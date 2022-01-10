Иван Сергеев: «„Крылья Советов“ и Самара – навсегда в моем сердце»

Нападающий попрощался с «Крыльями Советов». 26-летний форвард перешёл в «Зенит».

«Крылья» и Самара – навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции. Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм. Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо.