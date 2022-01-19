Галицкий: «Хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на назначение Даниэля Фарке главным тренером команды.

Стоило ли дать шанс российскому тренеру? Мы не в казино, чтобы давать шанс. Мы внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Назначить тренера – это непростое решение.

Вы все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но вы должны признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс, а проанализировали его работу и увидели уровень.

В школе мы сейчас никого не увидели. У нас и в академиях такой же подход. Многие не готовы к тому, чтобы прямо сейчас конкурировать. Клуб – это не забава.

Мы не можем делать поспешных решений. Дали шанс? А дальше что? Полгода будут потеряны. Еще раз – мы никого не увидели. Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Может, у нового тренера не получится. Все возможно.

Я настаиваю, что хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос. Мы обогатимся новым опытом. Это было тяжелое решение.