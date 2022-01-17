«Реал» не будет бороться за подписание Холанда

1642378712

сегодня, 03:18

«Реал» не планируется покупать нападающего «Боруссии» Дортмунд .

Мадридский клуб сосредоточится на том, чтобы бесплатно подписать летом. Холанд не входит в планы руководства «сливочных», поэтому «Реал» не будет бороться за трансфер норвежца.

Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес не имеет никаких отношений и не проводил встречи с агентом Холанда Мино Райолой, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта дружит с Райолой, что может поспособствовать переходу Эрлинга в каталонский клуб.

Ранее ходили слухи о том, что сам Холанд не хочет играть в одной команде с Мбаппе.