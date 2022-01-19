Калиниченко: «Кокорин не сам себя продавал в „Фиорентину“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о вариантах развития карьеры нападающего «Фиорентины» .

Кокорина признали «шутом года» в Серии А? Никакой это не позор. На данный момент это то, что представляет сейчас футболист Кокорин. Футболист ли он сейчас, это другой вопрос. Но он не сам себя продавал в «Фиорентину».

Эту премию можно отдать всей команде «Дженоа». Соглашусь, что это в какой-то степени мотивация. Заиграет ли он? Возможно, но не в Италии и не в «Фиорентине». Вернется в Россию и будет играть здесь, будет иметь хорошую прессу, не будет получать «Золотые малины». Возможно, за «Химки».

Он талантливый и способный футболист, в какой-то момент потерявший вкус к игре. Он может помочь средней европейской команде при доверии тренера и если сам захочет поиграть в футбол. Для меня это футболист высокого уровня, который в какой-то момент пошел не туда.

Что делать Кокорину? Зависит от того, какие есть предложения, они наверняка есть, в том числе из России. Чем плохи «Химки»? Не уверен, что он будет идти на два миллиона, ему достаточно будет и миллиона.