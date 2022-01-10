Иван Сергеев: «Я до сих пор в шоке! „Зенит“ — топ-клуб, чемпион страны»

Новичок «Зенита» прокомментировал свой переход в питерский клуб.

Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача — приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное — на втором плане.

Как узнал о переходе в «Зенит»? Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

Общался ли я с Алексеем Суторминым, с которым играл в «Строгино»? Пока нет, не созванивались и не списывались. Последний раз мы с ним общались, когда находились в расположении сборной России. Мы встретились, пообщались, вспомнили какие-то моменты. Из всех игроков «Зенита» Леху я знаю лучше всех. Находясь в сборной, познакомился со Славой Караваевым и Саней Ерохиным. Скоро узнаю и остальных ребят — знаю, что коллектив в «Зените» очень хороший. Да и вообще «Зенит» — это круто.