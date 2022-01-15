Шатов подпишет контракт с «Уралом». Он приостановил карьеру в ноябре

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Олег Шатов возобновит карьеру.
По информации источника, 31-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом».
Напомним, что в ноябре прошлого года Шатов расторгнул контракт с «Рубином» и приостановил карьеру.
Отмечается, что у Шатова была опция возвращения в казанский клуб, но он принял решение продолжить карьеру в «Урале», где выступал с 2007 по 2011 год.
А почему не в Химки. Там все звезды !
А почему не в Химки. Там все звезды !
Так и не заиграл на уровне как предвещали ему. со своим другом Логашевым вроде был такой футболист.
Так и не заиграл на уровне как предвещали ему. со своим другом Логашевым вроде был такой футболист.
Хотя с футболом Олег давно завязал, это лишь потуги)
Хотя с футболом Олег давно завязал, это лишь потуги)
Не похож на спасителя Урала... Из тех, кто зарабатывает, но не отрабатывает...
Не похож на спасителя Урала... Из тех, кто зарабатывает, но не отрабатывает...