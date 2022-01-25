Фанаты «Фиорентины» вывесили баннер с оскорблением в адрес Влаховича

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вчера, 10:32

Болельщики «Фиорентины» отреагировали на слухи о потенциальном уходе из клуба нападающего .

Фанаты вывесили баннер возле стадиона с надписью: «Уважение не заслуживается только голами. Влахович — горбатое дерьмо!»

Основной претендент на Влаховича — «Ювентус», принципиальный соперник «фиалок». Одно из прозвищ «Юве» в Италии — «гоббы» (горбатые).