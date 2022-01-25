Фанаты «Фиорентины» вывесили баннер с оскорблением в адрес Влаховича

Болельщики «Фиорентины» отреагировали на слухи о потенциальном уходе из клуба нападающего Душана Влаховича.
Фанаты вывесили баннер возле стадиона с надписью: «Уважение не заслуживается только голами. Влахович — горбатое дерьмо!»
Основной претендент на Влаховича — «Ювентус», принципиальный соперник «фиалок». Одно из прозвищ «Юве» в Италии — «гоббы» (горбатые).
I tifosi della #Fiorentina infuriati con #Vlahovic per la trattativa in corso con la #Juventus pic.twitter.com/B1Tv356Q2M— Gianluigi Longari (@Glongari) January 25, 2022
Пусть спокойно уходит....
Пусть спокойно уходит....
фанаты молчать не станут !
фанаты молчать не станут !