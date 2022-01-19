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Калиниченко: «Кокорин не сам себя продавал в „Фиорентину“»

сегодня, 14:29

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о вариантах развития карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кокорина признали «шутом года» в Серии А? Никакой это не позор. На данный момент это то, что представляет сейчас футболист Кокорин. Футболист ли он сейчас, это другой вопрос. Но он не сам себя продавал в «Фиорентину».

Эту премию можно отдать всей команде «Дженоа». Соглашусь, что это в какой-то степени мотивация. Заиграет ли он? Возможно, но не в Италии и не в «Фиорентине». Вернется в Россию и будет играть здесь, будет иметь хорошую прессу, не будет получать «Золотые малины». Возможно, за «Химки».

Он талантливый и способный футболист, в какой-то момент потерявший вкус к игре. Он может помочь средней европейской команде при доверии тренера и если сам захочет поиграть в футбол. Для меня это футболист высокого уровня, который в какой-то момент пошел не туда.

Что делать Кокорину? Зависит от того, какие есть предложения, они наверняка есть, в том числе из России. Чем плохи «Химки»? Не уверен, что он будет идти на два миллиона, ему достаточно будет и миллиона.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:07
Саня должен золотой мяч получать он всего на 1 меньше Месси забил , а в двухстороннее целых два
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:00
Саня за любой кипишь кроме голодовки))) Сказали в фиалки ехать он и поехал. А шуты это вся Серия А... Их Саня вертел на одном месте со стулом.
drug01
drug01
сегодня в 14:57
Это верно его подставили
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:50, ред.
Забудьте уже наконец-то про Кокорина, как про игрока в футбол ⚽️ !!!) Он уже взрослый и приоритеты и игрушки поменял уже давно когда в руках появился тот самый волшебный стул 💺, который поменял на шизлонг , на берегу лазурного моря !!!))) И в полне доволен своей жизнью без мяча !!!)
Futurista
Futurista
сегодня в 14:48
beefs
beefs
сегодня в 14:34
он давно уже не футболист, неужели не видно что действительно шут...
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