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Галицкий: «Хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос»

сегодня, 21:25

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на назначение Даниэля Фарке главным тренером команды.

Стоило ли дать шанс российскому тренеру? Мы не в казино, чтобы давать шанс. Мы внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Назначить тренера – это непростое решение.

Вы все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но вы должны признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс, а проанализировали его работу и увидели уровень.

В школе мы сейчас никого не увидели. У нас и в академиях такой же подход. Многие не готовы к тому, чтобы прямо сейчас конкурировать. Клуб – это не забава.

Мы не можем делать поспешных решений. Дали шанс? А дальше что? Полгода будут потеряны. Еще раз – мы никого не увидели. Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Может, у нового тренера не получится. Все возможно.

Я настаиваю, что хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос. Мы обогатимся новым опытом. Это было тяжелое решение.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 23:44
Человек решил привести в порядок свою физическую форму и хочет иметь своего тренера. Может себе позволить.
1bear
1bear
сегодня в 23:37
за это нужно выпить
makkie
makkie
сегодня в 23:12
В открытую говорят, что Фарко временщик.
Значит скоро выпнут!
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 22:59
Нормально ответил на вопрос.
cska1948
cska1948
сегодня в 22:41
"...Клуб – это не забава..."
----------
Пусть это Галицкий Федуну с Заремой скажет. Вот смеха будет...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:38
Своего нет, поэтому буду набивать шишки импортными граблями.
kust07
kust07
сегодня в 22:28
Такого десятилетиями ждать придётся
Главный судья
Главный судья ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:21
именно это он собирался делать но Галицкий его поставил главным....ну и потом вроде вывел в ЛЧ а дальше провал...теперь не нужен ни кому ...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:13
дальше второго предложения читать не стал...
"Мы не в казино, чтобы давать шанс." - а как тогда обьяснить назначение мусаева и гончаренко)))
короче пустой трындеж
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 22:11
но всё таки это больше мечты чем реальность, ведь Мусаеву негде набраться опыта, если только учиться ехать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:07
Правильно мужик рассуждает...
Главный судья
Главный судья ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:05
Он именно про это и говорит ....Мусаев должен набраться опыта прежде чем в Крас идти так же и остальные тренера из школы. Он говорит что можем ошибаться...это нормально он тоже ошибается.и растет вместе с клубом..созрел к другим решениям стал опытней.
Сантус
Сантус ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:02
...так с чего вопли?)Ну назначил и назначил,хозяин-барин.Нет,дай заработать 14ку,но своему.)
berda2003
berda2003
сегодня в 21:58
а пастушка из бульбашии после глубокого анализа и внимательного изучения назначили? сказочка очередная - хочу иметь новое корыто - получи...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 21:57
И за Тухеля стыдно и за Бенитеса и за Моуринью
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:55
Галицкий живёт в своём мире, тренер должен быть сильным, а не своим
Сантус
Сантус
сегодня в 21:51
ОК.Кто назовёт тройку прекрасных тренеров России.Таких,железобетонных профи за которых никогда не стыдно?Их есть?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:49
Если школа подходящая, то тренер рано или поздно появится.
Союзник противников
Союзник противников ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:39
Из одного детища его убрали легко и весело,а второе пока никому не нужно-одни расходы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:37
Корми папуасов,у них (у их благодарности) "короткие ноги".
particular
particular
сегодня в 21:37, ред.
Конкуренция в своло@ном отечественном бизнесе наделила Сергея Николаевича достаточным набором качеств, необходимых для умелого и рационального руководства своим детищем... Пусть у него получится...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:36
Хотим иметь)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:35
Всему своё время.
старина
старина
сегодня в 21:31, ред.
Сегодняшние темы соккера радуют донельзя.Мостовой с алжирцем,потом Кирильчева с наташами для турков,теперь Галицкий).Ах да,еще Семак с тем,что у него бюджет маленький
drug01
drug01
сегодня в 21:29
Надо растить
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