Первый тренер Миранчука: «Антону идеально подходит чемпионат Испании»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» , поделился мнением о вариантах развития карьеры футболиста.

Я думаю, что Антону нужно доиграть сезон в «Локомотиве». Так будет логично — он успеет в полной мере показать, на что способен, помочь своему клубу добиться поставленных задач и в целом напомнить футбольному миру о своих возможностях. Безусловно, Антон очень способный футболист, у него огромный потенциал, до травмы он был одним из ведущих игроков «Локомотива». Уверен, они бы с Лехой вместе играли в сборной, если бы не травма. Но ничего страшного, это футбол, здесь так бывает. Антон — сильный и грамотный парень, уверен, он со всем справится. Сейчас самое главное до конца восстановиться и потихоньку вкатываться в игру. Думаю, у него не должно возникнуть проблем с этим.

Что касается его возможного ухода из «Локомотива», то мне кажется, об этом лучше говорить летом. Уверен, он заинтересует другие ведущие клубы страны своим возвращением и, если «Локомотив» решит его продать, то его с удовольствием будут ждать в «Зените» или, например, в том же ЦСКА . Конечно, я вижу Антона в Европе — для него идеален испанский чемпионат, ему бы там было очень комфортно в плане игры. В перспективе, конечно, он все еще способен уехать в Европу.

Антону я от себя желаю, как можно быстрее полностью восстановиться, войти в строй и показать всем, что он достоин играть на высшем уровне. Антон, ты нужен «Локомотиву» и сборной России, я в тебя верю!