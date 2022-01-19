Семак — о Дзюбе: «Нужно играть и проявлять себя»

Наставник «Зенита» высказался о будущем нападающего .

Контракт Дзюбы действует до лета с возможностью продления. Клуб, вероятно, не хочет расставаться с ним зимой. Какова ваша позиция?

На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать.

В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. На сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти.

Любой игрок, приносящий пользу команде, нам очень важен.