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Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У нас маленький бюджет»

сегодня, 19:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты клуба в Лиге чемпионов.

Думаю, сложно было выйти из группы. Максимум мы могли рассчитывать еще на два-три очка при определенном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита».

Конкурировать сложно. Как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16.

Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 21:16, ред.
Когда докатились до 3 корзины и теперь приходится играть с сильными командами, можно и про бюджеты поговорить. Почему-то когда Брюгге их дважды обыграл, Семак про бюджет не заикался. Там состав по стоимости был дешевле и никто тамких зарплат как в Зените не получал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Ефимов (раскрыть)
сегодня в 21:11
Вот эту мысль, что у нас в РПЛ почти все тренеры плюс-минус одинаковы. Разница мест занимаемых определяется только разницей бюджетов. Поменяй бюджеты Уфы и Зенита , соответственно и их места в таблице поменяются. И неважно кто будет тренировать Семак или Стукалов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:07
Не более процентов 20 от Зенита. У Базеля так же было , когда они выходили в плей офф ЛЧ. Но в Газпроме предпочитают деньгами давить. Привычка!
1bear
1bear
сегодня в 20:59
а может сменить тренера,который не будет бояться играть в атакующий футбол
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:56, ред.
Бюджет фк Зальцбург за 2021 год 54 миллиона евро и они в плей-офф ЛЧ
Бюджет Зенита 200 миллионов евро и они по словам их тренера никак не могли выйти из группы изза маленького бюджета!
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:56
Увидел после своего поста...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:56
Перефразируя известного юмориста можно сказать " Этому танцору Семаку никакие деньги не помогут!"
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:55
Да поймите же вы
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:55
Почему то сейчас "на ум пришла" скромная команда "Шериф", молдавский...
Интересно, а какой у них бюджет?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:47
Вот она ущербная психология вечного неудачника в больших престижных турнирах! А ведь не бюджет выходит играть на поле, а люди. И состав у Семака был вполне приличного уровня, способный решать задачу выхода из группы в плей офф ЛЧ. Ну и о каком выходе из группы с этим тренером может идти речь после таких слов? Как был Уфой, так и остался!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:45, ред.
Семак:" У меня в контракте нет пункта обязательного выхода в плей офф ЛЧ"🤗

А Миллер все мечтает что бы его команда дошла хотя бы до 1/4 финала ЛЧ....как это делал ЦСКА.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:45
Так они не выходят в плэй офф ЛЧ. Я привёл пример команд прошедших дальше.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:44
Если это так, то в топе санкт-петербургскому Зениту точно не быть.
David Young
David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 20:44
Брюгге, Шериф, Мальмё - тоже хорошие примеры.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:43
Хрень какую-то несёт.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 20:43
А у Зальцбурга он разве больше? Или может у Лилля?

АХАХАХАХАХА
pomor45
pomor45 ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 20:37
В совокупности.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:37
Мне показалось или нас троллят?))
По взрослому!
pomor45
pomor45 ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 20:36
В конечном счёте - да!
pomor45
pomor45 ответ inter 03 (раскрыть)
сегодня в 20:35
Больше некому. Остальные ещё беднее. К тому же, бабки неплохие дают за выход в группу ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответ Василий Ефимов (раскрыть)
сегодня в 20:33
Это игра, парень, игра.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:32
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:29
Василий Ефимов
Василий Ефимов
сегодня в 20:26, ред.
С натягом можно признать его правоту в этом году. Но тогда возникает 2 вопроса: 1й - почему в группах со сравнимыми по бюджету и подбору игроков не выходили в плей офф. 2й - почему же тогда проигрываем и не редко Российским клубам, у которых бюджет ..... Извините, сам же и отвечу на эти вопросы. 1й. потому что тренер у нас по сравнению с работой в Уфе не вырос... может и подрос на пару мм, но не вырос. 2й. : Тренеры а РПЛ плюс минус равны, а самоотдача игроков на поле обратнопропорциональна их ЗП....и только количество более квалифицированных игроков у Зенита пока и спасает...
и посмотрим, что скажет после игр с Бетисом. Бюджет Зенита на 9 млн больше, т.е. практически равны.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:25
А причём здесь Шериф? Они, что из группы вышли?
Семак просто сравнил бюджеты. Это для РПЛ у Зенита огромный бюджет, а для ЛЧ весьма средненький. Но всегда надо бороться и стараться выйти из группы, шансы есть. Кстати и для ЛЕ Зенит далеко не самый богатый клуб.
Так, что здесь он прав на все 100%.
Главный судья
Главный судья
сегодня в 20:24
Бедный бедный веган)))его послушать аж плакать хочется(от смеха)))
inter 03
inter 03
сегодня в 20:22
тогда зачем туда вообще выходить с таким бюджетом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:21
Надо выходить и точка
Главный судья
Главный судья
сегодня в 20:20
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 20:17
    В принципе он прав, выше головы не прыгнешь,это максимум на что способны наши клубы
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