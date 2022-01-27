Директор «Аталанты»: «Миранчук остаётся»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет клуб в январе.
Миранчук остаётся.
В СМИ активно ходили слухи об интересе к Миранчуку со стороны «Дженоа» и «Лацио».
Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет клуб в январе.
Миранчук остаётся.
В СМИ активно ходили слухи об интересе к Миранчуку со стороны «Дженоа» и «Лацио».
Отличный маринад получается!
Отличный маринад получается!
Удачи Алексею.
Удачи Алексею.