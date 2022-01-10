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Иван Сергеев: «Я до сих пор в шоке! „Зенит“ — топ-клуб, чемпион страны»

вчера, 19:28

Новичок «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой переход в питерский клуб.

Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача — приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное — на втором плане.

Как узнал о переходе в «Зенит»? Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

Общался ли я с Алексеем Суторминым, с которым играл в «Строгино»? Пока нет, не созванивались и не списывались. Последний раз мы с ним общались, когда находились в расположении сборной России. Мы встретились, пообщались, вспомнили какие-то моменты. Из всех игроков «Зенита» Леху я знаю лучше всех. Находясь в сборной, познакомился со Славой Караваевым и Саней Ерохиным. Скоро узнаю и остальных ребят — знаю, что коллектив в «Зените» очень хороший. Да и вообще «Зенит» — это круто.

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Все комментарии
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сегодня в 03:24
На лавке готовься сидеть
Futurista
Futurista
вчера в 22:29
Мы тоже в шоке, что Зенит чемпион страны...
sv_1969
sv_1969 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 22:02
Для меня скорее Крылья топ.
112910415
112910415
вчера в 21:06
да и Сочи - хороший, у моря ! )
BDA81
BDA81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:05
Так все клубы РПЛ беспонтовые )) Ну в РПЛ же считаеться что Московские и Зенит топы )))) Смешно,печально,но правда жизни)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:05
главное не потеряйся
4RT
4RT
вчера в 20:46
Очередной трубодур
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:44, ред.
Не судите Сергеева строго - парню подвернулся шанс основательно поправить финансовое положение. В реальном мире такими шансами не разбрасываются.
Capral
Capral
вчера в 20:38, ред.
А я не совсем понял. Шок от чего, от того, что в Зените оказался? Ну, хорошо еще, что так отделался....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:20
На лавке шок проходит быстро и превращается сначала в спокойствие. а потом в радость от деньжищ, которые свалились.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:17
Шок ещё впереди.
Cat01
Cat01
вчера в 20:10
Зачем такие эмоции....
протон
протон
вчера в 19:57
Все так и есть. Хотя находятся еще люди считающие что спартак тоже топ клуб давно обычный середняк
Адекватненько. Успехов Ивану.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:54
Удачи Ивану. А на счёт топа поржал. Государственный мешок беспонтовый в Европе.
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:39
Удачи Иван в Зените, и хорошей игры.
beefs
beefs
вчера в 19:38
Желание хорошее, удачи...
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