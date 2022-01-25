ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИталия. Серия А 2021/2022

Фанаты «Фиорентины» вывесили баннер с оскорблением в адрес Влаховича

вчера, 10:32

Болельщики «Фиорентины» отреагировали на слухи о потенциальном уходе из клуба нападающего Душана Влаховича.

Фанаты вывесили баннер возле стадиона с надписью: «Уважение не заслуживается только голами. Влахович — горбатое дерьмо!»

Основной претендент на Влаховича — «Ювентус», принципиальный соперник «фиалок». Одно из прозвищ «Юве» в Италии — «гоббы» (горбатые).

Все новости
Песков — о Fan ID: «Необходим диалог с фанатскими объединениями»
Вчера, 14:54
Рианчо — о Fan ID: «„Спартак“ без своих фанатов — совсем другая команда»
Вчера, 00:47
СлухиФанаты «Динамо» и «Локомотива» объявят о бойкоте матчей из-за Fan ID
24 января
Терюшков — о Fan ID: «Бояться болельщикам нечего»
24 января
«Я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон». Fan ID – тема №1 в российском футболе
24 январяАлександр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии18
Болельщики «Ростова» отказались от оформления Fan ID
24 января
Сортировать
Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 22:18
Влахович к сожалению не станет для фиалок новым Батистутой.
kust07
kust07
вчера в 21:37
Жестко опустили серба
протон
протон
вчера в 17:14
Пусть лучше спасибо скажут, что он уходит не свободным агентом, а даёт возможность клубу заработать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:20
В чем вина Влаховича??? Фиалкам поступило выгодное предложение одно от Ювентуса, второе от Арсенала, и клуб принял решение продать игрока (пока был шалнс срубить большой куш), могли бы и отказаться и тогда Душан как минимум до лета остался бы в Фиорентине, но клуб решил иначе...и вот только после этого, сам Душан уже сделал свой выбор, и выбрал Ювентус....так что у болельщиков в первую очередь должны быть претензии к своим боссам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:26
Смешные люди и смешные банеры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:51
Если вы его не уважаете и вам не нужны его голы - то зачем агрессировать ???
Пусть спокойно уходит....
старина
старина
вчера в 11:43
Он для них немало сделал.Зря вы так
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:38
Это как-то жестко
Союзник противников
Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:32, ред.
Это то же самое,но в переводе на флорентийский уездный диалект итальянского.
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:23
Наверное кУкАрекин)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:22
Больные люди
Жека90
Жека90
вчера в 11:09
Лучше бы они зэку это написали бесполезный балласт . Влахович то доказывает на поле и то что он уходит бесплатно то это проблемы руководителей они виноваты а игрок не причем .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:59
Влаховича понять можно.
galem72
galem72
вчера в 10:57
Даже тут досталось туринцам, хотя они его ещё не записали. ))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:54
Это некрасиво.
112910415
112910415
вчера в 10:51
вот почему Кокорин уходить не хочет !
фанаты молчать не станут !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:38
Эту акцию организовал и проплатил Кокорекин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:35, ред.
Очень "умные" фанаты. От любви до ненависти один шаг.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100