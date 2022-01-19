Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У нас маленький бюджет»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал результаты клуба в Лиге чемпионов.

Думаю, сложно было выйти из группы. Максимум мы могли рассчитывать еще на два-три очка при определенном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита».

Конкурировать сложно. Как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16.

Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.