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Директор «Аталанты»: «Миранчук остаётся»

вчера, 18:38

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет клуб в январе.

Миранчук остаётся.

В СМИ активно ходили слухи об интересе к Миранчуку со стороны «Дженоа» и «Лацио».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:53
Остается дальше полировать лавку. Жаль что с Дженоа не срослось. Там бы хотя бы играл.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:21
Хорошая новость
Верг
Верг
вчера в 20:24

Отличный маринад получается!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:01
Ситуация и обстоятельства перевесили сумбур и хаос
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:01
Вечный запасной
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:27
Миранчук опять получит шанс.
KTS22
KTS22
вчера в 19:27
Вот 63
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:25
Аталанта явно перестраховывается. Из-за ковида из состава может вылететь любой игрок , могут выпасть и несколько. Потому Алексея и оставляют. Для Алексея шанс , но все будет зависеть от количества игрового времени.
Удачи Алексею.
lotsman
lotsman
вчера в 19:24
Сериал закончился?
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:20
Это была последняя серия Санта Барбары
minai
minai
вчера в 19:19
Ну тогда выдайте ему новые штаны, взамен протёртых на лавке.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:18
Оставили, что бы была скамейка. Плохой вариант для Миранчука, если все будут здоровы, то он играть не будет.
particular
particular
вчера в 19:17
"...не покинет клуб в январе..." И, скорее всего, не покинет чат :))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:13
Это был самый худший вариант для Миранчука
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:06
Раз решили оставить - выпускайте на поле!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:54
Никому не нужен оказался.
drug01
drug01
вчера в 18:52
Каждый день новые новости.....
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:52, ред.
"Замуровали, демоны..."...:))))..... в вопросе ближайшего будущего Алексея наконец наступила ясность... наконец то Гендир Аталанты решил положить конец слухам о Миранчуке....может с доверием и ответственностью закрепиться в составе.... что ж, второй шанс не каждому выпадает.... Алексей обязан сполна этим воспользоваться и доказать, что он достоин появляться на поле больше, чем по 10-15 минут.... Верю в тебя, Леша!
witynchik
witynchik
вчера в 18:50
Кто-то же должен лавочку протирать и водичку подносить
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:41
Ни себе, ни людям!
youtomee
youtomee
вчера в 18:39
на лавке
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