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Осинькин: «Сергеев готов конкурировать за место в составе „Зенита“»

вчера, 20:22

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева в «Зенит».

Это хороший трансфер. Наш клуб показал, что мы можем готовить футболистов такого уровня, которые могут пригодиться лидеру российского футбола.

Ваня прошел хороший путь, он действительно прогрессировал. Это не просто трансфер, когда игрок продается за счет своих данных. Сергеев прибавил в «Крыльях Советов», и только после этого в нем заинтересовался «Зенит».

Думаю, что Ваня готов конкурировать за место в составе. Пришло его время доказать конкурентоспособность.

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Все комментарии
Жека90
Жека90
вчера в 21:33
За место на лавке может быть , то это да .
drug01
drug01
вчера в 21:15
Сейчас рановато говорить
протон
протон
вчера в 21:00
Попробую быть объективным. Мне вот кажется, что трансфер Сергеева заключается не в Иване, а в Артеме. Дзюба больше не хочет играть в Зените или, скорее, у Семака. При всём уважении к Семаку, с построением игры у него просто огромные проблемы. Зенит играет скилами игроков, а не такиикой. Это явно видно в ЛЧ, где у Зенита нет такого громадного отрыва в качестве исполнителей, где тренерская фигура становится куда важнее, чем в матчах с Тамбовом, например. Так вот, чтобы не искать сейчас новые игровые модели, Семаку нужны именно такие же игроки, как уже есть. Идеально - cntrl+c, cntrl+v. Кто из игроков РПЛ больше всего подходит на роль активного столба? А из доступных? Ну вот. Русский паспорт и адекватная (тем более для Зенита) сумма - это отличные бонусы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:58
Когда на место центрального нападающего берут Сергеева.
Артем Дзюба:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:49, ред.
Если азмун останется, то не готов, если на место Азмуна купят приличного лега, то тоже не готов. Так что скорее нет, чем да. Хочу ошибиться, но мне кажется для сборной этот игрок пропал, как 8 предыдущих покупок зенитом игроков сборной, начиная с Бухарова и кончая ноаосельцевым, полозом, юсуповым, Набиуллиным и т. д. и т. п.
beefs
beefs
вчера в 20:25
Хотелось бы верить в его конкурентноспособность...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:24
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