то, что у меня все хорошо, и я с нетерпением жду возвращения к работе. Я благодарю Бога за вакцинацию, потому что я действительно чувствовал себя плохо, но, к счастью, все протекает легко.

И я уверен, что все сложилось именно так потому, что мне посчастливилось получить несколько доз вакцины, включая бустерную.

Недавно «Ливерпуль» закрывал тренировочную базу из-за новых случаев коронавируса.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:38
Врачи такие: ну, да, пошли мы в одно место
Klaus-S
Klaus-S ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:32
Если действительно всеми процессами на земле управляет бог, то делает он это крайне плохо.
112910415
112910415
сегодня в 08:16
ох, всё не так просто
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:48
Совершенно верно
протон
протон
вчера в 18:48, ред.
Совершенно верно, по логике именно так и есть, но это более того есть факт, все беды дает нам Всевышний, это испытание для всего живого организма на этой земле.Я понимаю атеисты считают иначе, или разные течения философии и о зарождении жизни на земле. по теории Дарвина, или теория Опарина.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:39
Здоровья и больше не болей
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:36
По этой логике ковид тоже его рук дело.
4RT
4RT
вчера в 16:45
Развели как бабку на рынке
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:30
Вообще не факт, что из-за вакцины она прошла в лёгкой форме. Много знакомых есть, которые перенесли ковид бессимптомно или как обычный насморк, не привитые. Всё индивидуально и многое ещё зависит от иммунитета.
Cat01
Cat01
вчера в 15:34
Хорошо что так обошлось....
sash71
sash71
вчера в 15:32
Теперь ее будет колоть до конца жизни.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:32
Бог такой фигнёй не занимается
протон
протон
вчера в 15:22, ред.
Благодарим ученых и врачей. Но по сути Клопп прав, управляет всеми процессами Всевышний и благодаря этому ученые создали вакцину, но не для всех она успешна, и это уже другая сторона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:17
Ну дай Бог...
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