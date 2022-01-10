Осинькин: «Сергеев готов конкурировать за место в составе „Зенита“»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал трансфер нападающего в «Зенит».

Это хороший трансфер. Наш клуб показал, что мы можем готовить футболистов такого уровня, которые могут пригодиться лидеру российского футбола.

Ваня прошел хороший путь, он действительно прогрессировал. Это не просто трансфер, когда игрок продается за счет своих данных. Сергеев прибавил в «Крыльях Советов», и только после этого в нем заинтересовался «Зенит».

Думаю, что Ваня готов конкурировать за место в составе. Пришло его время доказать конкурентоспособность.