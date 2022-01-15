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Шатов подпишет контракт с «Уралом». Он приостановил карьеру в ноябре

сегодня, 15:21

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Олег Шатов возобновит карьеру.

По информации источника, 31-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом».

Напомним, что в ноябре прошлого года Шатов расторгнул контракт с «Рубином» и приостановил карьеру.

Отмечается, что у Шатова была опция возвращения в казанский клуб, но он принял решение продолжить карьеру в «Урале», где выступал с 2007 по 2011 год.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:50
Кто его знает, может быть и заиграет, тряхнет стариной, придет вторая молодость
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 18:27
Эх, а ведь в сборной когда-то хорошо играл и в Зените был одним из лидеров.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:20
Даже для Урала Олег уже безполезен. Он своё отыграл.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:06
В урале пряников побольше ?
А почему не в Химки. Там все звезды !
протон
протон
сегодня в 17:40, ред.
Контракт с Рубином разорвал без фин. потер. под предлогом завершения карьеры и теперь можно новый заключить. 31 еще можно 3 года поиграть и подзаработать.
Так и не заиграл на уровне как предвещали ему. со своим другом Логашевым вроде был такой футболист.
makkie
makkie
сегодня в 17:30
Глядя на бессмертного Жиркова и Шатов решил тряхнуть стариной.
Хотя с футболом Олег давно завязал, это лишь потуги)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:25
Главное успешно
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:09
подпишет на год сыграет пару тройку матчей уйдёт травмы лечить и вся не долга карьера
YVG
YVG
сегодня в 16:27
Будет неудивительным, что парень с ленивой походкой скоро оказажется в спартаке, там все такие.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:56
В Урале начинал, в Урале будет заканчивать.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:49
Просто понял, что деньги имеют свойство заканчиваться ещё быстрее, чем когда он их зараба..., ой получал, прохлаждаясь на поле.
beefs
beefs
сегодня в 15:45
для Урала подойдет...
particular
particular
сегодня в 15:40
Пижон со спущенными гетрами...
Не похож на спасителя Урала... Из тех, кто зарабатывает, но не отрабатывает...
kust07
kust07
сегодня в 15:36
Соскучился по футболу
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:35
Может принести пользу
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:32
Пару годиков смело может еще поиграть.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:30
Сбитый лётчик, хотя Уралу на большее рассчитывать и не стоит.
Борислaв
Борислaв
сегодня в 15:28
Ну посмотрим на него в Урале..
drug01
drug01
сегодня в 15:28
Надо играть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:21
Я рад за него...
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