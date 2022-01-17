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«Реал» не будет бороться за подписание Холанда

сегодня, 03:18

«Реал» не планируется покупать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб сосредоточится на том, чтобы бесплатно подписать Килиана Мбаппе летом. Холанд не входит в планы руководства «сливочных», поэтому «Реал» не будет бороться за трансфер норвежца.

Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес не имеет никаких отношений и не проводил встречи с агентом Холанда Мино Райолой, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта дружит с Райолой, что может поспособствовать переходу Эрлинга в каталонский клуб.

Ранее ходили слухи о том, что сам Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе.

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Все комментарии
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 04:46
Ну вот и отлично
112910415
112910415
сегодня в 04:38
и это радует
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:52
Имеются другие перспективы
sash71
sash71
сегодня в 03:49
Перес хитер и наверняка уже ударили по рукам с Мбапе заранее согласовав все условия. Я уверен, что решающую роль в возможном переходе Килиана могут сыграть не финансы, а теплая, не дождливая и безветренная погода в столице Испании.
Сантус
Сантус
сегодня в 03:48
Ёлки-9...)
n4q9r545psmh
n4q9r545psmh
сегодня в 03:28
Это весьма любопытно
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