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Семак — о Дзюбе: «Нужно играть и проявлять себя»

сегодня, 20:36

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

Контракт Дзюбы действует до лета с возможностью продления. Клуб, вероятно, не хочет расставаться с ним зимой. Какова ваша позиция?

На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать.

В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. На сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти.

Любой игрок, приносящий пользу команде, нам очень важен.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:06
Да и тренировать тоже нужно, если конечно можешь .
Команда само по себе, а Семак сам по себе.
Самое главное что бюджет не дотягивает до ЛЧ , да и до ЛЕ с таким главным тренером как Семак !)
Ну а Дзюба, есть Дзюба !!!)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:01
Интересно если Дзюба перейдёт в ЦСКА, как его будут презентовать? После Языджы даже боюсь представить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:00
Всё правильно он говорит...
МапС
МапС
сегодня в 20:52
Семак исчо раз показал, что его мнение никто спрашивать не будет, стрелки перевел на клуб.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:46
Я знаю, всё в твоих руках, всё в твоих руках, - пропел в заключение главный тренер Зенита.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:41
Семак — о Дзюбе: «Нужно играть и проявлять себя»

Может попробовать играть на рояле?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:38
По поводу "проявить себя" у Артема все в ажуре, хотя с футболом это иногда не связано.
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