Клопп — о ковиде: «Благодарю Бога за вакцинацию. Всё прошло в легкой форме»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Что я могу сказать, так это то, что у меня все хорошо, и я с нетерпением жду возвращения к работе. Я благодарю Бога за вакцинацию, потому что я действительно чувствовал себя плохо, но, к счастью, все протекает легко.

И я уверен, что все сложилось именно так потому, что мне посчастливилось получить несколько доз вакцины, включая бустерную.