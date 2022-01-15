Шатов подпишет контракт с «Уралом». Он приостановил карьеру в ноябре

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сегодня, 15:21

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» возобновит карьеру.

По информации источника, 31-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом».

Напомним, что в ноябре прошлого года Шатов расторгнул контракт с «Рубином» и приостановил карьеру.

Отмечается, что у Шатова была опция возвращения в казанский клуб, но он принял решение продолжить карьеру в «Урале», где выступал с 2007 по 2011 год.