ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Иван Сергеев: «„Крылья Советов“ и Самара – навсегда в моем сердце»

вчера, 19:38

Нападающий Иван Сергеев попрощался с «Крыльями Советов». 26-летний форвард перешёл в «Зенит».

«Крылья» и Самара – навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции. Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм. Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо.

Все новости
Орлов назвал плюсы и недостатки Ивана Сергеева
Вчера, 23:51 Комментарии7
Геркус: «Переход Сергеева в „Зенит“ — это спорное решение»
Вчера, 23:00 Комментарии4
Сёмин: «Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию в „Зените“»
Вчера, 22:15 Комментарии5
Червиченко — о Березуцких в ЦСКА: «Двум родным людям работать комфортнее»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Сенников: «Миранчук слабее своих одноклубников по „Аталанте“»
Вчера, 20:51 Комментарии6
Осинькин: «Сергеев готов конкурировать за место в составе „Зенита“»
Вчера, 20:22 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
3k4h6tsyfw9x
3k4h6tsyfw9x
сегодня в 03:25
Его можно понять
Навзир
Навзир
сегодня в 01:00
А деньги в кармане,ну или на карточке.😃
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:19
Коль в сердце навсегда Самара,
куда же ты сбежал,71а???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:04
Рановато Ваня губы раскатал и начал прощаться с КС. Сколько их таких подающих надежды и мечтавших о славе прошло через Зенит. Имена Бухарова, Набиуллина, Полоза, Новосельцева, Юсупова, Цаллагова и др. ни о чем Сергееву не говорят. Он должен понимать, что куплен на всякий случай, чтобы не достался Спартаку, Динамо, Локо, ЦСКА, Рубину. А Сочи от него никуда не убежит. Так то Ваня. Мечтатель
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:47
Теперь надо закрепиться в основном составе клуба.
протон
протон
вчера в 19:45
Иван, добро пожаловать, и - удачи!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100